Megane E Tech: 40 kWh di batteria posson bastare?

Megane E Tech: 40 kWh di batteria possono bastare? Se l’ è chiesto Luca, il nostro tester Non Tifoso, che ha deciso di mettere alla prova l’ultima arrivata di casa Renault in versione entry level.

di Luca Sebastiani

Salve a tutti i lettori. Inizio subito con questa prova relativa alla Megane E Tech con batteria da 40 kWh e motore da 96 kW di potenza (130 cv) WLTP 300km. Si tratta della versione entry level sia per motore sia per batteria.

Nella fattispecie sono alla guida della versione “Equilibre”, versione senza fronzoli, con cerchi 18 e con un interessante caricatore di bordo da 22 kW. Ringrazio Bi & Bi Auto Renault di Piove di Sacco per avermi fornito la vettura da testare.

Ecco tutti i dati del TEST

-740 km percorsi

-143 kWh consumati

-spesa 47 euro con abbonamento A2A large 180 kWh a 33 cent al kWh

-Temperatura : 6-20 gradi centigradi

La mia “sfida” con Megane E Tech Equilibre

Il quesito che mi sono posto prima di portare a termine i giorni di test è stato : “E’ possibile affrontare un viaggio di 400km ( 427 per la precisione) in giornata senza compromettere il piacere del viaggio stesso ?”

Veniamo al viaggio. La partenza è da Piove di Sacco con il 97% di batteria, prima tappa Auronzo di Cadore per poi salire verso il lago di Misurina, spostandomi verso Cortina D’Ampezzo attraversando il passo Tre Croci e puntando poi a raggiungere il Passo Falzarego. Da lì rientrare passando di nuovo per Cortina e via via fino a Piove di Sacco.

Conosco molto bene la zona e so che di colonnine ad alta potenza nel Cadore ce

ne sono pochissime, ad oggi in 3 punti : Vigo di Cadore una fast da 100 kW, Borca di Cadore il supercharger Tesla da 150 kW ( 8 stalli) e due fast da 50 kW a Cortina. In tutto quel cerchio sopra Auronzo di circa 100 km si trova qualche rara AC da 22kW. Da qualche mese però sono attive delle Free To X in autostrada presso l’area di servizio Sile sulla A27 in entrambe le direzioni, quindi parto fiducioso.

Partenza con la Megane: stimo 3-4 soste per la ricarica

Dovrò effettuare diverse soste, probabilmente 3 o 4. L’andata prevede una salita che inizierà già dall’autostrada. Parto senza utilizzare navigatore o app. All’interno della Megane apprezzo la posizione di guida leggermente rialzata ma non troppo alta. Inoltre sono presenti dei comandi fisici che apprezzo sia per quanto riguarda il climatizzatore sia per la gestione multimediale.

I due grandi display dominano la scena, in quello posto davanti al guidatore ci sono tutte le informazioni necessarie. Da quello centrale si gestisce tutto come un Tablet e si può collegare il cellulare attraverso Android auto o Applecar play.

Parto conservativo impostando una delle 2 modalità di guida possibile ( eco o normal), imposto in eco e dalle palette dietro al volante imposto la massima frenata rigenerativa ( 4 impostazioni possibili). Scoprirò poi che anche la velocità massima viene limitata dalla impostazione eco.

Il viaggio procede tranquillo. Nel mentre apprezzo una della caratteristiche davvero piacevoli di questa auto: LO STERZO, preciso e rapido il giusto. Anche l’assetto in grado di assorbire le buche è davvero confortevole. La silenziosità è sopra le aspettative. In autostrada si nota qualche fruscio oltre i 110 km/h, ma comunque contenuto e in generale tutto è molto ovattato, a livello di vetture di classe superiore.

E ne faccio 4, due lampo e due più lunghe. Ma l’ultima non era indispensabile

Mi fermo alla Free To X in autostrada, per 17 minuti, in via preventiva con batteria residua 75%. Ripartirò con il 90% e procederò per tutta l’autostrada a 125 km/h puntando ad Auronzo di Cadore. La colonnina identificata a Vigo Di Cadore si trova a pochi km dalla meta, arrivo con batteria al 26% e faccio una sosta di 40 minuti, tempo che utilizzo per una passeggiata, riesco a vedere quasi il picco di ricarica per questa

batteria 81kW (picco 85).

Da lì riparto con 80% e procedo verso Auronzo. Dopo la sosta decido di fare il “cerchio” senza fermarmi proprio per mettere alla frusta la Megane e per 100 km di montagna non mi fermerò più (se non per qualche foto) fino alla tappa di Cortina.

In montagna si apprezza la guida precisa e confortevole delle Megane, inoltre con la frenata rigenerativa ho affrontato discese al 16% senza toccare i freni, la potenza per salire con la massima disinvoltura non è mai mancata.

Riesco a portare a termine il giro previsto e arrivo a Cortina con il 35% di batteria. Mi collego e faccio una passeggiata per sgranchire le gambe dopo circa 2 ore di viaggio tra le curve di montagna.

L’auto si porta al 98% in circa 57 minuti e riparto con l’intenzione di tornare a casa. Questa volta scendo a 130 km/h di cruise modalità normal e mi fermo 10 minuti alla Free To X solo per garantirmi una capacità residua per le serata e la mattinata del giorno seguente altrimenti sarei rientrato senza soste (non volevo ricaricare a casa per utilizzare il pacchetto A2A).

Ricapitolando le soste per la ricarica alla fine sono state 4, di cui 2 rapide da 10 e 17 minuti in autostrada e 2 più lunghe vicino alle mete previste.

Il bilancio: la batteria “piccola” non mi ha condizionato

Il viaggio è stato condizionato rispetto ad una vettura con batteria più capiente?

Nella sosta a Vigo di Cadore in effetti sì, perché avrei puntato direttamente ad Auronzo senza fermarmi. In tutto il resto no.

Per rispondere alla domanda iniziale 40 kWh possono bastare? Se le gite fuori porta da 400 km sono saltuarie direi di sì. Perché Megane, di converso, in un contesto cittadino ha dei consumi davvero bassi 13-14 kWh ogni 100 km, tali da garantire 280 km dal 100% al 5% in un contesto di uso misto (ma senza autostrada). Inoltre il caricatore da 22kW vi permetterà di sfruttare al massimo le colonnine in AC e ricaricare il 100% di batteria in meno di 2 ore.

In autostrada i consumi si attestano tra i 21 e i 22 kWh ogni 100 km, per un’autonomia di circa 180 km.

La Megane E Tech si è dimostrata una vettura concreta e molto efficiente, con dotazioni e confort di marcia da vettura premium, è stato un piacere guidarla. Le sensazioni che avevo avuto provando la versione con batteria più grande sono confermate e migliorate dai cerchi più piccoli presenti in questa entry level.

