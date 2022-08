Ricarica in vacanza 6 / Così è una caccia al tesoro

Ricarica in vacanza 6 / Le colonnine ci sono, ma troppo spesso non funzionano o sono occupate da abusivi in sosta, come segnalano anche Michele e Roberto.

Ricarica in vacanza 6 / Sulla app BeCharge ti dà libera, poi…

“ S iamo proprio in questo momento in viaggio con la nostra Nissan Leaf. Avevamo programmato la nostra sosta in area di servizio Scaligera Nord, in A4 direzione Milano, dove è presente una colonnina BE CHARGE. Arrivati lì, uno dei due stalli di sosta era occupato da una Tesla in ricarica DC (cavo SSC). L’altro posto libero con la CHADEMO. Ebbene, arrivati lì la presa veniva indica come NON DISPONIBILE; e anche la Tipo 2 dava la stessa comunicazione. 5 minuti prima dava tutte le prese libere e funzionanti. Comprendo il limite tecnico di potenza erogabile, ma perché disegnare due stalli quando può caricare un veicolo alla volta, nell’unica colonnina nella tratta Venezia- Verona? Non si potrebbe eventualmente garantire due ricariche limitando la potenza? Vabbè, per l’ennesima volta si esce a caccia di una Chademo disponibile…. Trovata poco dopo a Sommacampagna, di Enel X....“. Michele Gatti

In Puglia poche colonnine. E lì gli abusivi in sosta…

“S ono in vacanza in Puglia con la mia fidanzata,dopo una mattinata in spiaggia col mare mosso decidiamo di approfittarne per visitare Alberobello. Tappa obbligatoria, visto i continui spostamenti in zona dei giorni precedenti (in un luogo dove a stento esistono le colonnine di ricarica) ci fermiamo a Grottaglie. Mi ritrovo con due automobili che occupano gli stalli di ricarica ma per fortuna c’è spazio in mezzo. In questi casi cosa dovrei fare? Chiamare lo stesso i vigili per far rimuovere le auto e utilizzare correttamente gli spazi di sosta? Una seconda auto non potrebbe ricaricare. In questo caso rischio pure io di ricevere una multa? In attesa di un vostro consiglio “ . Roberto Maffio.

Ricarica in vacanza 6 / Evitateci almeno i viaggi a vuoto

Secondo noi. Siamo alle solite: anche l’esperienza delle vacanze estive conferma che gli automobilisti elettrici non si lamentano che le colonnine sono poche. Protestano per il fatto che ne trovano troppe inattive, senza che l’indisponibilità sia segnalata sulle app. Oppure occupate da auto termiche in sosta. E quindi si rischiano deviazioni (e km percorsi) inutili, con spreco di tempo e di kWh consumati. Su questo devono lavorare tutti i principali gestori, affinando la tempestività delle segnalazioni sulle app. E, ovviamente, accelerando i tempi di ripristino delle colonnine guaste. Quanto al chiamare la Polizia Municipale, in teoria è possibile, visto che il Codice della Strada nelle aree di ricarica. Ma non abbiamo notizia di un solo intervento, mentre sappiamo di tante chiamate a vuoto. Siamo alle solite: anche l’esperienza delle vacanze estive conferma che gli automobilisti elettrici non si lamentano che le colonnine sono poche. Protestano per il fatto che ne trovanosenza che l’indisponibilità sia segnalata sulle app. Oppure occupate daE quindi si rischiano deviazioni (e km percorsi) inutili, con spreco di tempo e d. Su questo devono lavorare tutti i principali gestori, affinando la tempestività delle segnalazioni sulle app. E, ovviamente, accelerando i tempi di. Quanto al chiamare la Polizia Municipale, in teoria è possibile, visto che il Codice della Strada vieta la sosta nelle aree di ricarica. Ma non abbiamo notizia di un solo intervento, mentre sappiamo di