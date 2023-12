Un anno in Model Y: “Oltre ogni previsione”

Un anno in Model Y raccontato da Massimo, entusiasta della sua Tesla. 20 mila km senza il minimo problema, nonostante lo scetticismo di amici e colleghi.È un altro lettore, dopo Bruno e Italo (qui), che racconta il suo 2023 con un’auto a batterie. Volete unirvi? Scrivete a info@vaielettrico.it, allegando alcune foto.

Un anno in Model Y: 20 mila km risparmiando 1.200€ sul carburante

“Vorrei condividere con voi come altri questo 2023 ‘elettrizzante’. Ho già raccontato il mio primo viaggio in occasione delle vacanze in Puglia a luglio, dove ho percorso quasi 2.500 km con la mia Model Y RWD acquistata a febbraio 23. Senza la cosiddetta ansia da ricarica, usufruendo delle Free To X in autostrada, di un Supercharger a Cerignola (FG) e di una colonnina a 22kW a Castellaneta Marina (TA). Ebbene, il passaggio all’elettrico ha ripagato più di ogni rosea aspettativa. Ho percorso i primi 20mila km senza nessun tipo di problema (a parte un parabrezza a causa di un sassolino preso in autostrada…). Viaggiando in piena comodità, silenziosità, efficienza e risparmio (1.200 euro di carburante risparmiati…). Quello che mi stupisce è vedere la faccia di amici e colleghi quando racconto la mia esperienza di guida in elettrico. Stentano ancora a credere che si possa utilizzare l’auto elettrica come una endotermica“.

E ora un’elettrica anche per la moglie, una Spring

“Ma se fai 900 km dovrai fermarti per ricaricare...” mi sento dire. “Certo, ma lo facevo anche prima con l’endotermica e il viaggio ha la stessa durata che aveva prima. Con l’unica differenza che a destinazione ci arrivo più rilassato e riposato...”. Adesso, io non so come siano le altre auto elettriche, difficile fare un paragone con una Tesla Model Y, non è stata una scelta casuale la mia. Però ribadisco ancora una volta che in elettrica si viaggia da dio. Ah, dimenticavo, ad agosto ho acquistato anche una Dacia Spring Extreme 65 a mia moglie, che nella guida in città si trova a meraviglia. Non percorre tanti km, ma per farvi capire i consumi, con una sola ricarica viaggia tutto il mese..“. Massimo Zazzera