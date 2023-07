Nautica flash: Silent a tutto sole, Bosch su Xshore, Monaco Energy

La nautica elettrica offre tante novità. Silent Yacht annuncia il debutto al salone di Cannes del catamarano 62 3-Deck che grazie ai suoi 42 pannelli solari può raggiungere un’autonomia da 100 miglia. Bosch Engineering e X Shore uniti per un nuovo sistema di propulsione. A Monaco Boat Energy Challenge si mette in evidenza l’Italia con gli studenti delle università di Bologna e Milano (Politecnico) Genova e Messina che conquistano numerosi premi, Sealence e AS Labruna. Infine il catamarano solare Milikan Boats.

Uno yacht che naviga con il sole

Gli austriaci di Silent Yacht, che hanno acquisito anche un cantiere a Fano dove lavorano oltre 200 persone, annunciano il loro catamarano elettrico solare 62 3-Deck dalle dimensioni importanti e con tre ponti.

I grandi spazi hanno permesso ai progettisti di realizzare un impianto per l’autoproduzione energetica formato da 42 pannelli solari che raggiungono fino a 17 kWp. Alimentano il pacco batteria da 286 kWh che offre energia ai due motori da 340 kW. “E’ in grado navigare in modo efficiente fino a 100 miglia al giorno e alimentati tutti i sistemi senza la necessità di far funzionare un generatore” annuncia il cantiere.

Il generatore è un 150 kW diesel. Ma dall’azienda sottolineino che si deve avviare “solo nei rari casi in cui è necessario sostenere velocità più elevate durante periodi prolungati o quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per diversi giorni“.

Yacht, ma anche il tender elettrico. Quello di casa (prodotto a Fano). Viene consigliato: “Un ottimo abbinamento per il catamarano è il Silent 400, che si adatta perfettamente alla piattaforma“.

X Shore 1 con la propulsione Bosch

Bosch Engineering naviga con X Shore, la società svedese che si sta imponendo nel mercato della nautica elettrica, e in un comunicato annuncia lo sviluppo di “un nuovo sistema di propulsione elettrico per la X Shore 1“.

Bosch è presente nel settore nautico con un kit retrofit per la conversione elettrica della estesa flotta termica (leggi).

Ma si punta anche sui brand nativi elettrici: “La tecnologia all’avanguardia e l’esperienza automotive di Bosch svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo del sistema di propulsione elettrica di X Shore 1. Sin dal lancio, la X Shore 1 è stata equipaggiata con il più grande motore Bosch sul mercato per imbarcazioni da diporto, oltre che con l’inverter e il riduttore sviluppato e prodotto da Bosch Rexroth“.

Non abbiamo dettagli tecnici, ma solo le parole dei manager che sottolineano questo matrimonio tecnologico. “Stiamo continuando a rafforzare il nostro portafoglio di soluzioni per la guida elettrificata. X Shore è un partner forte e appassionato che condivide questo impegno ambientale con profonda convinzione“. Dichiarazione di Johannes-Jörg Rüger, presidente di Bosch Engineering GmbH.

Poi Jenny Keisu, CEO di X Shore: “Siamo entusiasti di supportare Bosch Engineering nel percorso verso la sostenibilità. Insieme abbiamo sviluppato una nuova tecnologia di azionamento elettrico all’avanguardia per la nuova X Shore 1, che offrirà un’esperienza di navigazione senza precedenti”.

Nautica italiana al Monaco Boat Energy Challenge

La meglio gioventù nautica italiana si sta facendo valere al Monaco Boat Energy Challenge. Dai campioni in carica dell’Università di Bologna che hanno presentato la nuova barca nei giorni scorsi all’Autodromo di Imola (leggi) al progetto Physis PEB del Politecnico di Milano in acqua con IONE 2.0. In acqua anche i giovani ingegneri dell’Università di Genova e di Messina. Uniboat di Bologna ancora sul podio più alto, bene Genova e anche Messina. Un premio anche per Milano. Qui tutte le classifiche e riconoscimenti.

Presente con la barca vintage in legno convertita all’elettrico con il jet elettrico Deepspeed (qui il video) del brand Sealence. All’Industry Pitch il vicepresidente operations international Michele Straniero ha presentato la soluzione tecnologica aziendale. Oltre ai motori, il marchio, grazie all’acquisizione di Edrive Lab, sta puntando alle batterie e ha approvato la realizzazione di uno stabilimento dedicato (leggi).

Dopo Cannes, Milano (Electric Boat Show), Venezia non poteva mancare a Monaco As Labruna, che ha lanciato nelle diverse fiere il sistema di conversione E-power10 (leggi) usato con ottimi risultati anche dal team studentesco di Genova. E in Francia ha stretto alleanza con BlueNav.

M9 di Milikan Boats, nuovo catamarano francese

In Francia sono numerosi i cantieri che lavorano sull’elettrico come Milikan Boats che ha annunciato M.9 frutto di una collaborazione con BlueNav, un produttore francese di motori elettrici.

L’M.9 è dotato di due motori da 15 kW ciascuno, alimentati tramite le due batterie (2 da 16 kWh quindi con una capacità limitata per non rendere troppo pesante l’imbarcazione, sottolineano dal cantiere) da un gran quantità di pannelli solari. Sono installati anche nelle due “ali” laterali del catamarano dotate di moduli bifacciali che “sfruttando l’ottimo riverbero del sole sul mare permettono nel lato interno di fornire il 20% in più di produzione di elettricità“.

L’impianto solare ha una potenza di oltre 6 kWp. La velocità di crociera è di 9 nodi con una velocità massima di 12. L’autonomia? In questo caso il cantiere punta sull’energia quella prodotta a bordo: “Alla velocità di 6 nodi, l’autonomia della barca è illimitata, nell’arco di una giornata dalle 9 alle 20“. Aggiungiamo noi: c’è da considerare anche le condizioni meteo. Con il sole si naviga, non a grandi velocità ma è possibile organizzare delle crociere per più giorni, visto che la velocità media è più alta di quella di una barca a vela (anche qui bisogna sempre considerare le condizioni meteo). Al link più dettagli tecnici.

