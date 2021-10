I miei primi mesi con la Twingo ZE: l’avessi presa prima…

I miei primi mesi con la Twingo ZE: un altro lettore racconta le prime esperienze con un’auto elettrica. Dopo Luigi con la Tesla Model Y (foto) e Franco con la VW ID.3. Chi volesse condividere le sue impressioni sul passaggio alle EV può scriverci a info@vaielettrico.it

di Antonio Iannaccone

“L a Renault Twingo ZE Zen colore blue shopping mi è arrivata a maggio, dopo tre mesi di attesa, acquistata con gli incentivi, Ad oggi ho percorso 7.000 km. Dopo i primissimi tempi, in cui ho dovuto prendere confidenza per lo più con i tempi/percorrenza per organizzare le ricariche, oggi dopo 5 mesi tutto si è stabilizzato. E scorre automatico.

I miei primi mesi con la Twingo: “Ricarico in fretta e a costo zero”

“ Molto importante ho trovato in questo modello di macchina la possibilità di ricarica dalle colonnine normali (in AC) alla bellezza di 22 KW, grazie al sistema Camaleon di Renault. Ottimo, riduce molto i tempi. Andando al supermercato, anche in 30 minuti ricarico quasi tutta la macchina (11/15 KW). Eh già la batteria è da soli 22 KW per un’autonomia di 250 km circa, ma meglio è dire 200 km al massimo. Non mi risulta comunque un particolare handicap: con 200 km i tragitti propri di questa macchina sono più che alla portata (casa/lavoro, shopping, passeggiate di svago). La utilizziamo io e la mia compagna con molta soddisfazione e senza alcun costo (ho la wallbox e i pannelli solari). Confort degli interni, spaziosità, materiali e style sono Twingo Renault: mai banale, più che sufficiente “ .

Con un’auto elettrica cambia il tuo stile di guida…

“ Da quando la utilizzo oramai costantemente anche per tratti in ambito lavoro intracittadini (160-180 km al massimo) devo dire che sto cambiando stile di guida. Quest’auto ha una ottima ripresa, ti consente guizzi che ti tolgono facilmente d’impaccio in stop urbani. È compatta, consentendo facili parcheggi. Ha una manovrabilità di sterzo che le consente di girare angoli strettissimi (giri nella carreggiata senza fare marcia indietro). Non senti rumori ed il motore, ha un buon sistema audio, insomma il tutto concilia una guida più soft e delicata. Alla fine, adeguandomi, da una parte apprezzo di più il tempo, dall’altra risparmio ulteriormente con la possibilità di ricarica in decelerazione che consente la Twingo. Con conseguente aumento di autonomia kilometrica “ .

“In conclusione: con le ZTL ed il parcheggio, che non si capisce dove è libero e dove no per le auto elettriche, mettendo a rischio di contravvenzione. Serve una regolamentazione unica, ora che le auto elettriche hanno autonomia intercittadina. A tutti: buon elettrico “. l’avessi presa prima… A parte i problemied il parcheggio, che non si capisce dove è libero e dove no per le auto elettriche, mettendo a rischio di contravvenzione. Serve, ora che le auto elettriche hanno autonomia intercittadina. A tutti: buon elettrico

