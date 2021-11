Peugeot E2008 GT in fringe benefit: Marco fa tutti i conti

La Peugeot E2008 GT che Marco guida da un anno è un fringe benefit aziendale. L’ha scelta per convenienza e poi se ne è innamorato. Il suo racconto segue quello di Ivan con la Nissan Leaf usata. Ci hanno scritto anche Daniele con la Kia e-Niro, Antonio con la 500, un altro Antonio con la Renault Twingo, Luigi, con la Tesla Model Y, Franco con la VW ID.3. Chi vuole condividere le sue impressioni sul passaggio all’elettrico può scriverci a info@vaielettrico.it.

di Marco Camurali

Ho 35 anni, lavoro in un’azienda informatica, e da un anno sto guidando una bellissima peugeot E2008 GT. Auto con 50KWh di batteria e 300KM di autonomia dichiarati.

Ho aspettato un anno (e 18.000 km volati in un attimo) prima di scrivervi per valutare bene pro e contro.



Partiamo dal presupposto che non ho acquistato l’auto. Fortunatamente è un fringe benefit che l’azienda dove lavoro mi ha fornito, per 4 anni. Bellissima auto, molto accessoriata, ed adatta alle mie esigenze ed a quelle della mia famiglia.

Perchè ho scelto il modello elettrico invece che l’equivalente endotermico? Scelta mia, dettata dal risparmio (nonostante il costo abbastanza alto dell’auto). Essendo un fringe benefit, la cifra che mensilmente pago è tassata al 25% rispetto al 30% di un modello endotermico. Questo mi ha permesso un risparmio annuale di circa 800 euro rispetto al modello benzina e circa 300 rispetto al modello gasolio. Queste le cifre di contronto verificabili da tabelle Aci fringe benefit.

-1.584 e2008

-2.393 2008 benzina

-1.860 2008 gasolio

Quanto ho speso per questi 18.000 km? In base al prezzo medio recuperato dalla bolletta di 0.18 euro a kWh e con un consumo medio 0.178 KWh/km, circa 570 euro.

Quanto avrei speso con un endotermica gasolio? Stimando un prezzo medio annuo per il gasolio 1,5 euro al litro e con consumo di circa 18 km/L avrei speso circa 1.500 euro.

Carico l’auto sempre in garage, quindi mi affido davvero raramente a colonnine pubbliche, sebbene, sia la zona dove lavoro, sia quella dove vivo (provincia di BG) siano coperte da moltissime fast.

La ricarica notturna copre tranquillamente il mio percorso quotidiano, che è di circa 50km al giorno. Ho scelto inoltre un fornitore dell’energia che mi garantisse di usare energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Non ho acquistato una wallbox, visto che potrò installarla grazie al Superbonus 110% , che mi permetterà di avere anche pannelli fotovoltaici e accumulo.

Non ho voluto aumentare la potenza del contatore da 3 KW (ricaricando sempre di notte non ne ho bisogno) ho solo dovuto “domotizzare” un pò il tutto, usando una presa smart, per fare partire la ricarica ad un determinato orario, e disconnettere l’auto in caso debba accendere altri elettrodomestici in casa. Le uniche spese di adeguamento dell’impianto elettrico, per caricare in sicurezza l’auto, sono stati l’acquisto di un differenziale e cavo di sezione adeguata.

Veniamo alla parte di guida. L’auto è adatta alle mie esigenze (famiglia di 2 adulti + 1 bambina di 3 anni e cane). I viaggi sono silenziosi e molto comodi, la guida è molto fluida e divertente, vista la tipologia di auto, e con gli adas di livello 2 i viaggi sono molto meno faticosi. Il mio tragitto quotidiano (50% urbane e 50% extraurbane) è sempre con cruise control adattivo attivato. Quindi è quasi l’auto che mi accompagna al lavoro. Per i viaggi lunghi, non ho trovato particolari problemi a fermarmi qualche minuto per caricare l’auto ogni tanto. Tanto avendo una bambina piccola le soste erano comunque la normalità. E considerando che non mi devo MAI fermare dal benzinaio durante l’anno credo di essere comunque in vantaggio vedendo il tempo risparmiato.

I consumi inizialmente mi avevano deluso, in quanto ho iniziato ad usare l’auto con l’arrivo del freddo, e l’autonomia era decisamente inferiore a quanto dichiarato.

Ma è decisamente migliorato con l’arrivo della primavera. E comunque, ormai ho imparato a “fregarmene” dell’inutilometro e delle sue stime e mi affido a Power Cruise Control per avere stime valide.

Deluso dall’app UFFICIALE di Peugeot, lenta e che ha continui malfunzionamenti e con la quale si può controllare davvero poco. Deluso dal fatto che non si possano fare aggiornamenti OTA come altre case automobilistiche.

Per gli “scontri” con i “contrari” all’elettrico ormai ho imparato a sorridere.

Gente non informata che menziona sempre gli stessi argomenti… che ovviamente già sapete quindi non mi dilungo.

L’ansia da ricarica, a parte il primo viaggio verso il mare, è poi sparita.

Il fatto di dover “pianificare” il viaggio per me era già normale prima, ora ci sono le app che lo fanno per me. L’unico vero problema sono gli abusivi e i maleducati che se ne fregano delle regole, ma quelli sempre sono esistiti e sempre (purtroppo) esisteranno.

In conclusione, sono felicissimo, non tornerei MAI ad un endotermico, visto che la mia percorrenza giornaliera ed i miei orari sono perfetti per un’auto elettrica. E soprattutto, non è così divertente.