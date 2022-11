La stangata sulla ricarica, viaggio nella jungla delle tariffe

Dalla stangata sulla ricarica ci si difende solo cercando, nella jungla delle tariffe, quella più conveniente. Ecco allora il nostro viaggio tra le offerte dei principali operatori sul mercato.

Le principali reti di ricarica italiane, Enel X Way e Be Charge, hanno già trasferito sulle proprie colonnine gli aumenti nei prezzi dell’energia, rincarando le tariffe al pubblico. Lo stesso ha fatto Tesla nei suoi Supercharger. In Europa la situazione non è migliore e alcuni player importanti (Shell Recharge, Allego) hanno fatto altrettanto. Ma la questione dei rincari è una piaga aperta e lo scenario, vista l’alta volatilità dei prezzi dell’energia, è tutt’altro che definito. Tra qualche settimana, infatti, la fotografia potrebbe già essere molto diversa.

Tariffe a consumo, abbonamenti e prepagate

In questo contesto mutevole – a tratti confuso – abbiamo cercato di fare un po’ di ordine mettendo a confronto i principali player che operano in Italia.

I servizi sono di diversa natura e nella stragrande maggioranza completi. Possono prevedere quindi semplici tariffe “a consumo” (pay per use), ma anche pacchetti prepagati o più vantaggiosi abbonamenti mensili.

Costi diversi, pensati dalle aziende per venire incontro alle esigenze di ciascun cliente. Perché non tutti utilizzano allo stesso modo, e con la stessa frequenza, il proprio mezzo elettrico.

Importante specificare che i prezzi delle ricariche, oltre ad essere diversi a seconda dell’azienda che fornisce il servizio, variano pure in base alla potenza della colonnina. Da sottolineare poi che con lo sviluppo dei sistemi informatici e delle app, oggi gran parte degli operatori offrono servizi di ricarica con l’interoperabilità.

In sostanza, operatori diversi stipulano un accordo commerciale per realizzare un’integrazione delle proprie piattaforme, per la condivisione dei dati e dell’infrastruttura. Questo si traduce in più ‘stazioni’ sfruttabili e meno preoccupazioni per il cliente, che con una sola App o smart card può ricaricare su colonnine anche di un operatore diverso da quello con cui ha stipulato il contratto.

Con la potenza di ricarica cresce anche la tariffa

Secondo i dati aggiornati di Motus-E, nel nostro Paese sono presenti, al momento, poco più di 32.200 punti di ricarica per auto elettriche, dislocati in 13.225 location accessibili al pubblico.

La maggior parte sono stazioni per la ricarica in corrente alternata AC, di potenza fino a 22 kW. Meno presenti, seppur in aumento, le stazioni Fast e UltraFast, che erogando corrente continua (DC) permettono ricariche più veloci.

In rigoroso ordine alfabetico, vediamo in sintesi quali sono i principali operatori e le rispettive soluzioni tariffarie offerte sul mercato (aggiornate al momento della stesura dell’articolo).

A2A E-Moving, centinaia di colonnine in Lombardia

La società lombarda A2A si avvale di una rete di colonnine di ricarica molto capillare soprattutto nel milanese, nel bergamasco e nel bresciano. Opera conoltre 200 impianti fra Quick Charge, Fast e Ultra Charge e Isole digitali, con i prezzi che variano anche a seconda del tipo di connettore che si usa. Dall’inizio dell’anno è interoperabile anche con il principale oeratore italiano Enel X Way.

TARIFFE A CONSUMO

– Per colonnine Isole Digitali e Quick Charge:

Prese di Tipo 2A: 0,56 €/kWh

Prese di Tipo 3A: 0,56 €/kWh

– Per colonnine Fast Charge:

Prese di Tipo 2A: 0,56 €/kWh

Prese di Tipo CCSCombo2: 0,66 €/kWh

Prese di Tipo ChaDemo: 0,66 €/kWh

– Per colonnine Ultra Charge:

Prese di Tipo CCSCombo2: 0,79 €/kWh

Prese di Tipo ChaDemo: 0,79 €/kWh

TARIFFA A CONSUMO PLUS

A fronte di un canone mensile di 2€, è possibile effettuare 2 prenotazioni giornaliere delle prese disponibili presso le Stazioni di Ricarica Pubbliche, pagando solo i consumi effettivi.

ABBONAMENTI

E-Moving Small : Canone di 16€ al mese per ricariche fino a 30 kWh/mese su tutte le stazioni disponibili (pari a 0,53 €/kWh).

: Canone di 16€ al mese per ricariche fino a 30 kWh/mese su tutte le stazioni disponibili (pari a 0,53 €/kWh). E-Moving Medium : canone di 29€ al mese per ricariche fino 80 kWh/mese su tutte le stazioni disponibili (pari a circa 0,36 €/kWh).

: canone di 29€ al mese per ricariche fino 80 kWh/mese su tutte le stazioni disponibili (pari a circa 0,36 €/kWh). E-Moving Large: canone di 60€ al mese per ricariche fino a 180 kWh/mese su tutte le stazioni disponibili (pari a circa 0,33 €/kWh).

Acea Energia fa pagare la prenotazione

L’azienda multiservizi di Roma Acea offre soluzioni di ricarica elettrica solo “pay per use”. Non sono previsti veri e propri abbonamenti mensili.

Come extra, c’è la possibilità di acquistare a 16€ l’Acea e-mobility card, tessera che permette di ricaricare il veicolo in alternativa alla classica App.

Nel calcolo delle tariffe bisogna considerare un costo di 0,50€ per la prenotazione della colonnina.

TARIFFA A CONSUMO

Ricarica Quick (fino a 22 kW di potenza): 0,58 € /kWh

Ricarica Fast (fino a 50 kW di potenza): 0,68 €/kWh

Plenitude Be Charge, la prima opzione sono gli abbonamenti

L’operatore del circuito Eni Plenitude+Be Charge, il secondo capillari sul nostro territorio, ha recentemente ritoccato le tariffe di ricarica a consumo, lasciando però inalterate quelle degli abbonamenti.

ha installato su tutto il territorio nazionale circa 10 mila punti di ricarica e ora è interoperabile con gli altri principali operatori, Enel X Way compresa.

TARIFFE A CONSUMO

Ricarica Quick (potenza fino a 22 kW): 0,60 €/kWh

Ricarica Fast (potenza fino a 99 kW): 0,85 €/kWh

Ricarica Fast+ (potenza fino a 149 kW): 0,90 €/kWh

Ricarica Ultrafast (potenza oltre i 150 kW): 0,95 €/kWh

ABBONAMENTI

Be Light 50: 50 kWh a 20 euro al mese (pari a 0,40 €/kWh)

Be Regular 100: 100 kWh a 38 euro al mese (pari a 0,38 €/kWh)

Be Large 250: 250 kWh a 90 euro al mese (pari a 0,36 €/kWh)

Be Electric 500: 500 kWh a 175 euro al mese (pari a 0,35 €/kWh)

PACCHETTI PREPAGATI

Voucher da consumare entro 6 mesi .

Be Card 50: 53€ di credito prepagato al prezzo di 50€

Be Card 100: 110€ di credito prepagato a prezzo di 100€

Be Card 150: 170€ di credito prepagato al prezzo di 150€

Duferco Energia, abbonamento fino a tre mesi per 400 kWh

Nata per gestire gli investimenti del Gruppo siderurgico ligure Duferco in impianti di produzione da fonti rinnovabili, Duferco Energia si è successivamente focalizzata nella commercializzazione di servizi energetici per tutti i segmenti di mercato. Le sue colonnine sono interoperabili con quelle degli altri big italiani anche se la sua rete è diffusa soprattutto in Liguria e Toscana.

TARIFFE A CONSUMO

Ricarica Quick e Fast (fino a 50 kW di potenza): 0,65 €/kWh

Ricarica Ultra Fast (oltre i 50 kW di potenza): 0,79 €/kWh

2) ABBONAMENTO (x ricariche Quick e Fast)

Tariffa Flat: 200 kWh a 129€ al mese (pari a 0,645 €/kWh)

PACCHETTI PREPAGATI

Validi per 3 mesi , sempre su colonnine Quick e Fast.

100 kWh a 65€ (pari a 0,65 €/kWh)

150 kWh a 95€ (pari a circa 0,63 €/kWh)

400 kWh a 249€ (pari a circa 0,62 €/kWh)

Enel X Way, solo 0,31 euro a kWh ma con l’abbonamento Large

E’ il più grande operatore italiano, con oltre 13.000 punti di ricarica installati. La sua rete è interoperabile con i principali competitor e ha parte del principale circuito europeo, Hubject, con un totale di 200 punti di ricatica nel continente. Ha recentemente modificato le sue tariffe a consumo a causa del rincaro dei prezzi energetici

TARIFFE A CONSUMO – Italia

Ricarica Quick (fino a 22 kW): 0,58 €/kWh

Ricarica Fast (fino a 150 kW): 0,89 €/kWh

Ricarica UltraFast (oltre i 150 kW): 0,99 €/kWh

ABBONAMENTI

Flat Small: 70 kWh a 25€ al mese (pari a 0,36 €/kWh)

Flat Large: 145 kWh a 45€ al mese (pari a 0,31 €/kWh)

PIANI OPEN CHARGE

Prevedono ricariche senza limiti nei posti auto privati e di avere fino a 2 ‘pieni’ al mese gratuiti presso le colonnine pubbliche. Ogni piano è tarato in base alla dimensione della batteria della propria auto elettrica.

OpenCharge 20 (50€ al mese, per auto elettriche con batteria fino a 20 kWh)

OpenCharge 50 (80€ al mese, per auto elettriche con batteria da 21 a 50 kWh)

OpenCharge 75 (120€ al mese, per auto elettriche con batteria da 51 a 75 kWh)

EvWay, la tariffa a consumo passa in automatico a quella a tempo

Creata dalla start-up milanese Route220, EvWay è una piattaforma di integrazione indipendente fra i servizi di geolocalizzazione, accesso e pagamento delle colonnine di ricarica. Ha una sua rete di colonnine, in gran parte Quick, tutte interoperabili con i grandi operatori nazionali. E’ collegata ai grandi circuiti europei Hbject e Gireve per un totale di 250 mila punti di ricarica operabili attraverso la sua App. Gestisce anche colonnine per la ricarica di veicoli leggeri.

TARIFFE A CONSUMO

Ricarica Quick AC: 0,69 €/kWh

Dopo le prime 4 ore consecutive, alla tariffa a consumo si aggiunge una tariffa a tempo pari a 0,05€/min. Da mezzanotte alle 8 del mattino, la tariffa a tempo non viene applicata.

Ricarica Fast DC-HPC: 0,89 €/kWh

Dopo le prime 2 ore consecutive, per ogni ora – o frazione di ora – alla tariffa a consumo si aggiunge una tariffa a tempo di 0,10€/min., valida anche per le ore notturne.

ABBONAMENTO HPC SAVE

0,84 €/kWh in tutte le stazioni HPC (oltre i 100 kW di potenza) + 9,90€ al mese.



Hera Comm, unica tariffa (64 centesimi) per Quick e Fast

La rete di ricarica pubblica del Gruppo Hera Comm è compatibile anche con le colonnine di Enel X Way, Duferco, Neogy ed EvWay. La maggioranza delle sue colonnine sono installare nei comuni dell’Emilia-Romagna orientale e nel Triveneto. E’ l’unico operatore che ha ancora una tariffa unica per le colonnine Quick e Fast.

OFFERTA A CONSUMO

Ricarica Quick e Fast: 0,64 €/kWh + canone 2€ al mese

OFFERTA FLAT

Ricarica Quick e Fast: 40 kWh a 20€ al mese (pari a 0,5 €/kWh)

Ionity abbonamento annuale con canone per i grandi viaggiatori

Si tratta di una joint venture europea di stazioni di ricarica ad alta potenza per auto elettriche. Tra i partner fondatori di Ionity alcuni importanti costruttori di auto, tra cui Ford, BMW, Mercedes, Hyundai e Volkswagen. Le colonnine ad Ultrafast di Ionity sono interoperabili con Be Charge, Enel X Way, Duferco e EvWay.

TARIFFA A CONSUMO – Ionity Direct

– Ionity Direct Ricarica UltraFast (fino a 350 kW di potenza): 0,79 €/kWh

ABBONAMENTO – Ionity Passport

Validità 12 mesi. Ricarica: 0,35 €/kWh + canone mensile di 17,99€

I partner di Ionity possono offrire ai loro clienti specifici abbonamenti che permettono costi agevolati per ricaricare presso queste stazioni ad alta potenza.

Neogy ha a che la prepagata a tempo per i turisti elettrici

Neogy Nasce come joint venture tra i due maggiori provider energetici del Trentino-Alto Adige, Alperia e il Gruppo Dolomiti Energia, allo scopo di promuovere insieme la mobilità elettrica. Dispone di una rete molto diffusa nel suo territorio e di qualche installazione anche fuori area. E’ interoperabile con tutti i grandi operatori italiani e stranieri.

TARIFFE CONSUMO DIRETTO

Rifornimento anche senza App o card apposita

Ricarica Quick (fino a 22 kW di potenza): 0,57 €/kWh

Ricarica Fast (fino a 75 kW di potenza): 0,73 €/kWh

Ricarica Hyper (oltre 75 kW di potenza): 0,79 €/kWh

2) ABBONAMENTO A CONSUMO We-drive Easy

Rifornimento solo con App o card apposite

Attivazione : 35€ (IVA inclusa)

Ricarica Quick: 0,55 €/kWh

Ricarica Fast: 0,67 €/kWh

Ricarica Hyper: 0,73 €/kWh

Stazione rete esterna (roaming) corrente alternata 0,61 €/kWh

Stazione rete esterna (roaming) corrente continua 0,79 €/kWh.

CARTA PREPAGATA NEOGY

Da 40 kWh o 80 kWh a condizione di favore, vendute ai turisti per periodi limitati presso gli Uffici del turismo dell’Alto Adige

Tesla Supercharger raddoppia (a 66 cent) e tocca quota 500

Ad oggi, in Italia, la Casa americana consente l’accesso alle proprie stazioni di ricarica Supercharger solamente ai possessori di un’auto elettrica del marchio. Il veicolo viene riconosciuto automaticamente col il cosiddetto sistema plug & play, quindi non sevre ne’ app ne smart card. Nel frattempo i punti di ricarica del brand sono diventati ben 500 in 52 stazioni di ricarica.

In alcuni Paesi europei la sua rete è stata aperta ad altri marchi. In Italia non ancora, ma dovrebbe avvenire a breve. I prezzi possono leggermente variare da stazione a stazione e, di recente, sono stati aumentati.

TARIFFA A CONSUMO : 0,66 €/kWh

-Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-