Torqeedo punta sulle barche da lavoro elettriche

Torqeedo punta sulle barche da lavoro. Sono sempre in movimento, ma non percorrono lunghe distanze, si possono ricaricare durante la giornata per avere l’autonomia di un turno da lavoro e riducono sensibilmente le emissioni nocive in contesti densamente frequentati. Senza dimenticare i benefici per i lavoratori per la riduzione delle vibrazioni.

L’elettrificazione della barche da lavoro presenta diversi vantaggi ambientali e questi mezzi riescono ad essere competitivi. Non avendo necessità di grandi velocità si riducono i consumi, lavorare in aree attrezzate come i porti, i Marina, i cantieri permette il biberonaggio veloce ed ottenere l’autonomia necessaria. E in alcuni contesti l’autoproduzione dell’energia necessaria con sistemi fotovoltaici.

Gennaro Giliberti: “Elettrico non solo per i diportisti, anche sulle barche da lavoro”

A Venezia Vaielettrico.it ha incontrato Gennaro Giliberti, direttore vendite di Torqeedo in Italia, che punta su Venezia dove collabora con il partner locale Toffolo Officine. Uno dei luoghi al mondo con più alta concentrazione di barche da lavoro.

Un sito che può diventare vetrina mondiale, anche se molte altre città hanno programmato investimenti molto più forti di Venezia, e laboratorio di sperimentazione della mobilità elettrica su acqua.

Nel video qui sotto il motore Torqeedo Deep Blue 50 montato su un gommone da lavoro che abbiamo testato all’Arsenale di Venezia, una delle prime “fabbriche” al mondo dedicate alla nautica.

Torqeedo presenta una gamma molto ampia, dai motori ultraleggeri anche per i kayak fino alle grandi potenze per le barche più grandi, che si adatta alle esigenze alle barche da lavoro. Incluse quelle di servizio nei Marina dove il punto di forza diventa la silenziosità del motore che garantisce di lavorare durante la notte.

Gennaro Giliberti nel video spiega la politica del marchio Torqeedo che fa parte del gruppo internazionale Deutz.

