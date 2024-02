I test del non tifoso/ Model 3 Performance: a 200.000 km….

Il nostro tester non tifoso Luca ha viaggiato per 1.600 km con una Tesla Model 3 Performance di oltre 4 anni e quasi 200.000 km sul groppone. Nessun problema, ci dice, ma l’usura si avverte, soprattutto nell’efficienza delle batterie.

Un versione, datata: oggi Model 3 Performance è molto migliore

di Luca Sebastiani

Salve a tutti i lettori! Torno riportando la mia esperienza con una Model 3 Performance del 2019 e all’attivo 189.000 km. L’auto a detta del proprietario ha motori e batteria originali, io l’ho utilizzata per una settimana e circa 1.600km.

Non mi dilungo troppo nella descrizione di Model 3 che tutti conoscono, posso solo appuntare come rispetto a questa prima versione sia migliorata l’insonorizzazione e di parecchio (già nel modello 2021).

L’aggiunta del portellone elettrico unita al volante riscaldato e alla ricarica wireless, ma soprattutto la pompa di calore rendono le versioni recenti più appetibili oggi, rispetto a questa prima versione.

Qualcosa non va nella batteria: sotto il 20% di carica…

Concentrandosi nello specifico, la Performance è un’auto potentissima, rispetto alla Long Range ha sempre 2 motori ma portati all’estremo, con un impianto frenante maggiorato (a mio avviso comunque non all’altezza, se portata al limite) mentre la batteria è la medesima. In aggiunta ci sono alcune personalizzazioni del sistema come la “Track Mode”, utili per uso in pista, su strada non necessarie.

Dunque come va quando mancano circa 3.000 km alla scadenza della garanzia? Le prestazioni, cronometro alla mano non sono diminuite, mentre la batteria presenta un po’ di sofferenza. Non ho potuto caricare al 100% perchè mi è stato sconsigliato di farlo.

Tuttavia ho notato una cosa rispetto alla più fresca Long range abituale (ma anche rispetto alle altre vetture elettriche più “fresche” testate): arrivati intorno al 20% la batteria scende molto più rapidamente a parità di utilizzo e ci si trova a dover

ricaricare per evitare di restare a “secco”. La stessa esperienza che si ha con le batterie di altri “device” quando iniziano ad essere stanche.

Purtroppo non ho potuto misurare il degrado , caricando dallo 0 al 100%, o con qualche applicazione dedicata, ma la sensazione è che qualcosa si sia perso e si inizia a notarlo.

Tre ricariche per la gita in montagna…

L’ho messa alla prova nel “classico” giro in montagna, utilizzato per le altre vetture e per portare a termine il viaggio ho dovuto effettuare 3 soste, (con Long Range 2022 sono riuscito ad andare e tornare senza soste con le temperature attuali).

Nel viaggio di andata , quindi in salita ha avuto dei consumi davvero elevati quasi 250 wh/km (come da foto) nonostante la velocità autostradale non fosse elevata (mai sopra i 120 km/h).

Qui manca la pompa di calore e i cerchi sono da 20 pollici, (gomme invernali Hankook ION) contro i 18 AERO su Long Range, però la minor autonomia si fa sentire in un percorso di circa 350 km con 160 km di autostrada, statale e montagna.

I consumi? Mai sotto 200 wh/km

Report consumi: in circa 1650 km ho consumato 345 kWh e la media non è mai scesa sotto i 200 wh/km, con guida molto conservativa ( SOFT usato per il 90% del tempo).

L’auto va ancora bene, a parte qualche rumore di troppo alle portiere e i fruscii aerodinamici davvero fastidiosi sopra i 90 km/h.

Però nell’intorno di questa percorrenza subentrano diverse considerazioni sulla vita residua dell’accumulatore . Fuori garanzia ha un costo di 15.000 euro circa, non uno scherzo.

Dal punto di vista commerciale l’auto è sotto “scacco” nel caso di una vendita e quindi vanno fatte una serie di considerazioni, perchè dal punto di vista anagrafico avrebbe solo 4 anni e mezzo.

Diciamo che le mie perplessità sulle vetture a batteria fuori garanzia (per età o km) rimangono e averne provata una con questa percorrenza me lo ricorda. E’ un problema che il mercato e i produttori dovranno affrontare.

La spada di Damocle del cambio batteria

In passato ho posseduto auto con molti km (ben più di 200.000) ma non ho mai avuto la “spada di Damocle” di una spesa così ingente nel caso di guasto di una sola componente e questo mi fa propendere per il principio di precauzione, di possedere questo tipo di auto solo se in garanzia. Ovviamente è una mia opinione , ognuno è libero di smentirmi o di fare l’opposto.

Saluti a tutti e al prossimo test.

