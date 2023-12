Il mio 2023 in Mini SE: lo racconta Tamara, unendosi agli altri lettori che già hanno condiviso gioie e dolori del loro anno elettrico. Volete unirvi con il vostro bilancio? Scrivete a info@vaielettrico.it , allegando alcune immagini.

Il mio 2023 in Mini SE / Ho fatto 18.685 km, sempre guidando io

“O ggi Vi racconto il mio anno in compagnia della Mini SE. Innanzitutto proprio oggi è un anno esatto dal ritiro della mia Mini elettrica. E quindi mi sembra il momento più adatto per tirare le somme di ciò che il passaggio all’elettrico ha significato per me. Per farvi capire quanto l’abbia usata in questo anno, Vi dico che ho percorso esattamente 18.685 km e che li ho guidati tutti io (don’t touch my car!!!). A casa mia vivo in un clima di rifiuto della mobilità elettrica da parte di tutti, meno che di mio figlio grande che appoggia e vorrebbe seguire la mia scelta. Molti si chiederanno perché io abbia scelto proprio Mini, dal momento che è un’auto piuttosto costosa ed offre un’autonomia limitata. Rispondo che il mio è un amore verso l’evoluzione di un’auto che ha fatto storia e che mi è sempre piaciuta nella sua evoluzione. Il fatto che avesse poca autonomia non mi preoccupava più di tanto, per il mio uso quotidiano la reputo perfetta così “ .

“Ha un’autonomia limitata e nei viaggi lunghi ricaricare…”

“ Una batteria più capiente avrebbe significato portarsi appresso un peso maggiore e appesantire la ricarica domestica con lunghe sessioni di rifornimento. L’idea era che mio marito prendesse un’auto termica per affrontare gli eventuali lunghi viaggi, ma così non è stato. Quindi un’auto creata ed immaginata per gli spostamenti quotidiani è stata usata anche per viaggi più lunghi. Purtroppo i viaggi lunghi diventano complessi. Ormai sappiamo tutti che il primo problema quando devi ricaricare in posti che non conosci è localizzare la colonnina indicata nelle app. Cosa non così scontata, alle volte sembra siano installate in posti nascosti per farci impazzire. Secondo punto: trovarle funzionanti. Terzo punto: trovarle libere. Questo con un’auto che quando ha il 10% di autonomia residua significa qualcosa tipo 15/20 km residui non ti da la possibilità di una seconda scelta. In caso che alla colonnina che avevi scelto ti si presenti uno dei problemi indicati “ .

Il mio 2023 in Mini SE / “Non tornerei più indietro” Il mio 2023 in Mini SE / “Non tornerei più indietro”

" Fatto sta che io, oltre ai miei spostamenti quotidiani, l'ho usata anche per andare in vacanza a Livigno (viaggio di cui avete pubblicato il racconto su Vaielettrico). E più volte per andare a Mestre e per andare a Sappada…(io abito a Monfalcone, provincia di Gorizia) A parte le difficoltà che una macchina come la mia ha incontrato in un viaggio lungo, il piacere di guida (che aumenta sulle strade di montagna) è stato talmente grande che non tornerei più indietro. Non ho avuto nessun guasto o problema riguardo il funzionamento della macchina stessa. Quando in inverno salgo a bordo e vengo accolta dal suo tepore ( la preriscaldo sempre) non posso fare a meno di amarla incondizionatamente. Buon primo compleanno mia piccola e preziosa Mini!!! ". Tamara Aprato

