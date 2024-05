Caro chilowatt/ La risposta degli operatori low cost

Il caro chilowatt si può contrastare valorizzando i piccoli circuiti di ricarica che offro spesso tariffe molto vantaggiose. In altre parole, alimentando la concorrenza. Oggi segnaliamo il caso di Helios Energia.

Helios Energia, in Campania ecco un nuovo operatore low cost

Il nuovo operatore low cost Helios Energia è entrato nella piattaforma indipendente della ricarica THOR. Vende la ricarica in AC a 0,35 euro a kWh in due colonnine installate a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno.

Si aggiungono alla ormai mitica stazione di ricarica di Borgo d’ale, in provincia di Vercelli, che eroga energia in AC e DC all’incredibile prezzo di 0,17 euro a KWh, e alle due stazioni di Pinerolo e Fossano (CN) che prezzano l’energia 0,22 euro a kWh. Queste tre sono gestite dal network piemontese Semm Iscat. Infine a Ischia abbiamo segnalato questa colonnina gestita attraverso l’App Zap Grid e inserita nell’aggregatore NextCharge al prezzo di 0,32 euro a kWh.

Helios Energia è uno dei 160 rivenditori di energia indipendenti membri dell’Associazione Reseller e Trader di Energia (A.R.T.E). L’organizzazione ha appena lanciato un proprio circuito di ricarica, ARTE, già diffuso su tutto il territorio nazionale con 700 stazioni di ricarica. Altre 320 saranno installate entro l’anno.

La promessa del network ARTE: “Daremo filo da torcere al duopolio della ricarica”

Il portavoce di A.R.T.E. Diego Pellegrino è intervenuto con una dichiarazione sul tema del caro chilowatt. «Siamo il Paese in cui il capitolo infrastrutture presenta da sempre angolature piuttosto critiche, vuoi per la morsa della burocrazia vuoi per una endemica propensione a promettere e non mantenere» esordisce.

Cosa promette invece ARTE? Pellegrino dice che «si posizionerà “pericolosamente” alle spalle della concorrenza dei due colossi monopolisti della ricarica» supportando le utenze «molto meglio delle grandi imprese di produzione e distribuzione di energia». Quanto ai prezzi garantirà «risparmi che vanno dal 10 al 30% rispetto ai competitor».

