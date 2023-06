Electric & Hybrid Marine Expo ad Amsterdam (20/22 giugno)

Si apre martedì prossimo (20 giugno) la tre giorni (fino al 22) dedicata alla nautica elettrica ed ibrida a Rai Amsterdam: Electric & Hybrid Marine Expo.

Oltre 200 espositori, 100 speaker

E’ l’appuntamento più importante dedicato alla navigazione a zero o basse emissioni come confermano i numeri ovvero oltre 200 espositori che offrono tutte le soluzioni possibili: dalle batterie ai motori. Ricca anche la parte dedicata agli incontri con circa 100 speaker che animeranno i tanti eventi in programma dove oltre alle soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione si affrontano anche i temi più istituzionali come le politiche legate alla gestione dell’energia nei porti.

In questa edizione di Electric & Hybrid Marine Expo è incorporata anche la manifestazione Autonomous Ship Expo che offre la possibilità di conoscere l’evoluzione della guida autonoma in acqua.

Tra gli espositori il leader dei motori elettrici marini: Torqeedo ai concorrenti di E-propulsion con gli stand a pochi metri di distanza. Poi i produttori di batterie Kreisel, quelli di fuel cell ed esperti in sistemi ad idrogeno di Genevos. Ci sono anche i generatori di Fischer Panda, i mega motori fuoribordo norvegesi Evoy e quelli degli sloveni di e’dyn. Senza dimenticare Vita Yachts che elettrifica i gommoni e brand mondiali come ABB, Volvo Penta, Siemens, DNV, Wärtsilä, Toshiba e anche Shell più conosciuta per i suoi interessi nel mondo degli idrocarburi.

Il gruppo degli italiani

L’Italia vede la presenza di campioni nazionali come Fincantieri con Vard ed Enel X Way. Di AS Labruna con le sue diverse soluzioni abbiamo scritto di recente, molto interessante poi la romagnola Italdraghe (leggi) con le sue barche di lavoro. Sarà presente anche quest’anno Sealence con i jet elettrici Deepspeed che abbiamo provato montati su una barca d’epoca convertita in elettrico all’Ebs di Milano.

Venezia è rappresentata da Franco Moro e la sua Huracan Power che ha motorizzato anche il tender da 2,5 milioni di euro. Presente come sempre anche la lombarda Transfluid.

