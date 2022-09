Cernobbio, colonnina Enel X Way per i Taxi boat elettrici dei vip

Spunta una colonnina di Enel X Way proprio davanti alla terrazza di Villa d’Este, a Cernobbio, dalla quale il gotha economico e politico italiano si è affacciato durante il week end sul Lago di Como. Servirà per la ricarica dei Taxi elettrici che d’ora in poi, si spera, solcheranno le acque del lago.

Creare un «perfetto connubio tra mobilità elettrica innovativa e turismo sostenibile in occasione di uno dei più importanti appuntamenti politico-economici dell’anno: il Forum Ambrosetti» è l’obiettivo Enel X Way, la società di Enel dedicata alla mobilità, installando il punto di ricarica per imbarcazioni elettriche presso il molo di Villa d’Este. L’impianto si si aggiunge a quello recentemente installato a Portofino.

La stazione di ricarica è una JuicePole da 22 kW + 22, e permetterà di fare il pieno di energia per muoversi da e verso Cernobbio. Enel X Way ha inoltre attivato un servizio di taxi boat a zero emissioni dedicato agli ospiti della tre giorni del Forum Ambrosetti. L’imbarcazio e utilizzata ha oltre 50 miglia di autonomia.

La nautica elettrica, scrive Enel X Way, «è una soluzione di navigazione che si sta affermando sempre di più in aree geografiche, marine o fluviali, particolarmente rilevanti dal punto di vista paesaggistico».

Sulle strade italiane invece Enel X Way ha installato finora oltre 16mila punti di ricarica per veicoli elettrici. Diventano oltre 300mila a livello globale grazie agli accordi di interoperabilità.

