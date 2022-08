Un principiante elettrico in 500e da Roma in Sicilia

Un principiante elettrico in 500e da Roma alla Sicilia: Pier Franco racconta la sua “avventura” da neofita della ricarica. Con qualche consiglio finale. È la 7° puntata della serie “Ricarica in vacanza”: in basso i link alle puntate precedenti.

di Pier Franco Batzella

“Da giugno sono il soddisfatto proprietario di una FIAT 500e Icon+. Quest’estate, un po’ per sfidare i detrattori dell’elettrico che mi circondano e un po’ per gioco, decido di partire per le vacanze in Sicilia con la mia piccola utilitaria. Sono alle prime esperienze, ho appena percorso un migliaio di km in elettrico solo in città. E non ho mai usato stazioni di ricarica, avendo sempre usato la presa casalinga: un totale inesperto“.

Un principiante elettrico: parto predisposto al peggio

“Comincio a studiare per capire se in effetti posso avventurarmi in una prova del genere senza ritrovarmi con la macchina ferma sulla Salerno-Reggio Calabria. E decido che i 42 kWh di capacità della batteria in dotazione e la velocità di ricarica fast in DC a 75 kW mi consentono di tentare la sfida. Come in tutte le cose, è necessaria una fase di studio e comincio a valutare tutte le app in circolazione. Fino a scegliere le 2 che mi convincono di più: ABRP per la pianificazione del viaggio e Nextcharge per l’individuazione delle colonnine e la gestione delle ricariche. Ad onor del vero, anche Nextcharge consente la pianificazione del viaggio ma c’è molta più manualità nell’individuazione delle tappe. Certamente conseguenza del mio approccio poco ottimistico, non posso fare a meno di predispormi al peggio e cercare di cautelarmi il più possibile. Scaricando comunque tutte le app dei principali gestori elettrici: non si sa mai!“.

Prima fermata a Frosinone: la ricarica non parte, poi…

“Prima della partenza, un passaggio fondamentale: un test di utilizzo di una colonnina elettrica, non avendone mai usata una. Ne individuo una cittadina che possa fare al caso e, in un caldo pomeriggio domenicale, organizzo l’operazione ricarica. La prima esperienza non è delle migliori: con l’app generica con riesco ad avviare la ricarica. Ma la via di fuga della app proprietaria di Enel-X mi salva e riesco a ricaricare l’auto decretando che si può partire. A questo punto, in un venerdì da bollino nero, alle 17,30 con la batteria carica al 100%, con mia moglie partiamo come 2 pionieri in diligenza verso la prima stazione di posta. Il viaggio comincia lentamente nel traffico dei romani in partenza verso il sud. La velocità media è bassa ma comunque, giunto a Frosinone, seguo le dettagliate istruzioni di ABRP per un mini ricarica da 10 minuti. La stazione Powerstop, indicata dalla app, non offre alcun servizio ma è comunque pulita e sembra funzionare“.

Colonnina Enel X: ho problemi con Nextcharge, mi salva ancora JuicePass

“Tuttavia dopo aver armeggiato con la app di Nextcharge, anche questa volta non riesco ad avviare la ricarica. Cominciamo male e in questa circostanza non ho a disposizione l’app del gestore della colonnina come back-up e devo individuare un’altra soluzione. Con Nextcharge seleziono un’altra fast charge nei pressi: è una colonnina Enel X in un centro commerciale vicino ad un distributore ENI. Devo spingermi verso la città allontanandomi dall’autostrada e perdendo un po’ di tempo. Purtroppo le difficoltà con Nextcharge continuano: il telefonino non legge il QR Code a causa delle condizioni di luce e l’app non parte. Questa volta mi salva la Juice Pass di Enel-X: riesco finalmente a ricaricare i 7,7 KWh suggeriti ad una potenza media di 33 kW e riprendiamo il viaggio. Il traffico, nel frattempo è un po’ migliorato e mi consente di impostare il cruise control a 120 km orari per proseguire tranquillamente verso sud“.

Ora le app funzionano, ma la ricarica è sempre più cara

“All’area di servizio di Teano, dopo circa 190 km dalla partenza, la seconda sosta: 6 postazioni Free-to-X efficienti e moderne. Finalmente riesco ad usare Nextcharge senza problemi. Ci fermiamo all’autogrill per una sosta: il tempo della fila al bagno per caricare, in 20 minuti, ad una potenza media di 48 kW, i circa 16 kWh che mi consentiranno altri 100 km di autonomia. Le cose cominciano ad andare come previsto è l’unico neo è il prezzo di ricarica che cresce in maniera esosa: 0,69 € per kWh! Riprendiamo il viaggio, ormai sono le 21 e il traffico è sempre meno intenso: altri 120 km e siamo a Battipaglia dove usciamo dall’autostrada per usufruire delle bellissime stazioni di ricarica di Ionity. Ormai la app non da più problemi, o forse ho imparato ad usarla, e l’avvio della ricarica è immediato. La potenza media di carica è di circa 48 kW per i 25 minuti, carichiamo circa 20 kWh. Approfittiamo della sosta per una rapido spuntino in pizzeria, davanti alla stazione di ricarica. Dopo la sosta ci rimettiamo in auto, ma costatando che i costi sono sempre più elevati: 0,70 € per kWh teorici, che nei fatti diventano 0,89 €“.

Bella sorpresa a Lagonegro: in albergo c’è la ricarica a 0,40 euro/kWh

“Dopo circa 110 km verso le 23,30 arriviamo a Lagonegro. Decidiamo di spezzare il viaggio verso la Sicilia in un albergo all’uscita dell’autostrada. Al check-in scopro con piacere che, a disposizione degli ospiti, ci sono 2 colonnine che possono essere utilizzate al costo di 0,40 € per kWh. La ricarica notturna mi consente di risparmiare il tempo della sosta al mattino seguente: alle 9.15 siamo in viaggio per la prossima tappa, nell’Area di Servizio nei pressi di Cosenza. Qui c’è un banale problema di denominazione tra le app e la cartellonistica autostradale: lo stesso sito è indicato come Quattromiglia A2, Rende Ovest e Cosenza Ovest, creando qualche indecisione nella scelta della fermata. Ma alla fine ci ritroviamo alla colonnina Enel-X desiderata. Purtroppo ho nuovamente problemi con l’uso di Nextcharge, ma ancora una volta la Juice Pass di Enel-X mi viene in aiuto. Noto, con un po’ di malcelata soddisfazione, che anche gli utenti di benzina e gasolio sono costretti a lunghe code a causa del traffico intenso. Dopo 27 minuti ho ricaricato 14,48 kWh ad una potenza media di circa 32 kWh ed un costo di 0,55 € per kWh“.

Subentra l’ansia da autonomia, con una fermata inutile

“Ci rimettiamo in marcia verso la prossima tappa indicata dal planner ABRP, la stazione Ionity di Gioia Tauro, dove dovremmo arrivare con il 10% della batteria. Questa situazione crea un po’ di “ansia da autonomia” nell’automobilista elettrico ai primi passi che è in me. “E se un incidente mi blocca per ore in autostrada con il condizionatore acceso?” oppure “se la colonnina non funziona?”. O ancora “se il telefonino non prende?”. Decido allora di introdurre una ulteriore sosta tranquillizzante all’Area di Servizio di Lamezia Terme per una breve ricarica. Ma gli dei dell’elettrico non gradiscono e vengo punito. Entrambe le app di cui dispongo si predispongono all’erogazione con il messaggio “Corrente erogata: 0 kWh”, per poi emettere un minaccioso messaggio rosso: “Operazione non autorizzata”. A questo punto, pur non capendo il motivo del disservizio, non mi resta che proseguire verso Gioia Tauro dove arrivo alle 12,35 con circa il 33% di batteria. La velocità ridotta per il traffico mi ha aiutato“.

Un principiante elettrico impara: mai ricaricare oltre l’80-90% al massimo

“Le stazioni Ionity sono le più efficienti che ho incontrato finora. La potenza di carica iniziale è di 78 kW ed in soli 2 minuti ricarica fino al 41% per arrivare al 77% in 20 minuti. A Gioia Tauro abbiamo un appuntamento con degli amici che sono in ritardo e decido, nell’attesa, di completare la carica al 100%. Con questa scelta avrò modo di verificare di persona il degrado della curva di carica e la conseguente inefficienza oltre l’80/90% massimo. Infatti, se la carica dei primi 18,5 kWh aveva richiesto solo 20 minuti i rimanenti 10 kWh necessari per arrivare al 100% di carica della batteria hanno richiesto ben 46 minuti. Incidendo anche sul costo reale per kWh pagato, che è arrivato, completo di tempo di carica, a 0,98 € per kWh rispetto agli 0,7 €. Ricongiunti con i nostri amici riprendiamo il viaggio. E, dopo il traghettamento dello Stretto di Messina, ci dirigiamo verso la prossima tappa: una colonnina di Enel-X a Sant’Agata di Militello“.

L’app mi dà la colonnina libera, arrivo e trovo due Tesla

“La colonnina è nei pressi dell’Ospedale, bisogna uscire dall’autostrada addentrandosi nella cittadina non senza problemi con il navigatore per individuare la posizione esatta. Comunque arriviamo sul posto e avviamo la carica senza problemi. Sfruttiamo i 30 minuti necessari per caricare 20,8 kWh ad una potenza media di circa 42 kW per gustare un’ottima brioche con gelato, sull’altro lato della strada. Alla fine il costo per kWh sarà di 0,62 €. Alle 17,15 siamo di nuovo in marcia verso quella che sarà l’ultima sosta necessaria: la Ionity di via Basile a Palermo. Vi arriviamo verso le 18,30 e, nonostante Nextcharge segnali la stazione completamente disponibile, entrambe le colonnine sono occupate da due Tesla in ricarica (una con targa greca!). Mi avvicino ai display e vedo che una delle due è ormai al 90%: decidiamo di aspettare. Infatti in pochi minuti lascia lo stallo libero e posso avviare la ricarica: in 29 minuti 23,5 kWh ad una potenza media di oltre 52 kW, ad un costo di 0,85 € per kWh“.

Arrivo a Scopello: 1.055 km con re ore e mezza di ricariche

“Riprendiamo la nostra marcia e dopo aver attraversato il traffico della città di Palermo, alle 20,15 siamo a destinazione nello splendido borgo di Scopello. La sfida è vinta: la piccola 500 ha percorso i 1.055 km in tempi leggermente superiori a quelli necessari per un viaggio del genere in un fine settimana da bollino nero. Il tempo complessivo di ricarica è stato di circa 3 ore e mezza, più una ricarica notturna. Il giudizio finale sulla infrastruttura di ricarica è certamente positivo anche per un principiante elettrico. Sicuramente c’è molto spazio di miglioramento. A cominciare dall’incremento della capacità di ricarica della rete autostradale, passando per una piattaforma di gestione integrata che consenta una visibilità più precisa dello stato delle colonnine. Oltre alla disponibilità di carte RFID unificate che possano semplificare di molto la gestione di situazioni d’emergenza“.

Un principiante elettrico ora vi dà i suoi consigli

“Consigli finali da un principiante elettrico. Un viaggio lungo necessita di una pianificazione attenta, è bene lasciare poco spazio all’improvvisazione: l’uso di app efficienti è fondamentale. A proposito: ricordo che ABRP, consente la visualizzazione del suo navigatore sullo schermo Android Auto, ma purtroppo senza la versione Premium. Questa funzionalità ha un time-out, dopo il quale viene visualizzato soltanto sullo schermo del telefonino. Peccato che la politica di vendita della Premium non preveda il suo acquisto, ma solo un canone mensile, che per uso saltuario ritengo troppo elevato. L’ultimo accorgimento che suggerisco è sul costo delle ricariche. Valutare bene la curva, per ottimizzare tempi e costi, senza spingersi oltre l’85/90%, inutilmente “time consuming”. E quindi diseconomiche. L’ultimissimo consiglio: verificate la possibilità di acquistare tessere in abbonamento o a consumo a prezzi più convenienti di quelli delle colonnine. Buon viaggio da un principiante diventato quasi esperto!“.

— Le puntate precedenti a “Un principiante elettrico“: qui le colonnine “imprigionate. Qui le disavventure con una Leaf 64 kWh. Qui Umbria-Capo Rizzuto in Volkswagen ID.4 (foto). Qui in Francia con la Zoe. Qui: Stefano e le troppe colonnine fuori uso. E qui: se trovare la colonnina è una caccia al tesoro. E se vuoi seguirci con continuità, iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —

TAG: Un principiante elettrico