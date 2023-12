Il mio 2023 in Kia eNiro consumando…

Il mio 2023 in Kia eNiro: Luca è un altro lettore che condivide il bilancio del suo anno in elettrico. Da novembre 2022 a oggi ha fatto 33 mila km e qui spiega com’è andata e quanto ha consumato. A fine articolo i link agli altri racconti Per raccontare il vostro anno elettrico scrivete a info@vaielettrico.it

Il mio 2023 in Kia eNiro: dopo la Renault Zoe volevo più autonomia…

“L’ anno scorso il 22 novembre sono diventato possessore di una Kia Niro EV, al posto della precedente ZOE a km 0 che avevo dal 2020. La ragione del cambio è stato il pacco batteria più generoso (64kWh) in loco dei canonici 40 della ZOE, che iniziava ad avere una stima reale di km vicino ai 250. Ma per me era importante avere spazio in macchina per carico e scarico merce, visto il mio lavoro. All’epoca consultai tutti i cataloghi di EV commerciali, dalla Toyota Pro-Race alla Citroen, ma i prezzi erano spropositati a mio avviso per l’autonomia reale. Poi ho visto la Niro EV…Ed è stato amore a prima vista. Parlo con il rappresentante in concessionario e mi offre di fare una prova su strada. Io e mio padre restiamo affascinati. Non è un SUV, ma un crossover molto curato, con un portabagagli generoso e un’autonomia stimata di 520km. Vi dico subito che si può arrivare a 460 in tranquillità. L’auto è ai miei occhi lussuosa nelle dotazioni, l’infotaiment è superiore alla ZOE usata, ma è l’aerodinamica che mi lascia esterrefatto “ .

Il consumo medio 12,8 kWh/100 km, ricarico soprattutto a casa da fotovoltaico

“ Ad oggi ho percorsi più di 33.000 km (ne avevo preventivati 25.000), con un consumo medio di 12,8kWh per 100km, che diventano 11kWh in estate e 12,9kWh in inverno. Noterete che i consumi sono molto “livellati” e ciò mi stupisce. La batteria è ben isolata e non ha perdite di margine significativo. A volte l’indovinometro può dare un calo del 10% in giornate a 0°c o sotto zero in cui non ho avviato il preriscaldamento, ma recupera durante il tragitto. Ho già fatto 3-4 trasferte oltre i 520km di autonomia stimata, trovando sempre da ricaricare con l’app della Kia o con NEXTCHARGE. Problemi zero, tranne forse un tempo lungo di attesa tornando dall’Emilia Romagna perché ho scordato di avviare la FAST Charge dalla colonnina, ma è stata colpa mia. L’auto ha una guidabilità eccezionale, gli adas aiutano egregiamente senza essere invasivi, tanti piccoli optional che mi hanno fatto sentire coccolato e nei consumi, io ricarico a casa con impianto fotovoltaico e ho calcolato che alle colonnine avrò speso in un anno 120€ “ .

Unica pecca: l’aumento nel costo dell’energia

“ Non ho abbonamenti perché non li userei, ricarico in maniera occasionale. Uso qualche volta le colonnina gratuite (poche) o qualche premio da 10kWh. Ma, se devo avanzare una critica è all’aumento del prezzo del kWh, che ENEL mi ha portato a circa 50 centesimi, mentre prima pagavo 10….Per il resto l’auto per me è stata eccezionale, con garanzia di 7 anni o 230.000 kmh e un servizio post vendita competente e assistenza onesta, che mi ha fidelizzato. Kia tutta la vita a meno di uscite eccezionali. Episodio: avevo appuntato per controllo annuale GRATUITO, mi fanno fattura a 0 euro e mi riconsegnano l’auto il giorno dopo, tutto ok, perfetta. Hanno controllato liquido freni, pasticche (non cambiate perché con le “palette” freno senza toccare i freni), controllo domotica, cambio filtro particolato e aggiornamento software “ .

Il mio 2023 in Kia eNiro: quanto l’ho pagata, che consigli posso dare

" La concessionaria mi richiama il giorno dopo scusandosi e fissando un appuntamento fuori agenda. Perché, mi dicono, "il filtro non è stato cambiato perché il pezzo di ricambio era rovinato". Riporto l'auto un pomeriggio e in un ora mi cambiano il filtro mostrandomi l'originale cambiato….questa si chiama PROFESSIONALITÀ al mio paese. Per il resto che dire? I consumi fatturati con Enel comprendono pompa di calore, illuminazione elettrodomestici e piastre elettriche (sto levando il GPL). Quindi non sono quantificabili per la sola Kia Niro, che era in listino a 41.560€. Con la cessione della ZOE usata a 12.000€ e un piccolo sconto dal concessionario sono riuscita a portarmela a casa con 28.600€. Usciranno modelli per tutte le tasche e necessità e il mio consiglio è studiare e imparare sull'elettrico prima di "scegliere". Astenersi perditempo. Grazie a Vaielettrico, siete fantastici e rispondete sempre a modo, anche ai detrattori da bar. Un grazie a Paolo Mariano per i suoi video Continuate così! ". Luca Colantonio