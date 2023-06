E-power 10, il kit marino elettrico di AS Labruna

Un powertrain marino made in Puglia. Si chiama E-power 10. Pensato, progettato, realizzato e lanciato al Salone di Venezia dall’azienda pugliese AS Labruna.

Una potenza equivalente a 20 CV

Il kit che AS Labruna offre sul mercato è un prodotto equivalente ai motori da 20 CV e chiavi in mano. Si tratta infatti di un box con motore elettrico, pacco batteria da 5 kWh, 2 caricabatterie, sistema di raffreddamento e DC-DC converter per ricaricare le batterie di servizio.

La novità di casa La Bruna – ha chiuso il 2022 con oltre 27 milioni di fatturato – sarà presentata alla prossima fiera nautica internazionale, il Salone Electric & Hybrid Marine Expo di Amsterdam dal 20 al 22 giugno 2023. E’ l’appuntamento più importante a livello mondiale dedicato alla nautica elettrica e ibrida. L’azienda ha partecipato anche all’Electric Boat Show di Milano e alla tavola rotonda organizzata da Vaielettrico.

“Il power pack E-power 10 è un prodotto unico sul mercato perché contiene al suo interno tutti i componenti necessari per elettrificare una imbarcazione, compresi tutti i cablaggi – spiega il Ceo Massimo Labruna -. Questa caratteristica favorisce l’installazione di primo impianto ma soprattutto il refitting di imbarcazioni già esistenti andando a prendere il posto di un motore endotermico”. E-power 10 kit per l’economia circolare.

Il kit Maradea per trasformare in elettrico la barca

Sempre nella fiera olandese sarà proposto Maradea il kit che consente di trasformare una barca con motore termico entrobordo in linea d’asse in una che può navigare in elettrico con ampie soluzioni di potenza e autonomia visto che si parte dai 5 per arrivare ai 20 kW.

E’ possibile ricaricare a costo zero in navigazione attraverso il sistema di rigenerazione. Se si aggiungono i pannelli l’integrazione di energia autoprodotta diventa interessante. Un elemento fondamentale di Maradea è la facilità della conversione da termico a elettrico: “Una soluzione molto flessibile, può essere installata in brevi tempi e con la barca in acqua, grazie a una puleggia brevettata che si fissa alla linea d’asse senza la necessità di smontare la stessa”.

La collaborazione con Bosch e BlueNav

Oltre alle “produzioni in casa” l’azienda guidata dal Ceo Massimo Labruna ha attivato numerose collaborazioni. A iniziare dalla sinergia con la Bosch grazie all’adattamento del kit retrofit; Vaielettrico ne ha scritto nei mesi scorsi. Sulle batterie c’è l’accordo con Vanguard.

Infine il patto con i francesi di BlueNav che è ben evidente nella barca dimostrativa “Spirit of BlueNav” dove si può testare la tecnologia che consente alle imbarcazioni a combustibili fossili di convertirsi facilmente in un sistema ibrido. Quello termico entra in funzione quando sono necessarie alte velocità e quello elettrico per velocità minori – può essere montato sullo scafo senza modifiche strutturali – e si controllano dal timone in modo che l’imbarcazione passi facilmente ad una delle due propulsioni.

