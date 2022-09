Bosch lancia il kit per elettrificare la barca da 90 e 140 kW

Bosch lancia il kit per elettrificare la barca da 90 e 140...

Bosch Engineering, consociata del Gruppo Bosch, lancia il suo primo kit di elettrificazione per le imbarcazioni sotto i 24 metri. Un prodotto utile anche per convertire le barche con motori a combustione, il retrofit nautico.

Il kit di elettrificazione si basa su tre componenti chiave: centralina di controllo, motore elettrico da 400 V e inverter con DC/DC converter integrato (INVCON).

Motore con picco di potenza da 90 o 140 kW

Il motore Bosch sincrono a magneti permanenti viene fornito con la possibilità di scelta tra due varianti di potenza: con picco massimo di 90 kW e un peso di 30 Kg, l’altra con potenza massima di 140 Kw e peso di 63 Kg. Ci stanno in barca? Da Bosch sottolineano: “Grazie alla compattezza, le due versioni sono semplici da alloggiare anche in sistemi già esistenti“.

L’inverter con DC/DC converter integrato, con una potenza massima di 140 kW, genera corrente alternata trifase con frequenza variabile a partire dalla corrente continua della batteria, mentre funziona all’inverso nella fase di recupero, quando funge da generatore.

Centralina di derivazione automative

La centralina di controllo della gamma BODAS (Bosch Rexroth Digital Application Solutions) della consociata Bosch Rexroth rappresenta il cervello del sistema. E’ dotata di piattaforma software scalabile di derivazione automotive e off-highway.

Con il sistema di propulsione per le barche si completa il catalogo di Bosch che offre soluzioni elettriche per bici, auto, moto e veicoli commerciali. Lo sottolinea Gianfranco Fenocchio, General Manager Bosch Engineering Italia: “L’elettrificazione delle barche rappresenta il passo più importante per permettere al settore di seguire la strada della sostenibilità“.

Aumentano così i produttori di motori elettrici che offrono sistemi di propulsione per la nautica sia per imbarcazioni nuove sia per quelle vecchie, anche di decenni che si intendono convertire all’elettrico.

