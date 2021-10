I miei primi mille km con la VW ID.3: bene e male

I miei primi mille km con la Volkswagen ID.3. Un lettore abruzzese, Franco Iezzi, racconta il primo impatto con la nuova auto elettrica. Buono, ma non del tutto…Chi vuole condividere il primo contatto con una EV (con le differenze dalle auto tradizionali) può farlo scrivendo alla mail info@vaielettrico.it.

di Franco Iezzi

“Nel mio caso non ho avuto nessun dubbio per l’auto elettrica anzi il mercato lo ha proposto anche troppo tardi. Parto dal presupposto che scelgo l’auto in base a parametri personali (comodità di accesso e spazio x guidatore) senza andare su auto di grosse dimensioni la ID3 corrisponde a questi parametri”.

I miei primi mille km…/ “Dentro i materiali sono stile Ikea”

“Ho scelto la City da 45 kWh in quanto l’auto viene usata prevalentemente per casa-ufficio, 30 minuti di viaggio al giorno tra andata e ritorno. E ho aspettato 4 mesi per la consegna! Le mie aspettative sono alte ma…L’auto è comoda, sicuramente, sia dal punto di vista dell’insonorizzazione che del comfort di marcia. Come molti hanno segnalato, i materiali dell’abitacolo sono tipo IKEA, per intenderci. È una filosofia che bisogna accettare per non cedere a fronzoli, la Volkswagen in questo caso ha minimalizzato anche troppo. Ci sono mancanze quasi da ingenuità programmata. Cito: bocchette aria posteriori, automatismo luci abbaglianti non presente sulla mia versione, pulsanti vetri posteriori lato guida presenti solo con switch, telecamera dietro… La chiave keyless è solo per l’avvio: per aprire le porte bisogna tirare fuori la chiave e premere il pulsante corrispondente. Niente cric o chiave svita-ruota, i sedili posteriori si abbattono solo nello schienale e ovviamente si crea scalino“.

I miei primi mille km… “Sono soddisfatto, ma i pulsanti messi così…”

“Tutte queste cose sono irrilevanti se ci si immerge in un nuovo utilizzo dell’auto intesa come commuter da punto A a punto B. Fa il suo dovere egregiamente e ne sono soddisfatto, non posso negarlo. Ora, se durante la guida vi venisse in mente di accendere la ventola dell’aria abitacolo, inevitabilmente ci si distrae, bisogna beccare il pulsantino giusto. A quel punto si apre l’impostazione di climatizzazione e bisogna tappare in alto a sinistra il pulsante virtuale di accensione e solo poi si avvia la ventola con vari tap. Se la strada e appena sconnessa è quasi impossibile. Inoltre il comando vocale dice di non essere abilitato a comandare la climatizzazione, ma due manopole no? Il computer di bordo, (Matteo Valenza ha ragione, Indovinometro) per la stima del residuo calcola la media del consumo già percorso e la percentuale residua. Ma la risposta è sbagliata!“.

“Assistenza alla guida da migliorare. E i consumi…”

“Gli aiuti alla guida li avrei voluti più incisivi, le strisce laterali le vede quando gli pare, i pedoni che attraversano sono invisibili, i semafori inesistenti. Durante la guida vede bene i cartelli stradali, anche troppo: comincia a rallentare in anticipo se non si ha piede né su freno né su acceleratore. Il rischio è che l’auto che vi segue vi tamponi, non sono certo che si accendano gli stop in questa situazione: se mi dai aiuti, dammeli bene, fatto così non ti puoi fidare. Spero che futuri aggiornamenti diano un senso. I consumi , dipendono molto dalla strada che si percorre. Mi spiego: percorrendo saliscendi collinari anche se vai in discesa non recuperi quello della salita, se vai in pianura ovviamente i consumi sono bassi. Nei tratti autostrada/superstrade la velocità incide e anche molto, meglio partire prima se si vuole gestire l’autonomia al meglio. La trazione posteriore dà effettivamente un vantaggio in accelerazione su. Se sei in curva entrano subito in funzione i sistemi di controllo non regolabili e non disattivabili“.

“IN CONCLUSIONE – È la mia prima auto teutonica, ho posseduto macchine francesi, americane, italiane, inglesi, svedesi, e giapponesi. Con queste ultime mai un problema in anni e anni di uso assiduo, speriamo bene con questa tedesca! Per la ricarica provvedo per ora in autonomia, avendo garage e linea dedicata alla ricarica con tempi accettabili durante ore notturne. Aspetto la bolletta per vedere quanto incide economicamente“.

