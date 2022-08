Ricarica in vacanza 1 – Le colonnine imprigionate…

Ricarica in vacanza 1 – Arrivano i primi report, dopo il nostro invito a raccontare come vanno i rifornimenti nei viaggi estivi in. elettrico. Comincia Michele. Chi volesse condividere la sua esperienza, può scrivere a info@vaielettrico.it .

Ricarica in vacanza 1 / Lo stallo occupato da un evento musicale

Capita anche che le colonnine ci siano, funzionino regolarmente, ma non siano accessibili perché gli spiazzi per ricaricare sono stati occupati per altro. È già capitato in passato che qualche lettore ci raccontasse questa disavventura, in cui ora è incappato anche Michele Mazzamurro: “Da Novara parto per la vacanza in valle Maira“, ci scrive. “All’andata tutto bene, con la Volkswagen ID.3 58 KWh caricata al 90% arrivo comodo senza soste a San Damiano Macra con la batteria al 35%“. Ma ill ritorno, racconta Michele, é tragicomico: “Volevo caricare la batteria presso l’unica colonnina Duferco 22kW istallata a Dronero (Cuneo), peraltro già usata pochi giorni prima. Ma con sommo stupore al mio arrivo vedo che la piazzetta è stata occupata con concessione del comune, per una manifestazione musicale. Ed i gazebo e i vari banchetti di vendita di prodotti del luogo impediscono l’accesso alla ricarica, come dimostra la foto“.

Nell’altra colonnina ci sono le giostre: siamo su “Scherzi a parte?“

Scatta il piano B, verso una colonnina in un paese vicino: “Decido allora di recarmi a Busca, dove in piazza F.lli Mariano c’è una colonnina Enel X 50 kW, ma quando arrivo a destinazione mi sembra di essere su Scherzi a parte!!!: Nella piazza ci sono le giostre e anche qui l’accesso per la ricarica è praticamente interdetto. Non credo ai miei occhi mi sembra di vivere un incubo“. Amara riflessione finale di Michele: “Ma certe amministrazioni comunali si rendono conto che stanno commettendo degli illeciti, concedendo senza controllo il suolo pubblico???? Sono riuscito a caricare a Saluzzo presso una colonnina Enel X Way 50 KW istallata in via F.lli Lattanzi e quindi ad arrivare a Novara. Quando certi Sindaci permettono certe cose vuol proprio dire che l’Italia non è pronta ad affrontare la sfida elettrica e me ne rammarico assai“.

