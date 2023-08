I test del non tifoso/Il mio garage elettrico? Dacia Spring e Model 3

Dacia Spring e Tesla Model 3. Sono le due auto che Luca vorrebbe mettere nel suo garage elettrico ideale. Il nostro amico “non tifoso” ha testato per lavoro gran parte delle BEV in circolazione (da ultimo Polestar 2) ma non ne ha ancora comprata una. Però, ipotizzando di farlo, punterebbe sulla Spring come city car e sulla Model 3 per i viaggi più lunghi. Ecco perchè

La cittadina e la viaggiatrice nel garage elettrico ideale

di Luca Sebastiani

Chi avesse avuto il piacere o dispiacere, scegliete voi, di leggere i miei precedenti

articoli, non troverà così strane le considerazioni che farò parlando di quelle che a mio avviso, nel mercato italiano sono le auto che offrono il rapporto prezzo e resa più interessanti.

Parliamo di Dacia Spring nel segmento entry level (A) e di Tesla Model 3 Long Range nel segmento medio (D).

Dacia Spring, la cittadina

Partendo dalla cittadina, ad oggi aggiornata rispetto a quella della mia prova (2 motorizzazioni disponibili una da 48 Kw e una da 33 kw e una batteria da circa 27 KWh con allestimenti inediti), nello specifico era una Spring del 2022 con un motore 33 Kw (44cv) e una batteria da circa 27 kWh (garanzia accumulatore 8 anni o 120.000 km, 75% capacità garantita).

La vettura della prova era dotata della porta di ricarica CCS2 Combo con possibilità di ricarica massima in corrente continua a 30 Kw di potenza, mentre in alternata a 7,4 kw.

La cittadina non è detto abbia bisogno della CCS2. Partendo da questo punto, posso affermare che l’optional della ricarica in corrente continua va ponderato in base alle vostre abitudini di ricarica, perchè una vettura come la Spring non vi farà desiderare un lungo viaggio, ma dei pratici spostamenti in città per poi farvi ricaricare a casa o nel posto di lavoro con potenze non elevate.

L’autonomia rilevata nel periodo autunnale (13-20 gradi) con un uso quasi esclusivamente cittadino è stata di 180 km e un consumo medio di 13,7 kWh ogni 100km in 450 km percorsi (circa 62 kWh consumati e 20 euro spesi, costo energia in quel periodo 32 centesimi al kWh).

Si ricarica a casa o a lavoro

Le ricariche sono state effettuate tutte a casa e una nel posto di lavoro. Una piccola digressione per affermare che nel periodo che va da ottobre a marzo nel nord-est, il contributo di un impianto fotovoltaico da 3,3 Kw con orientamento a sud per ricaricare un’auto, anche ipotizzando di poterla lasciare a casa in ricarica durante il giorno è molto marginale, quasi nullo.

Cosa si apprezza della citycar elettrica?

Rispetto ad una classica vettura termica, la citycar elettrica più economica acquistabile in Italia è più scattante nell’ambito di utilizzo per cui è pensata, è subito pronta non serve scaldarla e non ci sono vibrazioni, inoltre la tenuta di strada è buona e le dimensioni compatte permettono di parcheggiarla con facilità. Mostra i suoi limiti se si sale oltre i 100 km/h o si viaggia in autostrada (ambito che sconsiglio), sia per i consumi che per i fruscii aerodinamici.

Entry level minima spesa, massima resa

Il mio consiglio è di preferire la versione entry level da 33kw con l’aggiunta della ricarica in corrente continua solo se sapete di utilizzare le colonnine pubbliche spesso, altrimenti in un’ottica di risparmio trattandosi di una vettura che non vi porterà a viaggiare troppo lontano da casa, baderei alla sostanza e al fatto che l’auto sarà ricaricata sempre in modalità lenta.

Tesla Model 3 Long Range, la viaggiatrice

Cosa posso dire dell’auto elettrica che ha riscritto i canoni delle vetture elettriche? Posso dire che se volete fare un lungo viaggio con una vettura elettrica e volete spendere il “giusto” per acquistarla, non c’è scelta più sensata di Tesla Model 3 Long Range.

Dalla sua presentazione si sono aggiunte diverse concorrenti, ognuna offre delle caratteristiche diverse, ma in comune hanno una costante: costano più di Model 3 e vi faranno percorrere al più gli stessi chilometri con una ricarica, ma con una batteria più grande e un peso maggiore.

Nella fattispecie la vettura con cui ad ora ho avuto modo di percorrere 6.000 km (circa 1.000 kWh consumati ricarica quasi solo supercharger), è la versione del 2022 Long Range appunto (aggiornata con pompa di calore e batteria da 78 kWh aggiornata) ed è la vettura che uso in ambito lavorativo (garanzia accumulatore 8 anni o 192.000km, 70% capacità garantita).

Vanno tolti subito i dubbi, NON è una vettura “premium” (le concorrenti dello stesso segmento fanno meglio per finiture, insonorizzazione, personalizzazione interni ed esterni , precisione ADAS ma come già detto costano di più). La posizione di guida è bassa, ma i sedili sono comodi e l’assetto non è rigido con i cerchi da 18′.

Cosa fa ancora la differenza? Primo i Supercharger

La ricarica ai Supercharger è a prova di inesperto, basta impostare le destinazione e il navigatore vi indicherà dove e quanto ricaricare, non vi serviranno app, RFID card, abbonamenti. Arrivate inserite il connettore e fine della storia. Questo sistema ha un valore aggiunto maggiore se viaggiate all’estero, in quanto non dovrete preoccuparvi se il vostro operatore vi garantirà o meno la ricarica e nemmeno se il vostro cellulare funzionerà o meno quando arriverete, perchè ci penserà il vostro account Tesla a risolvere ogni problema. Lo svantaggio è che quasi sempre dovrete uscire dall’autostrada e aggiungere almeno 10 minuti al tempo di ricarica per recarvi al supercharger e rientrare.

Cosa cambia rispetto al passato recente? Essenzialmente 2 cose: non è il modo più economico per ricaricare e la rete di ricarica in autostrada grazie a Free To X si è ampliata moltissimo in soli 2 anni. Quindi per chi viaggia molto, ma rimane nel nostro territorio, esistono delle alternative per ricaricare più pratiche e anche meno costose, quando tutto va bene. I Supercharger restano una garanzia anche per sicurezza: difficilmente li troverete non funzionanti.

L’efficienza è la chiave: a confronto con Polestar 2

Chi è arrivato fin qui e ha letto il mio articolo sulla Polestar 2, saprà che per il mio “classico” viaggio casa-montagna (170 km andata, 170 ritorno) ho dovuto effettuare una ricarica obbligatoria al rientro. Con Model 3 Long Range 2022 non ho dovuto effettuare alcuna ricarica nel medesimo percorso e mantenendo la stessa media che ho tenuto con la Polestar 2.

Aggiungo: sia con le temperature rilevate con la Polestar, sia con temperature nettamente più basse ( 5-10 gradi). Considerando che la capacità della batteria è quasi uguale posso affermare che l’efficienza di Model 3 è imbattibile nel suo segmento, ma anche rispetto ad una citycar perchè in città è possibile ottenere medie inferiori ai 15 kWh ogni 100 km.

Perchè a mio avviso queste 2 vetture compongono” il garage ideale di un viaggiatore elettrico” in Italia ad oggi? Semplicemente perchè otterrete il massimo per entrambi i segmenti di auto in rapporto alla vostra spesa, almeno ad oggi.

