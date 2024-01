Tesla bloccate dal gelo a Chicago: Supercharger k.o.

Tesla bloccate dal gelo a Chicago: che cosa successo? Il problema si è verificato in ricarica, con i Supercharger fuori uso a temperature a -20 gradi e oltre.

Tesla bloccate dal gelo: il problema non è lato-auto…

Quante volte abbiamo visto auto termiche che non riescono a partire a causa del freddo intenso? Mai però questi problemi sono stati enfatizzati come quando un inconveniente simile accade a un veicolo elettrico. In questo caso è stata la rete televisiva FOX News, molto vicina a Donald Trump e all’industria petrolifera, a dare grande risalto a un inconveniente accaduto nella capitale dell’Illinois. Ovvero l’impossibilità ri ricaricare nei Supercharger, nonostante sulle app la stazione di ricarica apparisse all-in-use (tutto funzionante). Ovviamente in rete si è subito scatenato un dibattito sulle cause e sui possibili rimedi. C’è chi ha ipotizzato che il problema fosse lato-auto, legato al mancato pre-condizionamento della batteria prima della ricarica da parte di molti automobilisti. Ma Electrek osserva che il problema non può essere generalizzato: il precondizionamento parte in automatico se si inserisci un Supercharger nel sistema di navigazione.

I Supercharger vanno in blocco, ma sull’app risultano regolarmente funzionanti

Le analisi convergono sul fatto che il problema è lato Supercharger, evidentemente soggetti a un blocco quando le temperature arrivano sui -20. Sul sito ufficiale Tesla ci sono diversi suggerimenti da seguire per affrontare al meglio viaggi con temperature molto rigide. Ma sono legati alla guida, con consigli per preservare l’autonomia e monitorarla, ad esempio spiegando come far scattare il precondizionamento prima di partire. Anche utilizzando al meglio l’app ‘Energia‘ presente sul touchscreen. Ma se il problema è lato Supercharger…Al momento non si ha notizia di prese di posizione dell’azienda sull’accaduto, mentre abbondano i commenti degli utenti. Electrek ha scelto quello di Sonny Chanhvongsak, Minnesota, proprietario di una Model 3 LR: “Qui fa ugualmente freddo. Perdi il 5% della batteria già durante il precondizionamento e hai un’efficienza ridotta. Vado da 210-240 Wh/miglio in estate fino a 410 Wh/miglio in inverno.…In genere non consiglio un’elettrica a chi non ha un posto dove caricarla di notte“.

La ricarica è fast anche con il freddo? Guarda il VIDEO-TEST di Paolo Mariano

– Leggi anche: Tesla Model Y RWD sotto i 40 mila euro, che taglio nei prezzi!