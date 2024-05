Due super criticoni dell’auto elettrica: Orazio e Giuseppe ne dicono tutto il male possibile, dai consumi al costo di acquisto e di mantenimento. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Due super criticoni (1) “Ti compri una Porsche e devi andare come una 500…”

“Ma se l’auto elettrica è conveniente come tutti dicono, perché ha bisogno di incentivi di migliaia di euro? Se è così conveniente che con 10€ si fanno 300km invece di 30 o più euro con la benzina, perché nessuno la compra ? Ma poi una 500e può costare più di 30.000 euro? Le fanno con carrozzeria in oro ? Che il futuro sarà con buone probabilità con auto elettriche forse è vero, ma al momento le tecnologie offerte sono stupide. Compro una Porsche, però devo andare come una 500 sennò devo ricaricare ogni 200km. Provata la BMW ix5 con 4 persone e bagagli. È una minkiata (scusate il termine) l’autonomia dichiarata. Appiano-Salò arrivati con 12% di carica con gli ultimi km di statale fatta con i guanti di velluto. Un amico ha la ID.3…non la vuole più e nessuno la compra, tranne che svenderla. Un altro ha la Mokka-e. L’ha piazzata alla moglie e si è ripreso una A5 a gasolio. Esperienze di vita vissuta, non lette nei giornali“.

“Salvare il pianeta? Le navi che le portano dalla Cina non vanno a vela…”

“ Ora capisco difendere l’auto elettrica, ma pretendere pure gli incentivi… Se me la regalate forse la tengo per andare a fare la spesa e a lavorare. Si continuano a dare soldi alle aziende chiamandoli incentivi. Ma a me ricorda la cassa integrazione che si dava all’avv. Agnelli, che quando guadagnava i soldi erano suoi e quando non vendeva gli operai erano anche dello Stato. Se una cosa per vendere ha bisogno di agevolazioni, è una fregatura per i più e un affare per pochi. Ovvio che entrano i cinesi, che gli incentivi non li chiedono, tanto le loro lavatrici costano poco, ma ai marchi europei la cosa infastidisce. Prima spingono i politici per la transizione ecologica (una farsa epocale), ma si danno la zappa sui piedi da soli. La cosa meravigliosa è che qualcuno crede che tutto sia fatto per salvare il pianeta. Infatti le navi dei cinesi che trasportano migliaia di auto in Europa viaggiano a vela. E sono state costruite a mano con sega, chiodi e martello senza metalli fusi, plastiche e materie prime derivanti da fossili… “. Orazio Ariolo

Due super criticoni (2) “Ho fatto un test Milano-Padova con una Volvo XC 40: mai più…”

“H o fatto Milano-Padova per un test con la Volvo XC40. Confort di guida e la silenziosità sono le sole cose apprezzate. In 530km tra andata e ritorno due pieni per fare il tragitto. La casa dichiara 370km effettivi, ma se superi 110km/h mmmmm. Ho ricaricato 800km e pagato per questo, ma in realtà ne ho bruciati molti nel confronto caricati-consumati-pagati. Mai più auto elettrica. Costo nella ricarica DC da 150kW: 0,80 euro “. Giuseppe Carnemolla

I confronti vanno fatti con tutti i dati giusti

Risposta . Gli incentivi per le auto ritenute più ecologiche esistono da decenni in tutti i Paesi, Italia compresa. E a tutt’oggi sono in vigore da noi anche per auto a benzina e gasolio, con limiti ridicoli di emissioni. Ma chissà perché danno fastidio solo i bonus per le auto a batterie. Ci sono centinaia di migliaia di persone in tutta Europa che guidano elettrico con piena soddisfazione, senza rompere le scatole a chi fa scelte diverse. E viaggiano sulle loro auto (non solo Porsche, anche Tesla ecc) con stili di guida che non sono esattamente quelli di una 500. Quanto al prezzo, è vero che al momento le EV sono più care, ma non è certo la 500e da prendere in considerazione. Rispetto alle auto delle stesse dimensioni, è molto più cara per una scelta commerciale della Fiat. Punto. Infine, il problema dei consumi: ormai anche i sassi sanno che le auto elettriche sono molto virtuose in città e dintorni e meno virtuose in autostrada. Bocciarle con test solo da casello a casello a velocità sostenute è quantomeno opinabile. Così come lo è prendere a riferimento del costo al kWh quello di una ricarica in autostrada: lo sa Giuseppe che molti italiani ricaricano a casa a un prezzo che è un terzo di quel che lui ha speso?

– Leggi anche: la crociata del solito Parodi pro Euro Zero e contro l’elettrico