Kia E Niro: Daniele ha visto giusto e la ricomprerebbe

di Daniele Colombo

di Daniele Colombo

Prima di arrivare alle conclusioni vorrei spiegare il percorso che mi ha portato a questa scelta. Dopo aver lasciato l’azienda dove lavoravo e conseguentemente l’ auto aziendale (Diesel) ho iniziato a valutare l’acquisto di una nuova auto .

Avendo lavorato nei microprocessori sono sempre stato coinvolto nel mondo dell’ innovazione e della tecnologia, di qui la disponibilità a valutare nuove soluzioni di mobilità, anche elettrica.

Oltre a Kia E Niro, in ballottaggio Tesla, Leaf e Zoe

Per valutare un’ auto elettrica bisogna prima capire quali aziende le sanno produrre ed ovviamente la prima in classifica è stata ovviamente Tesla, mentre secondo i miei parametri la mia classifica prevedava Renault Zoe / Nissan Leaf ed il gruppo Hyundai / Kia .

Ho dovuto scartare Model 3 per due ragioni , non era in grado di scendere rampa box e non aveva portellone (model Y non c’era ancora). Nissan Leaf: carica AC piuttosto bassa e Chademo in DC non più interessante (Arya non c’era ancora). Renault ZOE: interessante ma troppo piccola.

Alla fine la KIA E Niro con 7 Anni garanzia, 64 Kwh batteria , autonomia seconda solo a Tesla è risultata la mia scelta finale , comodissima , spaziosa , con tante piccole furbizie elettroniche, quali specchietti che si inclinano in retromarcia , sedile che arretra quando si spegne l auto , blocco automatico auto quando si scende, ventilazione sedili anteriori, riscaldamento su tutti i sedili, Android Auto ecc.

Una full optional a meno di 30.000 euro (con incentivi)

Ho acquistato la versione full, sedili ventilati e riscaldati e che con la pompa di calore è arrivata a 50.000 euro di listino, ma che con incentivi statali rottamazione di una vecchia Mondeo, incentivi regionaii ed IVA ridotta 4 % (Legge 104 , ne avrei fatto a meno) l’ho pagata poco meno di 30 Mila euro .

Finalmente, dopo un viaggio infinito dalla Corea, il 13 Agosto sono finalmente riuscito a salire sull’ auto.

Prima impressione: la silenziosità, il confort e l’accelerazione. Ma mi verrà l’ansia da ricarica?

L’ansia da ricarica? Svanita subito: Ma i maleducati…

ABRP/ Nextcharge e Telepass Pay (cariche gratuite sino a fine anno) sono le App che normalmente uso con grande soddisfazione. Quando vado al lago a Colico trovo 7 colonnine, di cui due rapide. A Milano non vi sono problemi di sorta fra Rapide/Lente e Gratuite. Ad oggi ho fatto qualche escursione in Liguria, ad Arenzano, e ho trovato 5 colonnine, di cui una rapida.

L’unica ansia è quella di non poter accedere alle colonnine a causa dei maleducati. Onestamente succede più in città.

Come si comporta l’auto? Sono molto contento dei consumi, intorno ai 14 Kwh x 100 km in città anche grazie alla guida rigenerativa quasi one pedal; si arriva ad uno stop con i paddle al volante .

Poter parcheggiare in Milano ed entrare in Area C è uno dei grandi vantaggi.

Parca nei consumi, affidabile nell’autonomia

Non sono mai andato piano nella mia precedente vita termica e non ho ancora imparato… Ma diciamo che ad oggi il massimo che ho avuto di consumo è stato di 19 ,3 Kwh x 100 km, mentre a 130 Km/h viaggia intorno ai 17,8! Veramente non male .

L’indicatore di autonomia è molto affidabile in città, mentre bisogna detrarre un buon 20 % se si viaggia a 130 Kmh

La APP Kia UVO è semplicemente fantastica: si possono settare da remoto i livelli e gli orari di ricarica, la situazione carica, la possibilità di accendere spegnere riscaldamento e aria condizionata.

La ricompreresti? Sicuramente SI , anche se oggi la scelta sarebbe allargata a Ionic 5 e Model Y ma sicuramente piu care e sicuramente superiori ai 150 Kw potenza (Legge 104).

