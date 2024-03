Video-test Hyundai Kona: 750 km con una sola ricarica fast

750 km con una sola ricarica fast: VIDEO-TEST di Paolo Mariano con la nuova Hyundai Kona, in un viaggio da Arco, in Trentino, fino ad Arezzo. E ritorno

Un test su consumi e tempi di ricarica

Paolo è di nuovo alla guida della Hyundai Kona 2024 per un test di quasi 380 km (quasi tutti in autostrada). Questa versione vanta interni realizzati con materiali completamente riciclabili, Ma soprattutto ha cerchi in lega da 17 pollici, aerodinamici, che estendono l’autonomia oltre i 500 km. Precisamente 514 km nel ciclo WLTP. L’obiettivo del test è capire come si comporta l’auto sia in termini di consumi che di gestione delle ricariche. Batteria al 96%, modalità di guida impostata su Comfort, climatizzatore a 20°.

Dopo una breve sessione di regolazioni, Paolo si dirige da Arco verso la A22, casello di Rovereto Sud. Il navigatore suggerisce che non si potrà raggiungere la destinazione con l’autonomia che l’auto ha alla partenza. Nel calcolare il percorso, il navigatore calcola anche eventuali soste per la ricarica, che sono due e servono per riportare la batteria dal 36 fino al 100%. Paolo non lo ritiene necessario, considerato l’ampio supporto della rete Free to X lungo il percorso. Google Maps prevede una percorrenza di 3 ore e 44 minuti, ma non considera che l’auto è elettrica…

750 km in autostrada: l’importanza di pianificare

L’insistente pioggia durante il viaggio ovviamente influisce sui consumi. Paolo decide di pianificare una sosta di ricarica intermedia valutando il consumo medio, che non supera mai i 20 kWh per 100 km, anche in condizioni climatiche avverse. Visti i dati, per Paolo è ragionevole ipotizzare che la Hyundai Kona 2024 possa percorrere circa 300 km in autostrada con una carica completa della batteria, con capacità di 65,4 kWh.

È importante pianificare le soste di ricarica in modo strategico, mirando a ridurre al minimo il tempo di sosta presso le stazioni. In tal senso, la pre-climatizzazione della batteria può contribuire a ottimizzare l’efficienza della ricarica rapida. Anche se la stazione di Arno Ovest risulta essere appena fuori dalla sua comfort zone, Paolo decide di puntare su questa opzione di sosta. Consapevole dei limiti che dovrà affrontare, ma determinato a misurare le reali performance dell’auto.

Anche al ritorno nessun rabbocco programmato

Con 300 km già percorsi e solo 30 km rimanenti prima della ricarica intermedia, Paolo sa bene l’importanza di pianificare con attenzione la gestione della batteria. L’obiettivo del test è raggiungere la destinazione il prima possibile, quindi Paolo ha pianificato di effettuare una ricarica sufficiente per arrivare giusto ad Arezzo. Dopo aver raggiunto la destinazione presso il parcheggio della Coop, Paolo ha registrato un consumo di 19,8 kWh per 100 km, con la batteria ancora al 49% di carica.

Un amico è venuto a prenderlo e nel frattempo Paolo ha deciso di lasciare la sua auto in carica. Al ritorno, dopo circa 3 ore, la ricarica è arrivata fino al 95%. Paolo si imbarca nell’impresa di arrivare a destinazione senza effettuare soste intermedie per la ricarica. E, nonostante la sfida apparentemente impegnativa, si dimostra fiducioso nel raggiungere l’obiettivo.

750 km con una ricarica intermedia e 16,2 kWh/100 km

Dopo un viaggio di 372,3 chilometri in 3 ore e 55 minuti, con una media di consumo di 16,2 kWh per 100 km, Paolo rimane sbalordito dalle prestazioni della Kona 2024. Equipaggiata con cerchi aerodinamici da 17 pollici, l’auto ha dimostrato di essere una valida compagna per un percorso totale di 750 km, da Arco ad Arezzo, con ritorno su Riva del Garda.

Nonostante il costo complessivo di circa 48 euro per la ricarica, l’efficienza e i minori costi di gestione dell’auto elettrica rimangono evidenti. Anche se il prezzo si aggira appena al di sotto dei 50 mila euro, Paolo resta convinto che la Kona 2024 sia un’opzione estremamente interessante. Soprattutto per le sue prestazioni autostradali e l’efficienza nei consumi.

