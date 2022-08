Ricarica in vacanza 2 / Disavventure in Leaf

Ricarica in vacanza 2 / Dopo le disavventure di Michele, con le colonnine imprigionate da concerti e sagre (foto), tocca a un altro lettore raccontarsi. In viaggio si esce dalla solita routine, un’esperienza da condividere, soprattutto se è la prima volta. Chi volesse partecipare può scrivere a info@vaielettrico.it

di Michele Ravagni

“S ono un soddisfatto possessore di una Nissan Leaf e+ con batteria da 62kWh da settembre 2020. Alla nascita del mio secondo figlio ho sostituito, con un po’ di rammarico, la mia Alfa 159 SW Ti 2.4 con l’elettrica. Sfruttando gli incentivi, certamente, ma anche sperando di fare del bene per le nostre future generazioni “ .

Ricarica in vacanza 2 / L’affannosa ricerca di una colonnina CHAdeMO

“ Abito a Trento e uso l’auto elettrica anche per le vacanze al mare, l’anno scorso con un paio di ricariche siamo arrivati fino a Terracina. Quest’anno abbiamo deciso di andare a Massa Marittima e girare i dintorni. Partenza da Trento a notte fonda, per ricaricare in autostrada dovrei fermarmi nella stazione di servizio Secchia, vicino a Modena. Arrivo col 50% di batteria, i bambini dormono, decidiamo di andare avanti. Voglio fermarmi a Barberino del Mugello, ma le App dicono che la CHAdeMO é in manutenzione. Un po’ di preoccupazione perché sugli Appennini le colonnine non abbondano e la carica in salita scende velocemente. Dicono ci sia una Enel X a Baragazza, 1.000 abitanti immersi nell’Appennino, a qualche km dall’uscita Roncobilaccio (il Telepass non funziona, ci apre l’operatore). Arrivo col 10% di batteria, un po’ incredulo trovo la colonnina, mi collego e cerco un bar per fare colazione “ .

La colonnina più vicina? Nel Conad del paese vicino… “Nel frattempo mi raggiunge tutta la famiglia nella piazza del paesino che si risveglia. Un quadretto di altri tempi: un netturbino che pulisce con cura un tratto di marciapiede, gente che compra il giornale, qualcuno cerca il primo caffè della giornata. Tutti si conoscono. I bambini trovano anche un piccolo parco giochi. Ne approfitto per tirare la carica al 90%. Mia figlia dice che é la sosta più bella del mondo. Dopo un’ora e mezza siamo di nuovo in autostrada. Arriviamo a Massa marittima col 30% e ci accomodiamo nel B&B. Cerco la colonnina più vicina, una Enel X Way nel parcheggio del Conad del paese. Più che la più vicina é l’unica della zona!!! È a 5 km di distanza, benissimo penso, ci vado subito per avere la macchina pronta per il giorno dopo. Trovo un’Audi t-tron collegata alla ricarica AC, poco male, la CHADEMO é libera. Poi capisco perché. La DC non funziona!!!“. Un turista tedesco non riesce a caricare: gli cedo il posto…

“ Torno alla stanza, ripasso nel pomeriggio. Trovo il posto occupato da una BMW con targa tedesca e un turista tedesco con un furgone Mercedes EQV che tenta di usare la CCS invano. Dopo cena, vedo che la stazione é libera, ci vado, però la prenoto. Arrivo sul posto e c’è di nuovo il tedesco con il furgone che si é fatto accompagnare da più di 30 km di distanza per lasciare l’auto tutta la notte. Non riesce a caricare. Gli faccio vedere che l’ho prenotata. Per quello non funziona, per lui… Infatti io riesco a caricare. Siccome io sono qui vicino e lui deve tornare con chi l’ha accompagnato, gli lascio il mio posto e torno a casa con la promessa che il mattino dopo mi avrebbe lasciato il suo. Ci scambiamo il numero di telefono. E la mattina dopo, con qualche ritardo, arriva assieme alla titolare della struttura dove dorme e facciamo lo scambio. La prendiamo un po’ sul ridere, lui mi dice che é così perché siamo dei pionieri “ .

Ricarica in vacanza 2 / Servono ricariche rapide e diffuse

“ Mi faccio venire a prendere da un amico e lascio la macchina fino al pomeriggio per avere il 100%. Ovviamente l’amico mi riporta anche a prenderla…Faccio una ricerca su Google per scoprire che a Grosseto hanno festeggiato nel 2021 la prima colonnina, il primo passo verso la mobilità elettrica… Un anno dopo che avevo comprato l’auto!!! Quello che penso é che non si é consumato nessun dramma, abbiamo tutti ricaricato la nostra macchina, ci sono stati dei siparietti divertenti… Anche se il turista tedesco non sarebbe riuscito con l’autonomia residua a tornare il giorno dopo come me e non era divertito mentre guardava la mia prenotazione. E, come dice mia figlia, abbiamo fatto la sosta ricarica più bella del mondo. Però credo dobbiamo essere più veloci se vogliamo modernizzare l’Italia. Dobbiamo dotarci di ricariche funzionanti, diffuse e rapide. Per noi che ci abitiamo e per i turisti. E dove non arriva l’iniziativa privata, devono arrivare le pubbliche amministrazioni. W l’Italia! “.