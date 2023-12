Il mio 2023 in VW ID.3, tra richiami e…

Il mio 2023 in VW ID.3, tra aggiornamenti e richiami. Martino si unisce ai lettori che raccontano il loro anno in elettrico: “In ogni caso non tornerei mai indietro”. A fine articolo trovare i link agli altri racconti di questa serie sul bilancio 2023 dei lettori. Per raccontare il vostro anno elettrico scrivete a info@vaielettrico.it.

di Martino Ronchi

“Sono un (felice) possessore di una Volkswagen ID.3 PRO Life 58 kWh da aprile 2021. Ed eccomi qui a raccontare un po’ questo 2023 ‘elettrico’ in tutti i sensi e a tirare le somme di questo anno che volge ormai al termine“.

Il mio 2023 in VW ID.3: ho fatto da beta tester per l’aggiornamento

“Il primo evento che vi voglio raccontare è stato il tanto agognato aggiornamento al SW 3.0 via OTA, a gennaio. Avendo io accettato di fare da beta tester per VW (tramite il gruppo FB), sono rientrato fra i 1000 fortunati della seconda tornata di aggiornamenti. E tutto è andato nel mio caso bene (fortunatamente direi, visto i molti utenti con brick vari delle proprie auto). L’aggiornamento è stato effettuato in due tempi: download della prima parte ed installazione (300 minuti). Successivo download della seconda parte e seguente installazione (più breve, circa 90 minuti). Il 23 aprile porto l’auto per il “tagliando” biennale in Lombarda Motori a Monza: costo €142,5 ma solo facendo il contratto per due tagliandi ( per cui anche il prossimo ). Altrimenti il costo sarebbe stato, per il singolo tagliando, di €310 (!!!). Hanno fatto solo il check generale, più la sostituzione dei filtro antipolline. La sostituzione OLIO andava però pagata a parte €50“.

Ad aprile richiamo per il controllo delle batterie

“Poco dopo, il 29 aprile (!!!) scopro dal sito VW apposito, che la mia auto fa parte del richiamo per il controllo batterie, risultate poi in gran forma. E per l’aggiornamento MANUALE in officina alla versione 3.2. Appuntamento in VW è il 24 Luglio: l’attività è durata 2 giorni, ma solo perché il test delle batterie è risultato positivo. Altrimenti l’avrebbero tenuta 5 giorni (comunque con gentile concessione di auto sostitutiva… a gasolio…). È stato anche l’anno della sostituzione gomme (seconda volta). A questo giro cambiando marca e modello, perché gli pneumatici di primo equipaggiamento ( Continental EcoContact ) hanno una durata inaccettabile, circa 10.000 km… Sono passato alle Michelin E-Primacy, vedremo queste quanto durano…Quest’anno la vacanza estiva (fine agosto) ha previsto un viaggio in auto fino al lago di Costanza, Germania, circa 360km dalla mia abitazione (l’anno scorso eravamo andati in Sardegna, il resoconto del viaggio è quì su Vaielettrico)“.

In viaggio verso la Germania problemi con il roaming…



“Per l’occasione ho aperto l’abbonamento Be Regular100 con Be Charge a €39, ora non più esistente, perché a Costanza ho visto esserci diverse Fast che sono poi tornate comode per ricaricare 10 minuti alla bisogna. Per il viaggio di andata, ho optato una fermata per pausa e ricarica all’autogrill Gottardo Nord Ionity (ho fatto il passo del Gottardo, non il tunnel a causa del traffico). Qui però non c’era il roaming con BeCharge, per cui ho caricato il necessario per arrivare a Costanza con Enel X tramite tessera RFID a prezzo pieno (circa 22kWh, circa 20€). Ma sperimentando la prima ricarica “veloce” a ben 91,5kW 😂 Per il ritorno invece, visto che abbiamo fatto una capatina all’Abbazia di San Gallo, il navigatore ci ha poi portato sulla A13. E a Chur ho caricato, sempre in autogrill, su colonnine Ionity, ma questa volta in roaming BeCharge… mah! Nessun particolare problema di ricarica, se non l’interoperabilità e il roaming, tra l’altro ormai non più esistente all’estero. Per chi si chiedesse perché un abbonamento di soli 100 kWh: la vacanza prevedeva il giro del lago in bicicletta e poco utilizzo dell’auto“. 😉

Ho installato il fotovoltaico: 1.600 kWh finiti nell’auto

“Ma questo è stato anche l’anno dell’installazione, a marzo, dei pannelli fotovoltaici, che hanno prodotto finora più di 5.000 kWh. Le statistiche di Home Assistant che vedete partono successivamente all’installazione dei pannelli, perché il sistema è stato messo in piedi dopo circa un mese. Si contano 5.100 kWh consumati e 1.000 ceduti alla rete ( da cui in questo periodo sto però attingendo). Di questi 5.100 kWh circa 1.600 sono finiti nell’auto (parliamo sempre da aprile in poi). Attenzione, i conti dei kWh qui sopra non sono precisi, perché ho giocato parecchio quest’anno con HA e qualche statistica si è persa. Però a grandi linee danno comunque l’idea dei numeri in gioco. Riporto anche i conteggi dell’impianto fotovoltaico, che invece ha contato sempre. E il totale km è 35.890 (non tantissimi km all’anno)“.

Il mio 2023 in VW ID.3: software da migliorare, ma non tornerei mai indietro

“Tirando le somme, quest’anno l’auto non ha avuto problemi come invece al’inzio e il software ha raggiunto una maturità accettabile. Certo non è ancora completo, ad esempio mancherebbe il preriscaldamento delle batterie più altre migliorie varie. Ci vogliono in genere troppi TAP per arrivare ad una particolare voce ed i menu sono in generale abbastanza disordinati. E sicuramente non è il massimo della fluidità. Ma, secondo me, in quest’ultimo caso c’è di mezzo lo zampino dell’economia di scala, con il processore e le memorie non proprio delle schegge. Però, in ogni caso, non tornerei MAI indietro, non comprerei più un’auto endotermica, per me è già a livello di una carrozza coi cavalli. Buone Feste a tutti!!!“.