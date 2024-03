IEA: tre volte più emissioni senza rinnovabili e BEV

L’aumento globale delle emissioni negli ultimi cinque anni sarebbe stato tre volte maggiore senza auto elettriche e sviluppo delle energie rinnovabili. Lo certifica una nuova analisi dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA).

I nuovi risultati provengono dall’aggiornamento annuale dell’IEA sulle emissioni globali di CO2 legate all’energia e dall’edizione inaugurale appena pubblicata della nuova serie dell’IEA , il Clean Energy Market Monitor, che seguirà la diffusione dell’energia pulita e delineerà a grandi linee le implicazioni per i mercati energetici globali. .

Le energie rinnovabili frenano l’aumento delle emissioni nel 2023

La cattiva notizia è che le emissioni legate all’energia sono aumentate nel 2023. Ma la buona notizia è che la continua espansione delle tecnologie energetiche pulite ha fatto sì che le emissioni globali legate all’energia siano aumentate più lentamente rispetto al 2022, anche se la crescita della domanda totale di energia ha accelerato.

Le emissioni sono aumentate di 410 milioni di tonnellate, ovvero dell’1,1%, nel 2023 – rispetto a un aumento di 490 milioni di tonnellate dell’anno precedente – portandole al livello record di 37,4 miliardi di tonnellate.

Un’eccezionale carenza di energia idroelettrica dovuta a siccità estreme negli Stati Uniti, in Cina e in molte altre economie ha comportato un aumento di oltre il 40% delle rispettive emissioni nel 2023, poiché questi Paesi si sono rivolti in gran parte ai combustibili fossili per colmare il divario.

Se non fosse stato per la produzione di energia idroelettrica insolitamente bassa, le emissioni globali derivanti dalla produzione di elettricità sarebbero diminuite nel 2023, rendendo l’aumento complessivo delle emissioni legate all’energia significativamente inferiore.

Le economie avanzate hanno registrato un calo record delle loro emissioni nel 2023 anche se il loro PIL è cresciuto. Le loro emissioni sono scese al livello più basso degli ultimi 50 anni, mentre la domanda di carbone è scesa a livelli mai visti dall’inizio del 1900.

È stata una combinazione di una forte diffusione delle energie rinnovabili, del passaggio dal carbone al gas, dei miglioramenti dell’efficienza energetica e di una produzione industriale più debole che ha guidato il calo delle emissioni delle economie avanzate, riferisce l’IEA.

L’anno scorso è stato il primo in cui almeno la metà della produzione di elettricità nelle economie avanzate proveniva da fonti a basse emissioni come le rinnovabili e il nucleare.

L’impatto dell’energia pulita 2019-2023

Dal 2019 al 2023, la crescita dell’energia pulita è stata doppia rispetto a quella dei combustibili fossili. La nuova analisi dell’IEA mostra che la diffusione dell’energia pulita negli ultimi cinque anni ha sostanzialmente limitato l’aumento della domanda di combustibili fossili, ponendo le basi per accelerare la transizione da essi in questo decennio.

L’impiego dell’energia eolica e solare nei sistemi elettrici in tutto il mondo a partire dal 2019 è stato sufficiente a evitare un consumo annuo di carbone equivalente a quello dei settori elettrici di India e Indonesia messi insieme – e a intaccare la domanda annuale di gas naturale di un importo equivalente al consumo prebellico della Russia.

Anche il crescente numero di veicoli elettrici sulle strade, che rappresenterà 1 auto nuova su 5 vendute a livello globale nel 2023, ha svolto un ruolo significativo nel mantenere la domanda di petrolio (in termini di contenuto energetico) al di sotto dei livelli pre-pandemia.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –