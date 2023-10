I test del Non Tifoso/Mustang Mach-E soffre il freddo

Torna il “Non Tifoso” Luca con una recensione senza peli sulla lingua della Ford Mustang Mach-E. Dopo Twingo Eletric, il raffronto “impossiible” Dacia Spring-Tesla Model 3 e Polestar 2.

I miei 674 chilometri con temperature fra 10 e -1 gradi: l’autonomia scenda a 270-280 km

di Luca Sebastiani

Vi presento il mio test della Ford Mustang Mach-E standard range in versione AWD avvenuta con temperature comprese tra -1 e 10 gradi.

-DESCRIZIONE: sòi tratta della versione 2022 a trazione integrale con batteria da 75 kwh, con una potenza complessiva di 269cv e 580 Nm di coppia, la massima potenza di ricarica in DC è di 150 KW e l’autonomia in WLTP è di 420km. La versione in prova è la Premium (quindi l’intermedia) ma con una guida autonomia di secondo livello completa. L’auto è molto spaziosa e con un grande bagagliaio. Inoltre presenta anche un vano di carico anteriore di discrete dimensioni dove stivare i cavi di ricarica. Garanzia batteria 8 anni o 160.000km.

-IL TEST: come accennato in principio il test si è svolto con temperature basse, sappiamo che in tali condizioni le batterie soffrono e i consumi aumentano, inoltre mantenere l’abitacolo con una temperatura gradevole peggiora ulteriormente la situazione.

Andiamo ai dati :

-674 km percorsi;

-22,0 kwh/100 km consumo medio;

-154 kwh consumati.

Dal report a fine viaggio viene segnalato che l’energia è stata utilizzata per un 13% dal climatizzazione e per un ulteriore 7% dalla bassa temperatura. Possiamo quindi dedurre che il 20% dell’energia è stata utilizzata per mantenere confortevole l’abitacolo, non è poco!

L’autonomia reale con questo utilizzo e in queste condizioni è di circa 270-280 km. I consumi autostradali sono invece molto elevati circa 25kwh/100km a 130 km/h rilevati con 0 gradi esterni.

Un Suv da 2 tonnellate, ma dinamico e silenzioso

-IL PERCORSO E LA GUIDA: andando ai percorsi e al tipo di guida, l’auto è stata tenuta sempre nell’impostazione confort con la massima rigenerazione, in 2 occasioni ho provato l’impostazione sport per testare l’accelerazione ma per non più di 5 km in totale. Il percorso è stato statale per il 60% del tempo, 20% città e il restante 20% autostrada.

-SENZAZIONI ALLA GUIDA: si tratta di un SUV che supera le 2 tonnellate con un baricentro alto, non ci si può aspettare un comportamento sportivo. Tuttavia riesce ad essere comunque dinamico in caso di necessità e la spinta (seppur non bruciante ) è più che sufficiente per muoverlo con disinvoltura. Ovviamente non bisogna aspettarsi comportamenti per i quali non è stato creato (se volete fare un passo di montagna con curve strette in rapida successione e divertirvi avete sbagliato auto).

Si apprezza la silenziosità di marcia, anche ad andature autostradali, non sono presenti fruscii aerodinamici e nemmeno il rotolamento delle ruote, ci sono tutte le caratteristiche di una vettura premium.

La guida GUIDA AUTONOMA DI SECONDO LIVELLO è ben tarata, non ci sono risposte improvvise o frenate brusche, tutto è dolce e progressivo. Sotto questo punto di vista devo dire che fa meglio ( e di molto) rispetto al più noto AUTOPILOT presente su Model 3 (almeno nel mercato europeo, sappiamo che le norme USA permettono degli step più evoluti al software).

La ricarica ultraveloce: chi l’ha vista?

-LA RICARICA E UN DUBBIO: per la ricarica ho utilizzato Be Charge, mi sono collegato alle colonnine FAST EWIVA e IONITY, con una amara sorpresa: anche con meno del 10% di batteria, la potenza di ricarica non ha mai superato i 75 kw in entrambi i casi e la potenza scendeva velocemente sotto i 50 kw dopo pochi minuti, rispetto ai 150 Kw di picco promessi. Devo dire che non ci siamo e i tempi di ricarica si sono inevitabilmente allungati. Al rientro ho fatto presente il problema e mi è stato detto che avrebbero segnalato la cosa.

-SOFTWARE DI BORDO: le informazioni e la gestione del software per quanto riguarda la ricarica e la programmazione del viaggio non sono al livello di TESLA, credo ci siano parecchi margini di miglioramento anche per quanto riguarda le informazioni al momento della ricarica.

Molto apprezzabile invece il display posto dietro al volante. Seppure senza effetti speciali restituisce tutto quello che serve sapere quando si è in marcia (questo invece è una mancanza notevole su Model 3).

-CONCLUSIONI: tralasciando il problema di ricarica , credo dell’esemplare in prova, ho trovato la vettura davvero ben fatta, molto silenziosa e con degli ADAS che ti invitano a viaggiare tranquillo e rilassato. Tuttavia l’autonomia reale non permette viaggi troppo lunghi e nemmeno troppe accelerazioni brusche che fanno diminuire l’autonomia sensibilmente. Nel mio test ho citato spesso Tesla Model 3 perchè a mio avviso è il riferimento per le vetture elettriche. Questa però trova un confronto diretto con Model Y, che ha più autonomia e un prezzo d’attacco più basso e anche nelle versione Dual Motor è sensibilmente più economica rispetto a Mach-E.

Più premium della Tesla, ma meno “elettrica”

Va detto che come nel test della Polestar 2 , la qualità costruttiva, l’insonorizzazione e molti altri dettagli che rendono questa Mach-E più “premium” si pagano. Quindi sta a voi decidere se l’esborso vale o meno, io credo che in effetti la vettura nel suo complesso valga, ma se questa vettura risulta più “premium” , Tesla riesce ad essere più “elettrica”.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-