Sostituzione delle batterie? Un problema serio. Tesla per esempio…

A proposito di sostituzione delle batterie fuori garanzia Luca ci segnala una corposa casistica di inconvenienti relativi alle Tesla più datate. Quindi, sostiene, il problema della durata delle batterie è reale per chi mantiene a lungo il possesso di un’auto elettrica o la voglia acquistare di seconda mano. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

“Scrivo in merito a quanto discusso nell’articolo pubblicato in data 13 agosto 2023 intitolato “Dov’è la sostenibilità se dopo 10 anni devo cambiare la batteria?”

Io asserivo in accordo, con l’autore della mail inviata, che il problema della sostituzione delle batterie esiste ed è reale. Ora invio link diretti di quanto è possibile consultare anche senza registrazione, per quanto riguarda la sostituzione dei pacchi batterie fuori garanzia delle Tesla Model S vendute tra il 2012 e il 2015.

Le vecchie Tesla Model S: quanti problemi

Ogni link riporta la discussione di un caso di sostituzione delle batterie, ma all’interno dello stesso si trovano anche altri clienti con il medesimo problema.

Sostituzione batterie: un mini sondaggio

Questi non sono tutti i casi ma solo alcuni, vi è anche una piccolo sondaggio con 23 partecipanti ed è possibile notare che ben 17 su 23 hanno avuto una sostituzione dellebatterie, chi nei primi km, chi ad alte percorrenze.

Questi casi sono riportati anche per le Model X ( sempre nello stesso gruppo). Inoltre vi è un gruppo con oltre 600 iscritti su Facebook con battery failure per l’errore BMS_u029 , tutti a pochi mesi dalla scadenza della garanzia di 8 anni. Gruppo in continua crescita.

Ora considerando gli esigui numeri di vendita di Model S e X in quegli anni avere così tanti casi, è sicuramente segnale di allarme a mio avviso.

Inoltre vi sono molte componenti costosissime come il caricatore di bordo, la porta di ricarica, drive unit, il climatizzatore (per una Model S oltre 4000 dollari per il ripristino totale) che non sono coperti da garanzia di 8 anni, componenti non presenti o non così costose in una classica vettura termica.

Spesso si tratta di secondi proprietari del veicolo, quindi persone con meno disponibilità economica di chi l’aveva comprata da nuova ed è proprio questo il punto.

Nel mentre sono cambiate chimica, formati etc, però se andiamo ancora più indietro delle Tesla Roadster con pacchi originali quante ne sono rimaste? Un pacco costa 30.000 dollari… ( si diceva i costi sarebbero stati esigui in caso di sostituzione, perchè le batterie nel mentre sarebbero evolute).

Per carità era un esperimento etc, ma vetture del 2005 termiche in circolazione soprattutto in Italia ve ne sono moltissime e non hanno affrontato riparazioni così costose.

Usato a rischio sostituzione delle batterie

Posso riportare molti esempi anche per quanto riguarda Nissan Leaf e Renault Zoe sempre degli anni 2013-2016, ma sarei pedante (se richiesto posso farlo).

Tutto questo fa statistica? NO ma è indice di un problema reale e non così remoto come paventato nelle vostre risposte, tutto qui.

Riporto queste informazioni non per cercare scontro, ma per evidenziare che il problema ricade su chi ha meno disponibilità di acquisto ( chi compra l’auto con leasing/noleggio non nota, non è interessato) e si trova in difficoltà molto gravi poi.

Se si vuole una mobilità alla portata di tutti , questi argomenti vanno affrontati. Proprio come va sconsigliato l’uso di un motore diesel solo in città perchè avrebbe problemi di FAP con conseguenti costi di riparazione e manutenzione. O l’uso di un motore a metano gpl per fare pochi km, o l’uso di un motore full hybrid per fare solo autostrada. Ogni motore ha un ambito di utilizzo per minimizzare le spesa ed ottimizzare i costi di manutenzione.

Il mio messaggio era volto ad un confronto costruttivo. Se volete pubblicare la mia opinione o discuterne, sono in perfetto accordo e sia chiaro che non sono contro la mobilità elettrica, sono contro lo svuotamento del portafogli.„ Luca

Tanti guai per le prime Tesla, non solo le batterie

Risposta- Constatato che le sue segnalazioni, Luca, riguardano in particolare modelli Tesla, abbiamo chiesto una consulenza all’amico Guido Baccarini, possessore di una Model 3 e profondo conoscitore di quel mondo. Ci ha risposto di avrene sentito genericamente parlare e «visto che i link portano ad uno dei siti Tesla Club sono sicuramente segnalazioni veritiere».

Baccarini concorda anche su una sua frase (“Tutto questo fa statistica? NO ma è indice di un problema reale”) ricordando però che stiamo parlando di una fascia di vetture da >100.000 dollari, primi esemplari in circolazione di un modello (Model S) che di problemi ne ha avuti tanti. A partire da quelli meccanici dei braccetti sterzo o sospensione, sistematicamente rotti a causa delle sollecitazioni meccaniche date dalle mostruose potenze in gioco.

«Personalmente ritengo che il vostro discorso, necessariamente generico, rimanga valido» aggiunge Baccarini riferendosi alla nostra risposta nell’articolo precedente.

Model S e Model X «sono di una categoria a parte» e il discorso dell’ acquistarle usate per chi non ha disponibilità economica «è un po’ ridicolo dato che costano più di una Model 3 o Model Y nuove anche se con 300.000 km». Le vecchie, quelle al limite della garanzia, tra l’altro, hanno i Supercharger gratuiti a vita.

Ci sono anche i casi virtuosi. Per esempio…

Si potrebbero elencare, però, altrettanti esempi in positivo. Baccarini cita quello di un amico di Paolo Attivissimo che ha appena superato i 500.000 km (fa il tassista) con la sua Model S, ricaricata generosamente coi Supercharger, tra l’altro, con batteria originale. «Fa statistica? NO, è un caso singolo». Le Model S e Model X in circolazione superano le 100.000 unità. Anche 1.000 esemplari con problemi rappresenterebbero l’eccezione (esattamente l’1%). E parliamo pur sempre di macchine di nicchia e particolari. E le casistiche di problemi su veicoli “particolari” sono infinite, soprattutto sulle sportive.

Sarebbero molto più importanti statistiche ufficiali su Renault Zoe o Nissan Leaf. Parliamo però di macchine di 10 anni fa e in questi 10 anni di strada se ne è fatta tanta. Il nostro articolo è rivolto a chi non ha un’auto elettrica oggi, ma vorrebbe comprarne una in futuro, avendo già disponibili vetture con batterie di nuova generazione. Tuttavia, per le vecchie ZOE con batteria a noleggio il problema non esiste. Le ZOE con batteria di proprietà sono rare. Le statistiche reperibili della Leaf ci dicono però che «nei grandi numeri le batterie hanno rispettato le aspettative di vita».

Riparazioni più costose? Vediamo le endotermiche

Nel valutare l’acquisto futuro di un’auto elettrica di seconda mano contano come sempre i grandi numeri. «Il singolo che prende l’esemplare difettoso maledirà Trilussa _ commenta Baccarini _, ma non per questo la statistica smette di essere valida».

Questo vale per le auto elettriche tanto quanto per le auto endotermiche. E i ricambi costosissimi non sono un’esclusiva delle prime. Il padre di Baccarini, per esempio, ha speso lo scorso anno 2.400 euro per rifare testata e valvole del suo Nissan Qashqai di 16 anni di vita. Si tratta di una cifra pari al valore commerciale dell’auto, un GPL con 80.000 km. Il fratello, per la sua C3 Picasso Diesel con 100.000 km e 14 anni di vita, spenderà 1.800 euro per cinghia, candele, cuscinetti, cinghia servizi. Per la Mazda 5 di Guido chiesero in totale 500 euro+Iva per sostituire la serratura lato guidatore.

La sostituzione delle batterie non sarà più un salasso

I casi singoli fanno sempre rumore, così come una BEV che si incendia, ma solo statistiche complete permettono di tracciare un profilo di rischio rappresentativo. Nel complesso è vero che le riparazioni nelle ICE costano di meno. Ma nelle BEV meno componenti si possano rompere, seppur generalmente più costosi o concepiti in modo tale da essere sostituiti per intero, anzichè riparati.

«Per le batterie _ conclude Baccarini _ , arriverà il momento (non ancora oggi) in cui ti cambieranno l’intera batteria, ma la vecchia verrà scontata e avrà un valore anche discretamente alto, perché immaginiamo che le ditte specializzate sostituiranno i soli elementi problematici per avviarla a una seconda vita, piuttosto che destinare l’intera batteria al riciclo per il recupero dei materiali preziosi in essa contenuti».

