Ricarica in vacanza 5 / Troppe colonnine fuori uso…  

Ricarica in vacanza 5 / Troppe colonnine non funzionanti, ci scrive Stefano, raccontando il suo viaggio da Roma a Verona.

Ricarica in vacanza 5 / Volevo rifornire a Barberino…

“Ciao a tutti e complimenti per il lavoro che fate! Dovendo fare un viaggio lungo (da Roma a Verona) ho optato per una sosta intermedia per fare il pieno alla mia Zoe (52 kW). Ho scelto l’area di Barberino di Mugello (via del Lago) perché nel raggio di 3km c’erano 5 colonnine. Le due all’outlet non funzionavano. Una aveva immagino problemi di messa a terra, evidentemente non sufficiente per la Zoe, mentre l’altra non riusciva proprio ad essere attivata dall’app Juicepass. Avrò provato almeno 10 volte senza alcun successo… Mi dico che non fa nulla (avevo ancora 40km di autonomia) e punto quella del mc Donald vicino (400 m). Arrivato lì, mi accorgo che l’attacco di tipo 2 segnalato nell’app non esiste e c’è solo l’attacco di tipo 1“.

…tra guaste e inservibili siamo arrivati con l’1% di batteria

“Un po’ scoraggiato decido di andare allora al parcheggio della vicina Coop a 4 km, dove sono segnalate altre due colonnine con attacco di tipo 2. Per esserci ci sono, ma anche qui brutta sorpresa come al mc Donald: c’è solo l‘attacco 1. Preso a quel punto dallo sconforto, riprendo a cercare e trovo l’ultima colonnina disponibile in località Baragazza. Arrivo all’1% di carica (!!!) perché sono 14km di montagna a salire. Lì per fortuna la colonnina funziona e riusciamo finalmente a caricare. Sarebbe carino poter segnalare i guasti h24, visto che noi siamo arrivati alle 7 di mattina e non era possibile contattare nessuno“. Stefano Stopponi

Ricarica in vacanza 5 / Riparazioni rapide e alert sulle prese fuori servizio

Secondo noi. Stefano ha ragione da vendere: ci sta che una colonnina (in alcuni casi un’intera stazione) non funzioni per qualsivoglia guasto. Ma almeno due cose vanno assicurate. La prima, la più ovvia, è una tempestiva manutenzione, con tecnici in grado di intervenire (sul posto o da remoto) e di ripristinare la possibilità di ricaricare. La seconda è di avere un sistema di alert che, sulle app più utilizzate, consenta di evitare le fermate inutili. Fermate spesso frutto di deviazioni che costano kWh e km di autonomia consumati inutilmente. A giudicare dalle mail che ci arrivano, soprattutto in questi periodi di vacanza, nessuna delle due condizioni è ancora assicurata a sufficienza.

