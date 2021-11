10 mila km con la VW ID.4: la pagella di Antonio

10 mila km con la VW ID.4: Antonio è un altro lettore che ha accettato di condividere le prime esperienze in elettrico (prima ne guidava una a metano).Il suo racconto segue quello di Marco, con la Mini Cooper SE. Di Ivan con la Nissan Leaf usata. Di Daniele con la Kia e-Niro. Di Antonio, con la 500. Di un altro Antonio, con la Renault Twingo, Luigi, con la Tesla Model Y, Franco con la VW ID.3. Di Marco , con la Peugeot e-208Chi vuole condividere le sue impressioni sul passaggio all’elettrico può scriverci alla mail info@vaielettrico.it.

di Antonio Barbato

“Lavoro a Perugia, ma abito a 40 km dal capoluogo umbro, quindi viaggio tutti i giorni. Vi racconto i miei primi 10.000km in 3 mesi della mia Volkswagen ID.4 77kW“.

10 mila km con la VW ID.4: “Avevo provato la Kona e la Leaf, poi…”

“Era già da qualche anno che volevo passare a un’elettrica, per provare questa nuova esperienza e sapevo che potevo incorrere negli inconvenienti delle infrastrutture. Ne ho provato una per la prima volta un paio di anni fa, una Hyundai Kona. Come ben sapete i prezzi erano troppo per le mie tasche, quindi ho aspettato che diminuissero un po’, ma poi sono arrivati gli incentivi. L’anno scorso ho trovato, tramite internet, che si poteva effettuare un test drive di 3 giorni di una Nissan Leaf: l’ho fatto e da lì mi sono innamorato dell’elettrico. A gennaio di quest’anno il concessionario Volkswagen del mio paese mi ha fatto provare la ID.3 per 4 giorni e da lì ho deciso che quella era la mia prossima auto. Poi è uscita la ID.4 e, approfittando degli incentivi più qualche sconto della mia concessionaria di fiducia, ho acquistato la ID.4 1st.“.

10 mila km con la VW ID.4 : “Ricarico gratis con Telepass”

“Della macchina non c’è nulla da dire, esteticamente bella e accattivante, comoda, silenziosa come tutte le elettriche, spaziosa. Buone le rifiniture interne, anche se migliorerei alcuni particolari, ma sono più che contento e non tornerò indietro. Sono passato da un’auto a metano a un’elettrica e ho azzeccato il momento giusto visto l’aumento eccessivo del prezzo del metano. Approfittando della promozione Telepass sto viaggiando gratis: carico ogni 2/3 giorni alle colonnine nei pressi dove lavoro. Poi a casa non ho problemi, già ho un impianto fotovoltaico da 4 kW,. E fra poco farò l’aumento con il bonus 110% con accumulo, colonnina e passaggio alla trifase, meglio di così… Faccio 80km al giorno tra andata e ritorno per lavoro, poi qualche giretto con il figlio: lo porto in piscina, a tennis e a musica. Un viaggio quasi tutte le domeniche con la famiglia e vuoi che non si fanno quei 100/150km quando va bene, qualche trasferta a Roma come prima tappa autostradale, ed ecco che in tre mesi ho fatto quasi 10.000km“.

Una brutta esperienza con la ricarica ad Anagni

“Ora vi racconto il mio primo viaggio di 350km dalla provincia di Perugia alla provincia di Caserta. Voglio dare un titolo alle colonnine Enel X Fast, (uniche che si trovano a pochi km dalle uscite dell’autostrada). Brutta esperienza. Vi direte come mai? Oro vi spiego il motivo: partenza dalla provincia di Perugia 14 del 31/10/2021 con il 93% di carica, già programmato il viaggio con tutte le colonnine che si trovano all’uscita dell’autostrada. Mantengo una velocità di 125km orari, sapendo che con questa media non arrivo a destinazione, però se diminuisco la velocità arrivo a destinazione ma quasi a zero ricarica. Decido di fare una fermata uscendo ad Anagni, dove a meno di un km c’è una colonnina Fast da 60kW. Arrivo intorno alle 16 e, come previsto dall’app, era libera e funzionante. Qui comincia la mia disavventura“.

“Costretto a viaggiare alla media dei 100 per arrivare”

“Carta Enel X dopo un minuto mi dice: ‘carta non attiva‘. Riprovo, stessa risposta. Provo le carte Nextcharge e We CHARGE, stessa risposta. Provo più volte anche con le relative app, ma nulla da fare: non leggeva le card e neanche le app si collegavano. Ho pensato fosse un problema alla colonnina. Riparto dopo circa mezz’ora, riprendo l’autostrada e esco all’uscita successiva Ferentino (FR), dove c’è altra colonnina EnelX Fast, ma anche qui la questa stessa cosa. E non ne capivo il motivo. Riparto di nuovo e faccio un’altra fermata a Frosinone-Ceprano: stessa colonnina, stesso problema. Dopo pochi istanti tramite l’App. NextChange tutte le colonnine appaiono in manutenzione e dopo mi arriva la conferma da EnelX che la rete è in manutenzione. Mi prende un po’ di panico, mi mancano circa 150km all’arrivo, e l’auto dà 180km di autonomia.. Decido di andare ai 100 km/h e mantenendo questa media arrivo a destinazione quasi a zero“.

“Un’ottima pizza mentre si ricarica in un distributore IP”

“Dopo circa due ore mi arriva il messaggio di EnelX che la rete è stata ripristinata. Decido di fare un’ultima sosta all’uscita Caianello (colonnina Enelx Fast già programmata). La ricarica è in un distributore IP, libera e funzionante, con autonomia rimanente al 26%. Metto in ricarica l’auto verso le ore 19, per fortuna vicina c’è una pizzeria così ne approfittiamo per cenare. Nel gran caos di colonnine, alla fine siamo stati premiati con una ottima pizza, come non ne mangiavo da tempo… Ripartiamo dopo circa 50 minuti con autonomia all’85%, e giù ai 130 per gli ultimi km. Viaggio di ritorno senza nessun problema, decido di fermarmi a Orte (VT), dove ci sono due colonnine: una Enel X da 60kW e una Be Charge da 75kW. Opto per la seconda, tutto va secondo i piani, mi fermo con il 30% di autonomia e riparto dopo circa mezz’ora con l’85%“.

10 mila km con una VW ID.4: Auto eccezionale…

“Che dire del mio primo viaggio? Auto eccezionale su tutti i punti di vista. Le infrastrutture sono ancora indietro e, ora che le auto elettriche sono aumentate, bisogna aumentare le colonnine. Non bastano gli incentivi per comprare le auto, ma vaintensificare la rete elettrica. Enel dovrebbe avvisare prima se c’è un blackout delle colonnine, non dopo“.

