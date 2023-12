Anche A2A rincara gli abbonamenti: “Perché?”

Anche A2A, dopo Enel X e Be Charge, rincara gli abbonamenti. Ce lo segnalano diversi lettori, con disappunto: l’utility del Nord restava la più competitiva.

Anche A2A rincara (1): “Ecco la lettera con l’annuncio, è quasi del 41%…”

“Ho ricevuto una e-mail da A2A che annuncia un cospicuo aumento delle tariffe.

Ma perché? Non mi pare che i costi dell’energia siano in aumento. E poi, non è forse vero che anche A2A pubblicizza che le loro ricariche auto sono effettuate con energie rinnovabili? E quindi? Io, fino ad oggi avevo un abbonamento e-moving Medium da 29€ per 80KW a 0,3625€ al kWh. Dal 15 dicembre il rinnovo dello stesso abbonamento costerà 51€ per 100KW a 0,51€ al KW. L’aumento è quasi del 41%. È un peccato perché, fino ad oggi, pensavo che A2A si distinguesse dai concorrenti e invece anch’essa si è adeguata a quanto fatto da altri. Io tipicamente ricarico con il wall-plug casalingo a 0,23€/kWh, ma mi tenevo un abbonamento aperto visti i costi relativamente contenuti. Vuol dire che da oggi caricherò solo a casa e non rinnoverò l’abbonamento fino a quando non ne sarò costretto da viaggi lunghi. Mi piacerebbe conoscere il vostro parere su questi aumenti, ormai equamente distribuiti tra i vari distributori“. Flavio Balasini

Anche A2A rincara (2): “Senza ricarica a casa l’elettrico non conviene più”

“Anche A2A aumenta le tariffe. Le flat partono ora da un massimo di 0.57, paragonabile allo 0,60 al consumo di Be Chrge-Plenitude, e scendono (di poco) con i tagli maggiori.

L’impressione generale è che tutti stiano spingendo verso un prezzo al consumo, significativamente markuppato. Il PUN del mese di novembre era 0.16. Le offerte commerciali più convenienti vanno da ALMENO il doppio fino a 5-6 volte tanto, che mi pare decisamente esagerato. Anche tenendo conto di eventuali recuperi di investimento. Impossibile non pensare a un cartello, analogamente a quanto già visto con i carburanti. Ormai senza una ricarica domestica il costo di esercizio di un’elettrica è maggiore di un’auto a combustione interna. Se si pensa che poi il costo di ingresso risulta essere più alto, l’elettrificazione diventa ancora meno conveniente“. Ivan Brunello

La strategia e le possibili spiegazioni

Risposta. A2A pratica una politica commerciale diversa dagli altri player della ricarica. Accordando un bello sconto ai clienti che hanno utenze con A2A Energia. Per i primi, come mostra la tabella, le tariffe restano molto convenienti, mentre per i clienti normali in effetti c’è stato un sensibile aumento. Prendiamo per esempio la tariffa Large, che dà diritto a prelevare 200 kWh al mese: i clienti di A2A Energia spendono 66 euro, cioè 33 centesimi al kWh. Mentre chi non è cliente ne paga 92, cioé 0,46 centesimi al kWh. Il messaggio è chiaro, in un momento in cui, anche con la fine del mercato tutelato, il tema tariffe-energia è sulla bocca di tutti. Si cerca di fidelizzare il maggior numero di clienti anche con la leva della ricarica, con tariffe “a pacchetto” tuttora molto convenienti. Per i non clienti il discorso cambia. Abbiamo chiesto ad A2A un commento, di cui riferiremo. L’impressione è che un po’ tutti i gestori fatichino a rientrare negli investimenti a causa dello scarso utilizzo delle colonnine, in un mercato che stenta a decollare. Ma è anche vero, come fa notare Flavio, che più le colonnine costano e meno vengono utilizzate…

E questi sono al momento gli abbonamenti Enel X

