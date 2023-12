Bilancio 2023 di 2 piccole EV: Fabrizio ha una Twingo, che ricarica a casa risparmiando rispetto alla vecchia Corsa. Idem per Mauro con la Spring. Sono altri due lettori che condividono il bilancio del loro 2023. A fine articolo i link agli altri racconti della serie. Per raccontare il tuo anno scrivi a info@vaielettrico.it.

Bilancio 2023 di 2 piccole: Fabrizio risparmia con la sua Twingo rispetto alla vecchia Corsa…

“Da giugno ho iniziato la mia Electric Experience con una Renault Twingo con batteria da 22 kWh. Mandando in pensione la mia Opel Corsa 1.4 benzina con all’attivo ben 360.000km. Uso l’auto maggiormente per spostamenti casa lavoro e commissioni in zona. Cosciente del fatto che non possa affrontare viaggi lunghi in quanto non possiede ricarica in DC e nemmeno una grande autonomia. Prima dell’acquisto, però, mi sono documentato su come utilizzare a pieno l’auto elettrica. E, prima di portarla a casa avevo già installato di persona la wallbox nel garage, usufruendo così della comodità della ricarica casalinga. Ogni giorno compio circa 80/100 km (ho il posto di lavoro a 45km🤣) e ho potuto apprezzare da subito il risparmio rispetto a quando mi muovevo in termico. Condivido a pieno ciò che Paolo Mariano sostiene nei suoi fantastici video. Le batterie non devono essere necessariamente grosse, ma semplicemente adatte all’utilizzo daily. Potendo cosi contare su maggiori efficienze in ricarica e in marcia. Vorrei che la mia esperienza possa essere utile a chiunque come me ha il lavoro non proprio vicino a casa. Ed è stufo di spendere centinaia di euro in benzina al mese…“. Fabrizio Longhitano

…e Mauro è a 50 mila km con la Dacia Spring: “Mai un problema”

“Sono un possessore di una Dacia Spring acquistata a settembre 2021. La macchina ha circa 50.000 km e di problemi non me ho mai avuti. Il tragitto casa lavoro e ritorno è di circa 80 km al giorno. Il mese scorso ho deciso l’acquisto per mia figlia, che fa i medesimi km, di una Renault Twingo sempre elettrica, ho la colonnina a casa e ricarico solo da lì. Per i viaggi.. mi affido al treno o aereo e nei due anni precedenti, con quello che ho risparmiato, rispetto alla macchina a benzina, ho fatto le vacanze praticamente gratis… Sarò fortunato, ma a me l’auto elettrica oltre a piacere molto fa anche risparmiare molto“. Mauro Vetri