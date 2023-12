20 mila km in Model 3: “Ho risparmiato…”

20 mila km in Model 3: Carlo, un medico, lo ha sfiorati nell’anno che si chiude e il bilancio è positivo, grazie anche alle ricariche a casa. Marco, invece, da marzo ha fatto 10 mila km con la Dacia Spring. Anche lui è soddisfatto e, pur avendo l’auto un’autonomia limitata, riesce a organizzarsi per piccoli viaggi. Sono altri due lettori che condividono un bilancio del loro 2023. A fine articolo i link agli altri racconti della serie. Per raccontare il vostro anno scrivete a info@vaielettrico.it.

20 mila km in Model 3: dove ho caricato, per quanta spesa (e risparmio…)

“Questo è il resoconto del mio 2023 in elettrico con una Tesla Model 3 Long Range. In 12 mesi ho percorso 19.900 km. Come si vede dalle foto, ho caricato prevalentemente a casa. Sfruttando anche il mio contratto che prevede 3 ore di corrente gratis al giorno. (quindi i costi ,in realtà , sono ancora più bassi). Poi ho utilizzato gli abbonamenti Be Charge e i Supercharger Tesla. Secondo me è fondamentale avere la possibilità di caricare anche a casa, ma chi dice che l’auto elettrica è solo per ricchi, si sbaglia e di molto. Il costo più alto dell’auto (anche qui ci sarebbe da discutere) si abbatte nel tempo, risparmiando sulle spese di carburante, tagliandi, bollo, parcheggi gratuiti etc. E più chilometri si fanno , più soldi si risparmiano (rispetto a chi viaggia con la termica). Grazie e buon 2024 a tutti“. Carlo Culot

In 9 mesi 10 mila km con la Spring: “Nessuna ansia da ricarica”

“L a Dacia Spring non è certamente una vettura per i lunghi viaggi. Però anche se il suo ambiente preferito è la città, non si comporta male in piccoli viaggi nel raggio di 200/150 km. L’ho ricevuta il 27 marzo di quest’anno e al 27 dicembre ho percorso poco più di 10 mila km. In questo periodo è stata utilizzata quattro volte in classiche piccole gite fuori porta, partendo da casa mia. La prima volta sono andato a Roma centro, percorrendo la Pontina. Partito con il 100% di batteria e 4 persone a bordo, avrei potuto affrontare l’intero viaggio di 170 km andata e ritorno senza rabbocchi di ricarica. Ma l’inesperienza mi ha portato a fare una piccola ricarica a Roma di un’ora. Dopo quel viaggio, sono andato all’abbazia di Casamari viaggio di 130 km, con la piacevole sorpresa di trovare l’auto più carica di 3 punti percentuali, appena terminata la discesa fatta nel rientro. Due volte a Formia e oggi a Sperlonga distanti rispettivamente 150 e 112 km da casa. Tutti viaggi piacevoli grazie alla comodità della guida elettrica e nessun patema per la ricarica “ . Marco Di Paola