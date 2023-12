Un anno in Model 3 (usata): spesa…

Un anno in Model 3, acquistata usata a fine 2022: ecco quanto ha speso Loris per ricariche e manutenzione. E, soprattutto, quanto si è divertito…È un altro lettore che condivide il bilancio del suo anno in EV. A fine articolo i link agli altri racconti Per raccontare il vostro 2023 elettrico scrivete a info@vaielettrico.it, con foto.

di Loris Gallarate

“Posseggo una Tesla Model 3 Long Range acquistata usata a fine 2022 (la uso dal 23 dicembre 2022). Nell’ultimo anno ci ho fatto ben 24.813km di puro divertimento e comodità. Avendo un impianto fotovoltaico, buona parte dell’energia è stata autoprodotta: la spesa finale per l’energia è stata di 578€ con una media di 0,023€\km“.

Un anno in Model 3: quanto avrei speso con l’auto di prima, una Giulietta

“Se avessi acquistato tutta l’energia al prezzo del mio fornitore, avrei speso 1.410,00€ con una media di 0,057€\km. Questi dati tengono in considerazione la fluttuazione di prezzo dell’energia prelevata dalla rete. E NON tengono in considerazione della remunerazione da scambio sul posto (non pertinente al fine del calcolo). In generale, comprendendo costi della manutenzione (praticamente niente), assicurazione ed energia, la mia Tesla mi è costata 2.033,76€. In precedenza avevo una Giulietta MY16 1.6 diesel 120CV, con la quale facevo un rispettabilissimo 19km\lt di media. Al prezzo fluttuante tra 1.9 e 1.7€\lt di quest’anno, avrei speso (a parità di km) 4.440,30€. Quindi, che dire. Oltre ad aver migliorato la qualità di viaggio, il divertimento, la comodità in generale, ho pure risparmiato 2.406,54€. Se avessi acquistato l’energia dal fornitore (i famosi 1.410€ anziché 578€), avrei comunque risparmiato 1.574,54€“.

Tutto un altro mondo: più potente, sicura, con una tecnologia…

“Qualcuno potrebbe obiettare il fatto che la Tesla è un’auto più costosa della Giulietta. Pertanto, ho fatto anche un calcolo tenendo in considerazione il costo del finanziamento (con l’Alfa non avevo finanziamenti in corso). Aggiungendo anche questo costo annuale, si arriverebbe a un costo maggiore di 687€\anno rispetto alla Giulietta. Non posso che ritenermi pienamente soddisfatto dell’acquisto. Anche considerando il maggiore costo di acquisto, mi trovo a pagare solo 687€ all’anno in più rispetto alla precedente auto. 678€ in più per avere un’auto da 470cv. Con la migliore tecnologia disponibile e con un livello di sicurezza decisamente superiore rispetto alla precedente auto. Inutile il paragone con una equivalente termica, avremmo speso 4.000€ solo di superbollo…“.