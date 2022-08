Ricarica in vacanza 3 / Umbria-Capo Rizzuto in ID.4

Ricarica in vacanza 3 / Un altro lettore, Antonio, condivide qui il racconto del suo primo viaggio lungo in elettrico, fino a Capo Rizzuto. In vacanza si esce dalla solita routine, un’esperienza da condividere, soprattutto se è la prima volta. L?hanno già fatto altri due lettori, uno con la Nissan Leaf e uno con la Volkswagen ID.3. Chi volesse partecipare, può scrivere alla mail info@vaielettrico.it

di Antonio Barbato

“Partenza da casa domenica 17 luglio ore 6,30 con il 100% di carica, verso il casello A1 di Fabro (TR), distante 15 km da casa. Imposto il Cruise-Controll a 130km/h e tutti gli Adas a disposizione, climatizzatore a 22° e giù fino a Ceprano (FR), tutto fila liscio: autostrada libera e senza intoppi“.

Ricarica in vacanza 3 / Si parte all’alba con la ID.4 al 100%

“Arriviamo alle 08:30 circa, percorsi 250 km. Per la prima tappa/sosta con il 30% di carica, 2 stalli Enel X Ultra Fast da 4x300kWh, 1 da 60kWh e 6 stalli Tesla, (tutti coperti con pannelli fotovoltaici). Nel frattempo che si ricarica, a 100mt c’è un ottimo Bar/Pasticceria e un supermercato: ne approfittiamo per fare colazione e rilassarci un po’. Ripartiamo alle ore 9.15 con il 95% e giù sempre ai 130 km/h: l’autostrada è sempre libera, poche auto, e via fino a Battipaglia (SA). Arriviamo alle ore 10.30, percorsi 185 km., seconda tappa/sosta con il 45% di carica, 6 stalli Ionity in pieno centro abitato interno distributore Agip. Ne approfittiamo per i nostri bisogni e un caffè. Ripartiamo alle 11, con il 92% di carica: riprendiamo l’autostrada rispettando sempre i limiti. Usciamo a Lauria (PZ) per l’ultima sosta di ricarica, anche perché dopo di colonnine Fast non ce ne sono più. Scelgo di fare la S.Statale 106 Jonica E/90, calcolato che arrivo con una buona autonomia a destinazione“.

Molto soddisfatto della VW ID.4 e ricariche ok

“Arriviamo alle 13 circa, percorsi 135 km, terza e ultima tappa/sosta con il 55% di carica, 2 stalli Enel X da 60kWh nel bel mezzo di nulla. Consumiamo il pranzo a sacco. Ripartiamo alle ore 13,30 circa con il 95% di carica. Riprendiamo sempre l’autostrada e dopo la Statale 106 rispettando i limiti. Facciamo altre 3 piccole soste velocissime per bisogni del figlio e nostri. Gli ultimi 100 km prima dell’arrivo li percorro con velocità di 70/90. Arriviamo a destinazione alle 17, percorsi 235 km (Villaggio Spiagge Rosse, Isola di Capo Rizzuto, KR) con il 50% di carica. Un bel viaggio di oltre 10 ore, devo dire che siamo arrivati abbastanza riposati tutti e tre (io, mia moglie e bimbo).Certo un po’ di stanchezza c’è, ma devo dire che la mia Volkswagen ID.4 si è comportata benissimo. Mi ha aiutato tanto e ne sono più che soddisfatto, auto eccezionale. Colonnine funzionanti e libere, niente traffico o altri problemi. Viaggio come pianificato“.

Si torna: ricariche e consumi tappa per tappa

“Partenza domenica 24 luglio ore 9 con il 90% di carica (fatto in settimana la ricarica a 100% a Catanzaro), e clima sempre a 22°. Facciamo i primi 70 km di Statale fino a Catanzaro per poi prendere la A2/E45 dove si possono raggiungere velocità di 110/130, km/h, destinazione Cosenza. Arriviamo alle 10.40: percorsi 150 km per un piccolo rabbocco, 10kWh colonnina Enel X da 60kW di 10 minuti, parcheggio pieno di immondizia niente di utile nei pressi. Ripartiamo subito, strada tutta in salita destinazione Lauria (PZ). Arrivo alle 12.20 con autonomia al 19%, percorsi 115 km. Colonnina da Fast 60kW, ripartiamo alle ore 13 con il 45% di batteria fino alla prossima sosta a Battipaglia (SA), in compagnia della gemella Coupé ID.5 GTX. Arriviamo alle 13.50, 135 km percorsi con autonomia al 13%. A pochi passi c’è un caseificio/salumeria: ne approfittiamo per pranzare con panini prosciutto e mozzarella, veramente ottimi, e dolce. Tempo di consumare il pranzo l’auto è quasi ricaricata“.

Ricarica in vacanza 3 Quanto ho consumato, quanto ho speso

“Ripartiamo con il 95% di carica alle 14.40, con arrivo in provincia di Caserta con alle 16, percorsi 110km. Ripartiamo il pomeriggio seguente lunedì 25 luglio alle ore 15:30 con il 70%, con un’unica sosta Anagni Fiuggi (FR). Arriviamo alle 17:15, percorsi 160 km, con autonomia al 21%, 2 stalli Fast EnelX da 60kWh Ripartiamo dopo circa 45 minuti con l’83% di carica e diritti fino a casa: altri 210km e si arriva alle 20, con residuo batteria al 25%. I costi? €55,80 di autostrada. Di ricarica auto circa €65,00, suddivise così:

(8 cioè 2 ricariche da 4,00€ già fatte in precedenza; 2 gratis come nuovo cliente applicazione 30kWh di regalo di Enel X che avevo, abbonamento Enel X Flat Small da €.25,00 / 70 kWh, e altri 30kWh pagati a tariffa piena “ .

IN CONCLUSIONE – “Morale della favola, per chi dice che con l’elettrico non si possono fare lunghi viaggi. Certo bisogna programmarli bene, specie quando si superano i 400km. Bisogna considerare un po’ i tempi di attesa per ricaricare, ma se sfruttati bene, come prendere un caffè e andare al bagno, è quasi nulla. Considerando che nel periodo estivo si perde più o meno lo stesso tempo a fare la fila ai distributori delle aree di servizio autostradali, siamo quasi alla pari. Dopo un anno e 32.000km percorsi, sono più che soddisfatto della scelta e difficilmente tornerei indietro“.

