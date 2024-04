Cade l’ultimo baluardo: anche A2A vola a 0,53 € a kWh

Cade l’ultimo baluardo della ricarica: l’abbonamento flat mensile di A2A. La multiutility lombarda era rimasto l’unico operatore a praticare tariffe convenienti rispetto al pieno di carburante; in particolare con gli abbonamenti mensili E-Moving Large da 200 kWh e Extra Large da 320 kWh. Ora, quest’ultimo è stato cancellato e il primo passa da 92 a 106 euro (0,53 euro a kWh). Vengono escluse inoltre le ricariche alle colonnine Fast+ e quelle Ultrafast (potenze oltre i 99 kW) che andranno pagate con le tariffe a consumo previste da A2A, fino a un massimo di 84 centesimi a kWh. Insomma: è una sorta di Caporetto della mobilità elettrica in Italia.

Dal 22 aprile addio Extra Large e HPC

Di seguito il messaggio che stamattina ha raggelato i titolari dei contratti E-moving.

“Gentile Cliente,

desideriamo informarti che a partire dal giorno 8 aprile saranno disponibili delle nuove tariffe per il servizio E-moving.

Questo comporterà un aggiornamento delle condizioni del servizio E-moving Extra Large da te sottoscritto, che non sarà più disponibile e che verrà sostituito dal servizio E-moving Large. Le nuove condizioni troveranno applicazione a partire dal primo rinnovo dell’abbonamento successivo al 22 aprile 2024. Nello specifico, a partire da tale data:

a fronte di un canone mensile di 106€, potrai ricaricare fino a 200 kWh/mese su tutta la rete di stazioni pubbliche disponibili, ad esclusione delle stazioni denominate “Ultra” e “Fast+” . Per questa tipologia di stazioni sarà applicato un corrispettivo variabile a consumo , aggiuntivo al canone mensile, visibile ed esposto all’interno dell’App nella pagina di dettaglio del punto di ricarica;

verranno applicati nuovi valori dei corrispettivi variabili, differenziati per singola presa secondo quanto indicato nell’App, che ti invitiamo quindi a consultare prima dell’avvio della ricarica.

Ai clienti E-moving prezzi a consumo “a valore dedicati”

Per te che sei cliente E-moving con una tariffa “a canone mensile” i corrispettivi variabili a consumo avranno un valore dedicato, più basso rispetto alle tariffe “a consumo” disponibili.

Puoi trovare le condizioni particolari dell’offerta aggiornate con i relativi dettagli all’interno del documento “TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI” qui allegato che ti invitiamo a consultare e conservare.

Qualora volessi cambiare la tua offerta puoi farlo autonomamente scegliendo fra quelle pubblicate sul sito e-moving.it, rispetto alle quali ti ricordiamo che sono disponibili tariffe speciali riservate ai clienti del mercato libero luce o gas di A2A Energia, sottoscrivibili direttamente in APP utilizzando il codice POD/PDR della fornitura.

Per cambiare offerta ti basterà accedere alla Sezione “CONTRATTI” dell’APP A2A E-moving fino a 4 giorni prima della data di rinnovo del tuo abbonamento – che ti ricordiamo è sempre visibile all’interno del “Dettaglio contratto” – e selezionare la voce “Cambia Offerta”.

Infine, qualora non desiderassi accettare le nuove condizioni, potrai recedere dal Contratto secondo le modalità e per gli effetti dell’art. 4 “Durata e Recesso” dei Termini e Condizioni Generali„.

Lo sconcerto dei lettori: rincari “puntuali come le tasse”

Superfluo elencare la lunga lista di mail ricevute dai lettori, fin dall’alba di oggi. Hanno tutte in comune la sorpresa per una decisione che definiscono “inspiegabile“, alla luce del continuo calo del costo dell’energia (-19,8% in bolletta stabilito da Arera).

Per esempio: “E anche l’ultimo fornitore di pacchetti convenienti ha cambiato approccio…Per fortuna che ho una Tesla e posso usare i Supercharger” ci scrive sconsolato Carlo. Eugenio è “Senza parole“. Alessio: “Ed eccola…. puntuale quasi come le tasse l’aggiornamento di A2A per le ricariche pubbliche“.

Non è del tutto vero quello che scrive Flavio – “A2A che sembrava essere un modello per la ricarica della mobilità elettrica, adesso si è posizionato sui costi più alti in assoluto“- tuttavia l’adeguamento verso l’alto è così evidente da giustificare Massimo quando scrive: “E’ inutile dire che siamo di fronte ad un accordo di cartello per allineare al rialzo le tariffe di ricarica con i due maggiori operatori (a partecipazione statale…)”. E anche per Daniele “è evidente che gli operatori del settore hanno fatto cartello“. Conclude Alessandro: “Cosa possiamo fare a questo punto se non arrenderci?“.

La risposta di A2A: siamo in roaming con tutti, impossibile sostenere tariffe più convenienti

contattato A2A, parlando con gli stessi dirigenti che l’estate scorsa ci assicurarono che i prezzi non sarebbero aumentati, nonostante la fiammata di rincari dei competitor Enel X e Be Cahrge ( Vaielettrico ha, parlando con gli stessi dirigenti che l’estate scorsa ci assicurarono che i prezzi non sarebbero aumentati, nonostante la fiammata di rincari dei competitor Enel X e Be Cahrge ( leggi ).

Ci hanno spiegato che essendo ormai il network A2A integrato in roaming con la maggior parte degli altri operatori (oggi per oltre 40.000 punti di ricarica, presto con tutti) e alla luce di un forte aumento della clientela anche in aree del Paese in cui A2A non è presente con proprie colonnine, non è più sostenibile una politica di prezzi che si discosti troppo dalle medie del sistema.

fissati da Arera non sono scesi e nel contempo la diffusione delle auto elettriche “non è aumentata ai ritmi attesi“, perciò l’indice di saturazione dei punti di ricarica media nella rete resta troppo bassa per coprire investimenti e costi fissi di gestione. Il prezzo della materia prima energia scende, ma è solo una parte non decisiva dei costi. Gli oneri generali di sistemae nel contempo la diffusione delle auto elettriche “non è aumentata ai ritmi attesi“, perciò l’indice di saturazione dei punti di ricarica media nella rete resta troppo bassa per coprire investimenti e costi fissi di gestione.

Restano gli sconti per i clienti con utenza domestica sul mercato libero

La riduzione delle tariffe di ricarica, insomma, “può avvenire soltanto nell’ambito di una riconfigurazione tariffaria condivisa“.

scontistica per chi abbina all’App E-moving un contratto domestico anche limitato al solo gas. Nel qual caso, per esempio, il kWh del contratto Large scende a 43 centesimi. Nei prossimi mesi, poi, espanderà la propria rete su tutto il territorio nazionale, portando nelle principali aree urbane il Nonostante questo A2A riconferma il suo impegno a sostegno della mobilità elettrica mantenendo per esempio laanche limitato al solo gas. Nel qual caso, per esempio, il kWh del contratto Large scende a 43 centesimi. Nei prossimi mesi, poi, espanderà la propria rete su tutto il territorio nazionale, portando nelle principali aree urbane il modello della City Plug