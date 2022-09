Una mini Kasko per le batterie: è l’idea di Nobis Assicurazioni

Una mini polizza Kasko che copre i danni alle batterie in un sinistro causato dal proprietario: la propone, prima in Italia, Nobis Assicurazioni, giovane compagnia con base in Piemonte.

Si chiama Green Mobility, la offre Autotorino

Il costo delle batterie di trazione è un fattore che incide in maniera determinante, fino ad oltre un terzo, sul prezzo di una vettura elettrica. Cosa può accadere se il proprietario dell’auto, a seguito di un incidente, deve farsi carico della loro sostituzione? La risposta è un’assicurazione specifica, una sorta di mini polizza Kasko limitata al pacco batterie. L’idea è venuta a Nobis Assicurazioni e si chiama polizza Green Mobility. E’ nata in partnership con il gruppo Autotorino, primo dealer auto in Italia e fra i primi 50 in Europa. Per il momento è riservata ai clienti del gruppo che acquistano un’auto elettrica nuova.

E’ stata pensata infatti come uno strumento «per facilitare la vendita delle auto elettriche, venendo incontro a una delle principali preoccupazioni dei potenziali clienti» ci spiega Maria De Nobili, Direttore Divisione Automotive di Nobis Assicurazioni.

Un antidoto ai timori dei nuovi clienti

Approccio confermato da Luca Genini, Responsabile Servizi Finanziari e Assicurativi di Autotorino quando afferma che l’auto elettrica «oggi è scelta da quasi 1 italiano su 10 che però, spesso, confessa una certa confusione sul tema».

Perciò il gruppo automotive «ha dato vita al progetto Evolution grazie al quale tutto il nostro staff sta seguendo un percorso formativo per rispondere a tutti i dubbi degli interlocutori e accompagnarli così nella transizione. Accanto a questo, sviluppiamo nuovi servizi a specifico supporto della mobilità elettrificata, tra cui la tutela assicurativa su aspetti che capiamo essere rilevanti quando parliamo con i nostri clienti».

La mini Kasko sulle batterie copre anche assistenza e danni all’impianto di ricarica

Oltre al rimborso dei danni causati alle batterie, fino alla loro completa sostituzione, Green Mobility copre anche i costi per l’assistenza sul luogo dell’incidente e tutti i rischi relativi a danni all’impianto di ricarica, cavi comoresi. In caso di sostituzione obbligata del pacco batterie il rimborso averrà in base a massimali predeterminati che vanno da 10 mila a 40 mila euro. Il costo orientativo della polizza va da 250 euro a 800 euro annui. C’è poi una specifica copertura, denominata Assistenza Green, che supporta il possessore della vettura elettrica in caso di sosta forzata dovuta all’esaurimento della carica delle batterie. Attraverso la sua Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, Nobis Assicurazioni provvederà al traino fino alla più vicina stazione di ricarica e agli spostamenti del conducente con taxi prepagato.

A quando una polizza che estende la garanzia?

Con il lancio della nuova mini polizza Kasko sulle batterie «possiamo definirci dei veri e propri pionieri assicurativi nel segmento delle vetture con alimentazione green» dice Maria De Nobili, lasciando intendere che altre novità sono in arrivo. Quali? «Testata la risposta del mercato estenderemo ad altri dealer la possibilità di proporre la nostra polizza. E successivamente potremmo commercializzarla direttamente ai privati, attraverso una rete di vendita che conta su 700 agenzie plurimandatarie».

A quando una polizza che estenda la garanzia sulle batterie oltre la scadenza standad degli 8 anni? «Non escludiamo che in futuro ci si possa arrivare _ spiega la manager _. Oggi però manca ancora una casistica sui guasti e sul degrado atteso statisticamente significativa». Per lo stesso motivo è ancora una sorta di scommessa al buio qualsiasi polizza RCA auto specifica per auto elettriche. O anche la copertura di danni alle batterie non derivanti da sinistri, ma da urti occasionali.

Nobis Assicurazioni è controllata dal Gruppo Intergea, presieduto da Alberto Di Tanno. E’ nata nel 2008 anche grazie a Investimenti Industriali – società partecipata da Andrea Agnelli tramite il fondo Lamse.

