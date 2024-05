Come ci difendiamo dal caro-ricarica: quali app…

Come ci difendiamo dal caro-ricarica? Apriamo uno spazio in cui i lettori raccontano come si stanno muovendo, a partire da quali app “alternative” usano. Daniele e Massimo aprono il fuoco, mentre si continua a discutere sulle iniziative da prendere. Come la possibilità di associarsi per ricorrere all’Antitrust.

Come ci difendiamo / “Con Octopus ricarichi su questi network a 0,49 euro/kWh”

“Vi scrivo per dare il mio contributo riguardo al tema dei costi di ricarica impazziti presso le colonnine pubbliche in Italia. Sono assolutamente convinto che come mai prima d’ora la forza della community online sia lo strumento giusto per difenderci. Abbiamo la possibilità di condividere in tempo reale informazioni preziose con tutta Italia per dirottare i nostri acquisti. E, di conseguenza, sfruttare al massimo il regime di libero mercato. Si può ancora ricaricare l’auto alle colonnine a prezzi concorrenziali, solo bisogna cercare con più pazienza il provider giusto. A tal proposito segnalo l’app Electroverse di Octopus, che ha i seguenti vantaggi: zero abbonamento, card gratuita, interoperabilità con moltissimi cpo tra i quali Ionity e Free to X. Prezzi di 0,49€/kWh sulle Free to X e sulla rete Enel X anche in DC. Bonus di 5€ con codice referral“. Daniele Sacilotto

Massimo ha ripiegato su We Charge: “Costa un po’ meno e non paghi il fisso”

“Vorrei condividere con voi la mia esperienza con le ricariche fuori casa. All’acquisto della mia vettura Volkswagen ID.3 mi sono iscritto alla APP di EvWay per utilizzarla per ricaricare l’auto fuori casa. Come leggo da esperienze di utenti come me, all’inizio (circa 3 anni fa) il prezzo variava dalle 05€ alle 06€ a kWh. Poi, come tutti sappiamo, i prezzi sono lievitati come il pane, ma ora mi accorgo che da inizio 2024 hanno aggiunto anche un euro ad ogni ricarica. Intanto, oltre la app di EvWay, avevo fatto anche una card We Charge di VW che, oltre a costare qualcosa meno a kWh, al momento non applica l’euro a ricarica“. Massimo Rossetto

Risposta. Più leggiamo queste tariffe, così incredibilmente diverse, e più ci convinciamo che servirebbe un’indagine ufficiale per fare quantomeno chiarezza. Una volta per tutte. Continuate a scriverci e a fornirci materiale prezioso per avere tutti gli elementi.