I test del Non Tifoso/ Tappa dolomitica in Model Y Long Range

Luca, il nostro tester Non Tifoso, ci propone l’analisi di un viaggio invernale in montagna con Model Y Long Range 2022. Tema scottante in questo momento, sia per la stagione sia per gli accadimenti i Chicago. Ne approfitta anche per verificare i campi elettromagnetici in varie parti della vettura.

Un viaggio al limite dell’autonomia dichiarata. Infatti…

di Luca Sebastiani

Ho avuto modo di guidare la Model Y Long Range per 2 giorni durante i quali ho percorso 575 km con temperature comprese tra i 7° e i -2°. Qualche cenno sulla vettura per chi non conosce il mezzo, si tratta delle versione con 75 kWh utili e due motori che garantiscono una trazione 4 X 4, con autonomia WLTP dichiarata di 533 km.

Le prestazioni sono elevate (esiste una Tesla lenta?!), circa 5 secondi 0-100 e 217 km/h di velocità massima . L’auto è dotata di cerchi da 20′ pollici e gomme invernali. Gli interni sono identici a quelli di Model 3, (diversi dal restyling 2024 di quest’ultima ), ma lo spazio a bordo è maggiore e il bagagliaio davvero enorme.

Ecco quello che non mi ha convinto

Dico subito quello che non mi ha convinto della Model Y Long Range:

– il raggio di sterzo è ridotto rispetto a Model 3 e bisogna fare molte manovre ,anche nei normali parcheggi dei supermercati ;

-Le sospensioni insieme ai cerchi da 20′ restituiscono qualche scossone di troppo anche negli avvallamenti più lievi, mi sarei aspettato più confort;

-Il rumore di rotolamento sopra i 100 km/h inizia a farsi sentire un po’ troppo insieme a qualche fruscio aerodinamico.

Per il resto la vettura si guida bene, come ogni vettura elettrica grazie al baricentro basso , nonostante la massa non indifferente pari a 2 tonnellate circa, certo Model 3 resta più agile.

Mi sono tolto una curiosità: ho misurato il campo elettromagnetico della Model Y Long Range

Ultimamente mi ero posto la questione campo elettromagnetico in auto. Mi sono dotato di vari misuratori per praticità e portabilità durante il viaggio. Uno professionale che utilizzo al lavoro, ma di più complicata installazione. I dati rilevati nelle prove statiche non erano molto dissimili, quindi ho utilizzato il portatile per quelle dinamiche.

Sui sedili e all’interno poco o nulla da segnalare

Sulle sedute anteriori non vi è nulla di apprezzabile, in quelle posteriori nemmeno , sia da fermi che in marcia a velocità costante. Si arriva a poco meno di un microtesla in accelerazione piena sui sedili anteriori.

Misurazioni sul pianale zona piedi anteriore e posteriore , a vettura ferma nulla di apprezzabile, in accelerazione invece valori compresi tra 1 e 2 microtesla, poco meno di 1 in rigenerazioni più forti.

Ma durante la ricarica meglio stare alla larga dal connettore della Model Y Long Range

In ricarica la cosa si è fatta più interessante. Sul pianale si rilevano valori di 1-2 microtesla ovunque costanti, quasi nulla sui sedili anteriori mentre nei posteriori ci sono valori pari a 3-4 microtesla, in particolare sul lato della porta di carica, salgono a 5 vicino al montate posteriore.

Esternamente vicino al cavo e alla porta di ricarica si arriva a valori oltre fondo scala di 20 microtesla rilevabili dallo strumento portatile.

Per dare dei parametri di confronto un cellulare nella zona dell’antenna in trasmissione emette 2-3 microtesla a seconda del modello, un microonde a meno di 50 cm se ben schermato 5-10 microtesla.

CONCLUSIONI: anche in vetture termiche vi sono campi elettromagnetici apprezzabili nella zona delle antenne bluetooth e wi fi dell’ordine di 3-4 microtesla, quasi nulla nel resto dell’auto.

Personalmente se possibile eviterei la seduta posteriore durante le ricariche.

In viaggio: quante ricariche e dove?

Parlando invece del tema fondamentale della mia prova, ovvero i consumi in inverno, come è andata? Nei km percorsi ho consumato 102 kWh per una media di 178 Wh/km, (con A2A la spesa è di circa 38 euro, ai Supercharger circa 56, a casa resta molto variabile in base alle vostre tariffe, ma se siete in viaggio non caricate a casa; nel mio caso sarebbero stati poco più di 30 euro).

Il viaggio è stato da Piove di Sacco ad Auronzo di Cadore, (347 km andata e ritorno) come per altri test effettuati. L’andata è in salita , questa volta la velocità autostradale è stata molto bassa circa 100 km/h per via del meteo (oltre 200 Wh/km nel viaggio di andata), mentre il ritorno è stato a 130 km/h (solo 150

Wh/km siamo in discesa).

Partenza con 83% arrivo con il 28%, ricarica di 36 minuti a Vigo di Cadore fino all’86% e rientro con il 41%. In questo periodo è stata necessaria una ricarica all’arrivo per rientrare. Se fosse stato più caldo forse sarei riuscito a rientrare senza soste (con Model 3 Long Range 2022 è possibile, anche in questa stagione con un margine restante del 20% di batteria).

Le colonnine merce rara nel bellunese

Come già detto il bellunese non brilla per la presenza di colonnine, quindi una volta arrivati bisogna rifornirsi nei pochi punti presenti (Borca di Cadore Supercharger Tesla, un paio di Enel X da 50 kW a Cortina e una più recente Plenitude da 100 kW a Vigo di Cadore, fortunatamente vicino ad Auronzo).

Il problema è proprio questo, non il viaggio ora con le FreeToX in autostrada A27 c’è un bell’appoggio, ma come muoversi una volta a destinazione, senza dover perdere tempo della giornata per trovarsi vicini ai punti di ricarica. Servirebbero davvero molte più colonnine nei parcheggi (soprattutto in AC), così mentre si è in escursione o comunque in sosta , sarebbe possibile ricaricare senza dover recarsi ad una fast per “limitare” il danno.

In giornate come questa in cui si viaggia, si arriva a destinazione, si fa l’escursione (o si scia), personalmente sento la mancanza di praticità , anche con le migliori vetture elettriche. Ecco la più fidata Model 3 Long Range mi avrebbe permesso di rientrare senza soste, moderando la velocità con il freddo ( 115 km/h in

autostrada rispetto ai 130 km/h con temperature più elevate).

Così la gita non è ancora “di piacere”

Quasi tutte le altre in commercio con prezzi “umani” mi avrebbero portato alla soluzione che ho optato con Model Y. L’alternativa è fermarsi in salita alla FreeToX in A27 arrivare con più batteria residua, non caricare e fermarsi di nuovo al rientro alla FreeToX. Però significa condizionare i tempi di viaggio e si perderebbero più dei 36 minuti di ricarica nei pressi della destinazione.

Il problema quindi è proprio in questo tipo di “trasferte di piacere”, anche se rispetto a solo 2 anni fa le cose sono migliorate, Le FreeToX non c’erano , nemmeno la Plenitude Be Charge. E 3 anni fa non c’era nemmeno il Supercharger Tesla. Saluti e al prossimo Test.

