La Slovenia in Kona EV: 1.600 km con zero patemi

La Slovenia in Kona EV: Simone racconta il suo viaggio di 1.600 km con il Suv della Hyundai: Dove ha ricaricato e quanto ha speso. È l'8° puntata della serie "Ricarica in vacanza": in basso i link alle puntate precedenti.

di Simone Stumbo

“V orrei testimoniare la mia esperienza. Sono un automobilista “elettrico” convinto, visto che ormai sono quasi due anni che viaggio in EV. Prima con una fantastica e-Up, con la quale ho fatto 27.000km in un anno, poi con una Kona 64kWh, con la quale in meno di un anno sono già a 30.000. Ebbene, dopo aver fatto con la e-Up una vacanza in Austria, (partendo da Livorno), quest’estate sono partito per la Slovenia. Lubiana in testa e poi a zonzo fra i monti intorno a Bled e lago Bohinj nel parco naturale del Tricorno “ .

La Slovenia in Kona: ecco dove ho ricaricato

“ Vengo al dunque: 1.600km fatti senza patemi, attese etc. Partito col 90% di batteria, il viaggio di andata è stato solo un’ora più lungo di quanto indicato da Google Maps. Per poter effettuare due ricariche (ognuna all’80%) presso i due Ionity di Monselice e Portogruaro. Peccato non in autostrada (comunque appena fuori). Prima sosta: 40min. per portare la batteria dal 28 all’ 80%, la seconda 20 min. dal 53% all’80%. Velocità da cruise control 115km/h, con puntate fino ai 125. Arrivo a Lubiana con un 34% di batteria, ricaricata persso una colonnina AC da 22kW (ma la mia Kona carica a 7kW) ai piedi del castello al 93% durante la visita, cena compresa. La visita il giorno seguente si è poi spostata da Lubiana verso nord, il monte Tricorno, passando per Skofja Loka. Veloce rabbocco (24%-47%) alla Ionity di Radovljica, quindi a zonzo fra il lago di Bled, di Bohinj con ricarica in un supermercato (il tempo della spesa, per un totale di 5.8kWh) e quindi ancora un rabbocco in un’altra colonnina AC nei pressi del centro di Radovljica.

Tanti rabbocchi e una ricarica notturna gratis in un B&B

“Durante visita e pasto, ricarica presso AC molto centrale per un totale di 10kWh. Per le ricariche in AC specifico i kWh caricati, invece del tempo speso. La filosofia di guidare in elettrico, che ancora tanti non hanno capito, è proprio quella che SOLO nelle ricariche nelle Fast durante i viaggi si deve aspettare che la macchina carichi…E comunque si può fare sosta toilette, pausa pranzo etc etc. Le restanti ricariche nelle AC si fanno mentre l’auto starebbe comunque parcheggiata, pagando peraltro il parcheggio, che invece non si paga se l’auto è in ricarica. Pensando già al ritorno, ci dirigiamo verso Postumia, dove abbiamo l’ultimo B&B vicino alle grotte. Prima però cena in centro a Lubiana, durante la quale presso la solita colonnina AC carichiamo altri 7kWh. Arrivati al B&B Furman di Rakek, scopriamo che è dotato di un mare di pannelli fotovoltaici e di una colonninca AC. Con la quale ricaricare gratis di notte: 20kWh, dal 42%-70% .

I rabbocchi nel tempo di mangiare un panino

“ Partiamo quindi con la batteria a solo il 70% verso casa, facendo prima una visita alle grotte di Postumia. Il solito ABRP ci viene in soccorso per capire che con una sosta ben calibrata dalle parti di Portogruaro arriveremmo a casa con un minimo di margine di carica. Ma, per evitare inutili stress alla batteria, la strategia che scegliamo è invece quella di due soste. La prima, che coinciderà col pranzo, subito dopo Portogruaro presso una FAST di BeCharge appena fuori del casello di San Stino di Livenza (carica dal 41 all’88% di 35/40 min). La seconda un veloce rabbocco alla solita Ionity di Monselice per portare la batteria dal 63% all’83% in 15 minuti e consentirci di arrivare tranquilli a casa col 22%. Che dire: tutto perfetto le soste descritte non sono mai state sentite come eccessive, perché praticamente coincidenti con bisogni fisiologici (pasti e toilette). Confort di viaggio al top, ah l’elettrico... “.

La Slovenia in Kona: ecco quanto ho speso: 55 euro, fate voi…