Ricarica in vacanza 4 / In Francia con la Zoe

Ricarica in vacanza 4 / È la volta di Marco a raccontare il suo viaggio in Francia con la Renault Zoe. Le colonnine? Meglio Oltralpe che in Italia… Chi volesse raccontare il suo viaggio, può scrivere all’indirizzo mail info@vaielettrico.it. Qui, qui e qui trovate le tre puntate precedenti. di Marco Savoini

L’auto utilizzata è una Renault Zoe con batteria da 52kw/h e ricarica solo in AC, quindi non proprio la più adatta ad un viaggio lungo. Partito da Novara con il 99% di batteria con mia moglie i bagagli e il nostro cane labrador in direzione Fréjus (Provenza).

Ricarica in vacanza 4/ Partenza da Novara col 99%

Secondo ABRP avrei dovuto fermarmi a Imperia per ricaricare, ma dato che Ionity aveva attivato delle colonnine in autostrada ho deciso di provarle e fermarmi prima. Sono quindi uscito all’area di servizio Rinovo nord di Andora dopo 216 km percorsi tra i 95 e i 110 km/h, con il 42% di batteria residua. Attivazione della colonnina con tessera RFID senza nessun problema e costo finale di €19,91 per 25,20 kW/h e poco più di un’oretta di attesa. La sosta non ci è pesata più di tanto, anche perché il cane soffre a stare troppo tempo in auto e oltretutto l’Ads offre persino un’area pic-nic all’ombra. Ripartiti senza problemi abbiamo proseguito il viaggio e siamo giunti a destinazione con ancora il 31% di batteria. Anche perché l’autostrada francese da Ventimiglia a Fréjus – Saint Raphael non consente di superare i limiti di 110 e 90km/h. Pena il recapito sicuro a casa di una bella sanzione da parte dello Stato francese!

Oltre confine rifornimento a 0,30 euro al kWh

In Francia ho avuto ancora meno problemi per ricaricare. Adiacente ad un grosso centro commerciale, c’erano ben 4 colonnine con ricariche sia in AC che in DC e, mentre si faceva la spesa si approfittava per ricaricare. Prezzo € di 0,30, grazie ad una promozione con una tessera RFID di Mini. Abbiamo poi utilizzato l’auto anche per fare delle gite, in particolare abbiamo visitato le famose Gole del Verdon, a un centinaio di km di distanza. E abbiamo sostato nell’incantevole paesino di Moustiers s. Marie, dove abbiamo trovato una colonnina di ricarica nella piazza principale del paese. E dove, a differenza di alcune località italiane, nonostante fossero tutti esauriti i parcheggi, nessuno si permette di occupare gli stalli preposti...Al ritorno, partiti sempre con il 99% di batteria volevamo fermarci all’area di servizio di Ceriale, dove ci sono delle colonnine Ionity.

Ricarica in vacanza 4 / Abbiamo speso più di pedaggi che alle colonnine

Peccato che l’unica non funzionante fosse proprio quella in AC. Di conseguenza abbiamo poi optato per ricaricare presso l‘Enel-X di Pietra Ligure, situata a meno di mezzo km dalle spiagge del paese e dal centro. Quattro stalli liberi nonostante il periodo di agosto e quindi quasi tutto esaurito per i parcheggi. La sosta è stata più lunga di quella dell’andata ( poco più di un’ora e mezza ) a causa della lentezza della colonnina che non ha mai superato i 10kW/h . Comunque abbiamo approfittato per pranzare e fare un giro sul lungomare: la sosta per passare dal 42 all 81% ci è costata € 9,60. Ripartiti da Pietra Ligure siamo arrivati a destinazione con ancora il 22%. In conclusione, seppur utilizzando un’auto non concepita per lunghi viaggi, siamo riusciti comunque a spostarci senza troppe rinunce. E a spendere più di pedaggi autostradali che di rifornimento!