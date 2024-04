Be Charge cancella i piani tariffari: dal 27 maggio acquistare Be Start, Be Medium e Be Premium non sarà più possibile. E nessun rinnovo oltre quella data.

Be Charge cancella i piani: restano le tariffe a consumo

La notizia è arrivata ai clienti Be Charge con una mail accolta con notevole delusione. Dopo la cancellazione degli abbonamenti, i piani tariffari consentivano ai clienti che fanno un certo numero di km di fruire di tariffe più convenienti rispetti al Pay-per-use. Con la Be Start, pagando 9,90 euro al mese, avevi uno sconto del 20%. Con la Be Medium, a fronte di un fisso di 13 euro, lo sconto saliva al 30%, fino ad arrivare al 40% con la Be Premium versando 19 euro al mese. Tutto cancellato, si passa al pagamento a consumo, con tariffe che partono da 0,65 euro al kWh per la AC fino a 22 kW. Per poi salire a 0,85 per le fast fino a 99 kW, a 0,90 per le Fast fino a 149 kW e a 0,95 per le ultrafast oltre 150 kW. Nella comunicazione l’azienda del gruppo ENI non fornisce alcuna spiegazione per il cambio di strategia tariffaria.

Cambiano le penalizzazioni per chi occupa la colonnina dopo la ricarica

Nel messaggio inviato ai clienti si specifica anche che “considerata la rimozione dei prodotti Piani Tariffari dall’offerta di Be Charge, questi non saranno più ricompresinell’azione premiante di acquisto di tale prodotto nel programma fedeltà Be Together dal 27 maggio 2024. Non appena tale modifica entrerà in vigore, la nuova versione del Regolamento verrà pubblicata nell’apposita sezione dell’App Be Charge denominata Be Together. E sul sito Internet al link nel sito web dedicato“. Infine Be Charge ha modificato anche le tariffe per chi occupa le colonnine una volta terminata la ricarica. Queste le tariffe che verranno addebitate: Quick (AC fino a 22kW): 0,12€/minuto. Fast (DC fino a 75kW): 0,20€/minuto. Fast+ e Ultrafast (DC oltre i 75kW): 0,30€/minuto.

