La prima elettrica di Ivan? Una Leaf usata: “Super felice”

La prima elettrica di Ivan? Una Nissan Leaf usata, di cui è “super felice”. Il suo racconto segue quello di altri lettori sui primi mesi con una EV. Daniele con la Kia e-Niro (foto). Antonio, con la 500. Un altro Antonio con la Renault Twingo. Luigi, con la Tesla Model Y. E Franco con la VW ID.3. Chi vuole condividere le sue impressioni sul passaggio all’elettrico può scriverci a info@vaielettrico.it.

La prima elettrica? Una Nissan con solo 6.500 km

di Ivan Munarini

“Ciao, ho aderito al bonus 110% e ho deciso di passare all’elettrico, ho acquistato una NISSAN LEAF con solo 6.500km, usata. È una ex noleggio di una grande società del settore, precedentemente in uso a una grande azienda energetica italiana. Sembrerebbe una scelta da matti, tenendo presente che attualmente la colonnina pubblica più vicina è a 10 km (una sola fast 50 da kW e le altre fino a 22 kW). E che nelle zone dove mi muovo frequentemente non c’è una colonnina (al mio piccolo paesello sembra che venga installata dal Comune prossimamente). Ma io ricarico quasi esclusivamente a casa (a 4,5 kW) e fino ad adesso (dai primi di agosto) ho fatto quasi 3.000 km senza nessun problema.

Consumi reali e da cruscotto: una bella differenza

La vettura è perfetta per la mia famiglia, siamo in cinque, spaziosa e comoda. Nonostante la limitata autonomia, l’indovinometro dice circa 250 km, la usiamo quotidianamente per tutto. Dico “usiamo” perché la guidiamo in due, dato che mia moglie se ne è innamorata. La ricarica typo 2 (la più disponibile) da 6 kW sembrerebbe una limitazione importante ma fino ad ora non mi sono mai trovato in difficoltà. Unico neo di tutta la vicenda, se neo puó essere: ho registrato tutti i consumi e dalle medie del cruscotto ai consumi reali la differenza è notevole. Ovvero 14,5 kW/100km da cruscotto e 19,5 kW/100 km dal mio registro, kW caricati totali e km percorsi, poco statistico, ma molta la differenza. Vedo comunque solo vantaggi…scusate la lungaggine, ma sono super felice del mio acquisto.

