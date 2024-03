Le vere emissioni di CO2 dei benzina-diesel: altro che…

Le vere emissioni di Co2 delle auto benzina diesel. La Commissione UE pubblica i primi dati provenienti da un campione di 600 mila veicoli. Dati superiori del 20% rispetto a quanto risulta dai valori ufficiali del test di omologazione WLTP.

Le vere emissioni: in media +20% sull’omologazione. E peggio per le plug-in

Si sente dire spesso che i moderni motori diesel e benzina hanno ormai emissioni di CO2 trascurabili. Ce lo siamo sentiti ripetere anche da Corrado Formigli e i suoi ospiti durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, su La 7. Peccato che i dati reali siano peggiori. Stiamo parlando della sola Co2, non dei veleni che si scaricano nell’aria come le polveri sottili.

Questa discrepanza è comunque in linea con quanto previsto dalla Commissione, che però fa presente che per le ibride plug-in lo scarto è molto più preoccupante: “Le emissioni di CO2 reali sono state in media 3,5 volte superiori ai valori di laboratorio. Il che conferma che questi veicoli non stanno attualmente realizzando il loro potenziale. In gran parte perché non vengono ricaricati e guidati in modalità completamente elettrica con la frequenza presunta. Man mano che il set di dati si espanderà nei prossimi anni e la sua rappresentatività della flotta in evoluzione migliorerà, sarà possibile determinare come evolverà il divario. E se dovranno essere adottate ulteriori misure per evitare che cresca“.

Consumi reali auto a benzina +23,7%, diesel +18,1%

Il divario medio tra le emissioni medie di CO2 e il consumo delle auto nuove immatricolate nel 2021 è stato del 23,7% per le auto a benzina. E del 18,1% per i diesel (1-1,5 l/100 km o 28-35 g CO2/km). Come si diceva, si tratta di uno scarto atteso, perché i test di omologazione sono effettuati in laboratorio. Senza tener conto delle condizioni del traffico, del paesaggio, della situazione delle strade, della temperatura, dell’uso dell’aria condizionata e dell’elettronica di bordo. E anche del comportamento del conducente.

Come si diceva, lo scarto più ampio si è registrato per le ibride plug-in (PHEV), con emissioni reali di CO2 di 3,5 volte superiori (4 litri/100 km o 100 g CO2/km). Una situazione che ha indotto la UE a modificare i test di omologazione a partire dal 2025, lasciando la porta aperta a ulteriori modifiche. La fotografia che esce da tutti questi dati forse aiuta a capire perché la Commissione si proponga di passare al solo-elettrico da 2035…

Le vere emissioni: ecco come vengono rilevate

Come funzionano queste statistiche? La Ue fa presente che “da gennaio 2021, tutte le nuove auto… che funzionano a combustibili liquidi devono essere dotati di dispositivi di monitoraggio del consumo… Questi dispositivi registrano il consumo di carburante o di energia dei veicoli e la distanza totale percorsa.

I dati di bordo devono essere raccolti dai costruttori, attraverso la trasmissione dei dati via etere o quando i veicoli vengono portati in servizio per riparazioni o servizi. E inviati annualmente alla Commissione. Nell’aprile 2022 la Commissione ha ricevuto i dati relativi al 10,6 % delle autovetture e all’1,0 % dei furgoni immatricolati per la prima volta nell’UE nel 2021. In questo primo anno di raccolta dati, la copertura della flotta è stata inferiore alle aspettative per la maggior parte dei produttori”.

Si tratta comunque di un campione enorme, che offre uno spaccato di consumi reali che nessun’altra indagine ha potuto finora dare.