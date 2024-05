Tasseranno le ricariche come la benzina, non illudetevi

Tasseranno le ricariche, pe recuperare le accise che perde se si venderà meno benzina. Ne è convinto Corrado, un “criticone” delle auto a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tasseranno le ricariche, se no lo Stato come fa a recuperare le accise che perde?

“Voglio essere sintetico. Faccio parte dei criticoni come li definite voi. Ma vi rendete conto che, almeno qui in Italia, l’elettrico è un flop? Ok, adesso arriveranno gli incentivi. Io sono convinto che non smuoveranno di tanto il mercato in quanto dette macchine sono parecchie limitate. E comportano solo per la ricarica un perdita di tempo. Chiudo facendo un’altra osservazione: il giorno che l’elettrico dovesse prendere piede pensate che lo Stato stia lì a guardare? Metterà sicuramente una tassa su detti autoveicoli, se no come compensano le accise? Pensate veramente che lo Stato rinunci a tanto? Guardiamo in faccia la realtà per favore. Grazie e comunque vi seguo sempre“. Corrado Buscemi

Le colonnine sono già molto care e c’è modo di difendersi

Risposta. Caro criticone, non abbiamo dubbi sul fatto che lo Stato cercherà in tutti i modi di compensare la perdite derivanti dal fatto che si consumi meno benzina. Ma ciò non toglie che, se siamo convinti che questa svolta renda più pulita l’aria delle nostre città, vada perseguita. In fin dei conti è già accaduto, più in piccolo, con il Monopolio delle sigarette: si fuma molto meno e lo Stato ci ha perso, ma era giusto farlo. La informiamo peraltro che le tasse sull’elettricità ci sono già, come spiega l’autorità pubblica Arera in questa guida alla lettura della bolletta. E che l’Italia già oggi ha le ricariche di gran lunga più care d’Europa, praticamente il doppio di Paesi a noi vicini come la Francia. Infine: non trascuriamo il fatto che molti di noi riforniscono la loro auto a casa. Come può il fisco sapere se io sto consumando un tot di kWh per alimentare la lavatrice piuttosto che l’auto? Certo, si possono sempre mettere penalizzazioni al superamento di certi livelli di consumi, ma la cosa non è banale. E poi c’è l’arma letale, di cui non tutti possono disporre, ma comunque sempre più diffusa: auto-produrre l’energia con pannelli solari.