Il 2023 elettrico di Bruno (Spring) e Italo (Model Y)

Il 2023 elettrico di Bruno (Dacia Spring) e Italo (Tesla Model Y). Sono i primi due lettori a raccontare il loro anno con l’auto a batterie, una citycar e un Suv. Chi volesse unirsi può scrivere a info@vaielettrico.it, allegando alcune foto.

Il 2023 elettrico di Bruno: 8mila km con la Dacia senza problemi. E ora la MG…

“Raccolgo il vostro invito a condividere l’ esperienza 2023 personale in elettrico. Una sola parola: ottima. Da marzo guido una Dacia Spring ed ho fatto 8.000 km senza alcun problema. Il vero problema è stata la lunga attesa per la consegna, da luglio ’22 a marzo ’23. Vivendo in casa singola, ho potuto facilmente installare una wallbox (Chargesplit, ottimo prodotto ed ottima attenzione al cliente), che mi avvantaggia notevolmente in costi e comodità. Unico appunto alla Spring è che con 50 km in più di autonomia, specialmente con questo meteo, sarebbe perfetta in tutto. Mia moglie ed io siamo ben contenti di aver scelto elettrico e ora ci consegnano la nuova MG standard che userò io cedendo la Spring a mia moglie, al posto di quella a benzina. Se riuscissimo per una volta ad essere civili, le colonnine di ricarica sarebbero sempre agibili e magari decollerebbe la transizione energetica. Sempre che le aziende energetiche e costruttrici non vogliano lucrare esageratamente come fanno ora. Un sogno?“. Bruno Molinari

Italo co la Tesla Model Y è a 61 mila km: “Uno spasso”