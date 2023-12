Il nostro 2023 elettrico? Il viaggio di nozze in ID.3. Per Andrea e Camelia questo tour di 3 mila km in Romania è il momento clou dell’anno in EV. È un altro lettore, dopo Massimo, Bruno e Italo (qui), a raccontare il suo 2023 con un’auto a batterie. Volete unirvi? Scrivete a info@vaielettrico.it , allegando alcune foto.

Il nostro 2023 elettrico / Tutto ok, se solo ci fossero più colonnine in autostrada…

“S alve a tutti, ci siamo sposati a inizio ottobre vicino a Domodossola. E siamo partiti con una Volkswagen ID.3 58 kWh in viaggio di nozze, per raggiungere Timisoara, in Romania. Un viaggio di 3.000 Km attraversando il nord Italia, la Slovenia e l’Ungheria, fino alla Romania. L’unica scomodità la abbiamo riscontrata in Italia per la mal distribuzione delle stazioni di ricarica in autogrill (da Brescia est a Trieste non ve ne sono, in direzione opposta sì. Mentre all’estero i punti di ricarica fast o ultrafast sono presenti in quasi tutti gli autogrill autostradali. Abbiamo avuto qualche difficoltà con la app Be Charge-Plenitude con pacchetto da 500kWh (ora non più fruibile). All’estero non permetteva l’utilizzo della tessera Rfid, ma solo della applicazione. Questa spesso si bloccava, costringendoci a contattare l’assistenza per riattivare il servizio o ad utilizzare un’altra applicazione… “ .

I limiti dell’auto elettrica? Ce li facciamo noi con la nostra testa

“ Il viaggio? Bellissimo, le soste per la ricarica dell’auto erano un’occasione per pranzare, sgranchire le gambe o studiare le possibili deviazioni turistiche…Che cosa abbiamo imparato? All’estero abbiamo trovato tanta solidarietà e disponibilità da parte della gente e degli automobilisti di auto elettriche. Con l’auto elettrica non hai limiti, ma tante opportunità. Viaggiando ti rendi conto che spesso gli unici limiti ce li facciamo noi con la testa. Buone feste a tutti e buon viaggio in elettrico “. Andrea e Camelia D’Accordi