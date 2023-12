L’imprevisto in Tesla Model 3, le regolette scansa guai

Il nostro amico Luca, automobilista elettrico “non tifoso”, ha dovuto affrontare, suo malgrado, un viaggio imprevisto in Tesla Model 3 di oltre 500 km, in un pomeriggio. Ecco il resoconto di come è andata e qualche consiglio utile per trarsi d’impaccio.

di Luca Sebastiani

Riporto la mia esperienza di viaggio imprevisto con Tesla Model 3 Long Range 2022 e con il 62% di batteria al momento della partenza.

I più avvezzi ai viaggi in elettrico sono consapevoli che nel caso di un viaggio oltre l’autonomia del mezzo a disposizione, è prassi ricaricare al 99-100% . Io non ho potuto farlo in quanto la partenza non era programmata.

Qualche consiglio prima di partire

Si tratta di una Tesla, quindi il sistema di navigazione e l’infrastruttura proprietaria vengono in aiuto, ma ci sono delle “regolette” non scritte che vanno ricordate:

-Il navigatore non permette di impostare la carica minima a destinazione;

-Il dato di autonomia chilometrica stimata diventa TOTALMENTE inattendibile se prima si sono percorsi molti km fuori dall’autostrada, guardate solo i valori percentuali;

-Dedicate 5 minuti per una pianificazione con “abetterouteplanner”, o similari (lo trovo comunque il più veritiero);

-Il navigatore Tesla predilige i Supercharger , quasi sempre fuori autostrada e non le colonnine di terze parti come le Free To X che si trovano all’interno degli autogrill. Ma dovete essere muniti di abbonamenti altrimenti spenderete il doppio rispetto ai Supercharger;

-Il piano di viaggio va impostato ponendo come “tappa intermedia” la destinazione e come “tappa finale” la posizione di casa ( o comunque il punto in cui finirà il viaggio della giornata);

-Nello specifico con Model 3 Long Range 2022 con cerchi Aero, ogni 250- 300km di autostrada serve una sosta di circa 30 minuti.

In questo modo avrete una visione completa del piano di viaggio e di rientro. Ovvierete al problema di trovare una colonnina di ricarica nella “tappa intermedia”, se poi ci sarà meglio, ma il vostro viaggio e il vostro tempo saranno indipendenti da fattori esterni che possono ritardare o complicare il rientro.

Come è andata da casa a Milano

Partenza alle 14:08 da casa, a Piove di Sacco (PD). Batteria al 62%. Cruise control a 130 km/h. Prima sosta per ricarica alle 16:19, ripartenza alle 16:45 ( 26 minuti di ricarica dall’ 11% al 70% Supercharger Adda Nord. Se avessi impostato la tappa finale a Milano sarei rimasto fermo 5 minuti ma poi avrei avuto solo 5% di batteria all’arrivo.

Arrivo a destinazione (tappa intermedia 60%) alle 17:42. Al Supercharger Adda ho trovato in ricarica la nuova Model 3 2024 e ho potuto scambiare 2 parole con il proprietario.

L’ultima tratta nel centro di Milano (zona Stazione Centrale) era molto trafficata e sono stato in colonna per circa 20 minuti, quindi il tempo totale del viaggio di andata è stato di 3 ore e 34 minuti per 260 km. Circa 30 minuti in più rispetto ad un viaggio senza necessità di ricaricare (in linea con la regola di 250-300 km 30 minuti di ricarica).

Come è andato il rientro

Partenza alle 19:08 (con il 59% di batteria). Cruise tra 110-115 km/h con pioggia e molto traffico in uscita dal centro di Milano. Prima sosta alle 21:47 (batteria 5% Supercharger Torri di Quartesolo). Approfitto per mangiare con calma, ripartenza alle 23:00 con batteria al 100%. Arrivo a casa alle 23:54 (batteria 88%).

Tempo totale di viaggio 4 ore e 46 minuti.

Quanto ho speso in totale? 48 euro

Ho percorso 530 km con 90 kWh al costo di 0,53 euro al kWh per un totale di 48 euro ricaricando solo ai Supercharger.

Se avessi utilizzato un’offerta con kWh a prezzo fisso (di valida resta al momento l’offerta a2a) avrei speso poco più di 30 euro.

Facendo il confronto con una vettura termica diesel adatta a lunghe percorrenze, nel mio caso ho speso poco più di una vettura che percorre 21 km/l al prezzo di 1,75 euro al litro (in questo caso 44 euro per il viaggio), con metano e GPL la spesa indicativamente sarebbe stata intorno ai 25-30 euro.

Benzina invece, decisamente più costosa, anche con un vettura che percorre 14 km/l in autostrada e un costo di 1,8 euro al litro la spesa sarebbe stata prossima ai 70 euro.

Conclusioni: si può fare ma…

Anche con partenza imprevista e batteria al 62% ho potuto affrontare il viaggio imprevisto, senza aver bisogno di cercare una colonnina vicino all’incontro che dovevo fare. Per varie ragioni ho scelto di non ricaricare, prima tra tutte non sapevo la durata dell’incontro e se sarei o meno rientrato quella sera.

Inoltre avrei perso ulteriore tempo a cercare la colonnina con il rischio di non essere puntuale all’incontro, oppure sarei dovuto ritornare per staccare l’auto se l’avessi trovata e l’incontro si fosse protratto.

Questo però ha comportato dover effettuare una sosta anche al ritorno e cenare fuori. Se avessi avuto l’auto più carica (almeno l’80-85%) sarei potuto rientrare senza soste e mangiare a casa.

Quindi anche con una vettura attualmente di riferimento nel mondo delle auto elettriche e una buona conoscenza del mezzo, nella fattispecie, ci sono stati degli adeguamenti che ho dovuto fare per concludere il viaggio. Si tratta di eventi rari ma è giusto raccontarli, perché fanno parte della vita anch’essi.

Con una vettura termica tali eventi non si sarebbero inseriti nei miei calcoli per portare a termine l’impegno. Stimo un tempo inferiore di circa 1 ora nel totale del viaggio, quell’ora soprattutto in tarda serata può essere più stancante o permetterti di arrivare a casa e cenare, invece di dover cenare nei pressi di una colonnina. Non si tratta della prassi , ma è giusto dirlo.