I primi mesi con la 500e a Milano: il racconto di Antonio

I primi mesi con la 500e a Milano: un altro lettore racconta le prime esperienze con un’auto elettrica. Dopo Antonio con la Renault Twingo (foto), Luigi con la Tesla Model Y (foto) e Franco con la VW ID.3. Chi volesse condividere le sue impressioni sul passaggio alle EV può scriverci a info@vaielettrico.it.

I primi mesi con la 500e: perfetta per una città così

di Antonio Saverino

“ Condivido con voi la mia esperienza di auto elettrica. L’ho acquistata con l’ultimo grande regalo che mi ha fatto la mia meravigliosa e fedele Audi A4 del 1997. Ovvero 18.400,00 euro di sconto, grazie agli incentivi. La Fiat 500 Icon è una macchina perfetta per una città come Milano. È a suo agio nel traffico, con un pedale solo fai tutto, con la sicurezza di secondo livello ti fa stare in carreggiata. Ti avvisa se un pedone azzarda l’attraversamento, segnala i limiti , gli autovelox. Parcheggi in piccoli spazi, scatti al semaforo. Milano è una città per auto elettriche, con colonnine di ricarica che ti fanno parcheggiare a due passi dal centro. Parcheggi gratuitamente in tutti i tipi di strisce e entri in AREA C , gratis. Hai supermercati dove puoi fare la spesa e ricaricare, anche qui gratuitamente “ .





“Un viaggio in Versilia senza problemi”

L’ autonomia massima è di 320 km, cosi dice il sistema quando la batteria è al 100% della ricarica. Io non sono mai sceso sotto il 30%. Sono andato in Versilia (280 km di autostrada). Per sicurezza mi sono fermato in un’area di servizio a Berceto, nell’alto parmense, un panino un caffè e 12 kWh di ricarica in un’ora. L’ abitabilità è ottima, sempre per la città, ci si sta in quattro adulti, nel bagagliaio ci stanno quattro borse piene di spesa. Per finire: Con l’acquisto, Fiat mi mette a disposizione dalla 500 X (99 euro/mese) alla Maserati Levante (299 euro/mese) per 60 giorni totali, all’ anno. Un saluto a tutto “.

